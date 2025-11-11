Vyčerpaný domácí hrdina doplácí na chaos a přišel o den volna. Fyzicky nejsem připravený, řekl

Lorenzo Musetti (23) se na Turnaj mistrů kvalifikoval až jako poslední. Dozvěděl se to poté, co s Novakem Djokovičem prohrál sobotní finále v Aténách. Srb mu následně oznámil, že mu místo v Turíně přenechá. Ital nyní doplácí na nároční program i kontroverzní situaci, což se projevilo i v utkání s Taylorem Fritzem. Navíc ho dnes večer čeká další utkání, zatímco ostatní mají mezi zápasy den nebo dva volno.
Musetti nedostal den volna a musí zvládnout náročný program (@ Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Aby se osmička nejlepších hráčů sezony zkompletovala teprve večer před zahájením Turnaje mistrů se snad ještě nestalo. Musetti byl v Aténách jedinou výhru od jistoty startu na prestižním podniku. Ve finále však po bitvě podlehl Djokovičovi a osmá příčka tak zůstala Félixu Augeru-Aliassimemu.

Zklamání Itala však rychle vystřídala alespoň částečná radost, když mu jeho přemožitel oznámil, že do Turína kvůli zranění ramene nakonec nepojede a své místo mu přenechá. Moc času na přesun a přípravu však nedostal. Za necelé dva dny už vstoupil do akce proti Fritzovi, se kterým i vinou únavy jasně prohrál.

"Hrál jsem skoro hned po finále v Aténách, takže jsem věděl, že fyzicky nejsem stoprocentně připravený," komentoval Musetti na tiskové konferenci. "Cítil jsem se pomalý. Nedokázal jsem se připravit tak rychle po servisu. Ve všem jsem byl pomalejší než normálně," komentoval své pocity po zápase a zmínil také velmi odlišné podmínky, na které si nestihl pořádně zvyknout.

Pořadatelé Turnaje mistrů navíc museli sáhnout po netradičním řešení a vydat zvláštní program na úvodní dva hrací dny. V tom prvním hráli pouze už potvrzení hráči. Naopak Musetti a Auger-Aliassime, kteří start ještě v sobotu večer neměli jistý, nastoupili až včera.

Dnes už se hraje podle tradičních pravidel jen jedna skupina. Následky tohoto chaosu nejvíce odnáší právě domácí hrdina, který mezi prvním a druhým duelem ve skupině nedostal den volna. Večer ho čeká důležitý zápas proti Alexi de Minaurovi a pokud chce pomýšlet na semifinále musí uspět.

Dva dny za sebou hraje i jeho včerejší přemožitel, který vyzve světovou jedničku Carlose Alcaraze. Američan však do Turína přijel s předčasně a měl dost času na odpočinek i přípravu na zdejší podmínky. Nejvíce na situaci vydělali Alexander Zverev a Ben Shelton, kteří hráli už v neděli a mají tak dva dny volna.

Musetti si i přes chaos a náročný program snaží domácí podnik užít. "I přes všechno, co se děje, jsem šťastný, že jsem tady. Jsem hrdý na sebe i svůj tým a na to, co jsme dokázali," řekl Ital, který hraje na Turnaji mistrů poprvé v kariéře.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
PTP
11.11.2025 11:51
Djokovič Lorenza systematicky ničí už roky.
Reagovat
Mantra
11.11.2025 11:47
kdo by to byl řekl
Reagovat

