Vyloučení Rusů a Bělorusů z turnajů? Ukrajinští tenisté tleskají, podle Navrátilové to není řešení

Tenisová legenda Martina Navrátilová označila vyřazení ruských a běloruských tenistů z letošního ročníku Wimbledonu za špatné rozhodnutí. Naopak tenisté u Ukrajiny dnešní oznámení pořádajícího All England Clubu přivítali a vyzvali k tomu, aby se nemohli ruští a běloruští sportovci zúčastnit žádných sportovních akcí.

"Takové vyloučení, vzhledem k tomu, že ti hráči nenesou žádnou vinu, není řešení. Myslím, že je to špatné rozhodnutí. Tenis je demokratický sport. Je těžké vidět, když to politika ničí," citovala agentura Reuters devítinásobnou vítězku wimbledonské dvouhry Navrátilovou.

Pětašedesátiletá pražská rodačka považuje rozhodnutí trestat tenisty za vojenskou agresi Ruska na Ukrajinu za přehnané. "Soucítím s ukrajinskými hráči a ukrajinským lidem - je hrozné, co se tam děje - ale myslím si, že tohle je víc, než bylo nutné," řekla Navrátilová k vyloučení tenistů.

"Tenisté se octli na špatné straně politiky. Snad je to jen jednorázová záležitost a nebude se to rozšiřovat. All England Club udělal tohle rozhodnutí ve vzduchoprázdnu a mám pocit, že nevidí celý problém globálně," dodala držitelka celkově 59 grandslamových titulů.

Nesouhlas s rozhodnutím All England Clubu už vyjádřily také obě profesionální organizace ATP a WTA. Vedle Navrátilové ho zkritizoval také australský tenista John Millman. "Myslím, že Ukrajině by bylo více k užitku, kdyby Wimbledon věnoval svůj veškerý zisk na humanitární pomoc, než aby vyloučil ruské a běloruské tenisty," napsal na sociálních sítích dvaatřicetiletý hráč.

Představitele Wimbledonu podpořené britskou vládu naopak ocenil bývalý ukrajinský tenista Alexandr Dolgopolov, jenž se minulý měsíc vrátil do Kyjeva, aby pomáhal při obraně Ukrajiny. "Každý sport, byznys nebo cokoli jiného by měly zaujmout stejné stanovisko, dokud Rusové nepovstanou a nezastaví svého krvavého vůdce a všechny ty válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Wimbledon a Británie ukázaly cestu, jak zastavit celé tohle šílenství," uvedl Dolgopolov.

Krok Wimbledonu kvitovali ve společném prohlášení ukrajinské tenistky Elina Svitolinová a Marta Kosťuková a bývalý hráč Serhij Stachovskij. "Požadujeme, aby měli ruští a běloruští sportovci zákaz startu na všech mezinárodních akcích, tak jako to už udělal Wimbledon," napsali.

"V dobách krize znamená mlčení souhlas s tím, co se děje. Zaznamenali jsme, že někteří ruští a běloruští hráči se občas vágně zmínili o válce, ale nikdy zřetelně neřekli, že ji zahájily Rusko a Bělorusko na území Ukrajiny. Mlčení těch, kteří se pro něj rozhodli, je nesnesitelné a vede k pokračování vraždění v naší vlasti," dodalo trio ukrajinských tenistů.

Představitelé Wimbledonu odůvodnili vyřazení tenistů z Ruska a Běloruska snahou o to, aby nebyl turnaj zneužit k propagaci ruského režimu. Navíc tím následovali praxi, která je od únorové invaze na Ukrajinu obvyklá ve většině sportů, tedy že ruští a běloruští sportovci mají na mezinárodních akcích zákaz startu.