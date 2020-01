Vrchní soud se bude zabývat přepadením tenistky Petry Kvitové

Žondra byl z trestného činu vydírání původně obžalován, brněnský krajský soud ale nakonec muže odsoudil za těžké ublížení na zdraví. Podle něj se vydírání prokázat nepodařilo. Obžalovaný takto spadal do nižší trestní sazby v rozmezí od tří do deseti let vězení. V případě vydírání by mu hrozilo až 12 let vězení. Právě trest kolem 12 let vězení navrhoval Žondrovi v závěrečné řeči žalobce. Obhajoba naopak žádala zproštění obžaloby.

Podle žalobce se Žondra v prosinci 2016 dostal do prostějovského bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal. Žondra tvrdí, že v tu dobu byl na stavbě v Napajedlích na Zlínsku. Stěžejním důkazem v případu je výpověď Kvitové, kterou krajský soud vyhodnotil jako hodnověrnou a zásadní. Kvitová navíc poznala Žondru při rekognicích. Jejich zákonnost obhajoba zpochybnila, podle soudu ale byly v pořádku.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka se při potyčce s útočníkem bránila a utrpěla řezné rány na levé ruce, ve které drží raketu. Absolvovala čtyřhodinovou operaci a na turnaje se vrátila po téměř půlroční pauze.