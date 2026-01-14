Výhra s otazníky. Menšík se trápil, ale talentovaného soupeře zdolal a čeká ho odveta
Medjedovič – Menšík 1:6, 6:3, 3:6
Menšík zahájil letošní sezonu fantasticky a v United Cupu zdolal světovou dvanáctku Caspera Ruuda. Jenže pak hladce prohrál s Alexem de Minaurem i outsiderem Zizouem Bergsem a přesvědčivý výkon nepředvedl ani v úvodním zápase na generálce v Aucklandu.
V něm se trápil s kvalifikantem a 96. hráčem pořadí Medjedovičem. Talentovaného Srba sice zasypal 22 esy, nicméně povolil mu celkem 13 brejkbolových šancí. Naštěstí pro Menšíka dokázal 11 z nich zlikvidovat.
Úvodní dějství bylo až na jeden game, v němž Menšík musel likvidovat stav 0:40 na servisu, kompletně v režii českého favorita. Medjedovič působil sklesle a možná postrádal síly po včerejší bitvě s Aleksandarem Kovacevicem.
Od začátku druhé sady se však začalo utkání z pohledu Menšíka komplikovat. Prostějovský rodák nevyužil v tomto setu ani jeden ze tří brejkbolů, ve čtvrtém gamu zaváhal na podání a po hodině hry se šlo do rozhodujícího dějství.
V něm se Menšík rychle ujal vedení 2:0, ale v následující hře doplácel na chyby i pasivitu a musel odvracet celkem pět brejkbolových hrozeb včetně skóre 0:40. Další komplikace na servisu řešil o dva gamy později a za stavu 3:1 40:40 byl zápas kvůli dešti zhruba na 45 minut přerušen.
Po pauze se Menšíkovi podařilo game dohrát do vítězného konce a vzápětí už počtvrté sebral Medjedovičovi podání. Zápas však uzavřel na vlastním servisu až na druhý pokus a po více než dvou hodinách a krátce před půlnocí.
Menšík tak v Aucklandu zopakoval loňské čtvrtfinále, v němž před rokem podlehl v tie-breaku rozhodujícího setu Nunovi Borgesovi. Mezi nejlepší osmičkou je poprvé od září, kdy v této fázi skrečoval v Pekingu. Na semifinálovou účast čeká od senzačního březnového triumfu na Masters v Miami.
Jeho čtvrtečním protivníkem bude Mpetshi Perricard. S francouzským servismanem prohrál oba předchozí souboje. Těsně na něj nestačil před třemi lety na challengeru v Polsku ani loni v australském Brisbane.
Výsledky turnaje ATP 250 v Aucklandu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře