Vynikající vstup Čechů do nové sezony. Knutsonová v Aucklandu excelovala na brejkbolech
Romerová – Knutsonová 3:6, 4:6
Knutsonová si vybrala za první letošní zastávku novozélandský Auckland, kde coby 185. hráčka světa musí začínat v kvalifikačních bojích. Premiérový vzájemný souboj s Romerovou sice vyhrála ve dvou setech, nicméně v každé sadě musela likvidovat manko 1:3 a nemohla se příliš spolehnout na vlastní servis.
Česká hráčka ale prokázala silnou psychickou odolnost v kritických momentech. V zápase čelila celkem 12 brejkbolovým hrozbám a deset z nich dokázala zlikvidovat. Excelovala i při vlastních brejkbolových šancích, když využila čtyři z pěti.
Kalifornská rodačka, jež roky trénovala v prostějovské akademii vedle Barbory Krejčíkové či Karolíny Muchové, má tak na dosah svůj teprve druhý kariérní start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Jediný dosavadní podnikla předloni na domácím Livesport Prague Open.
Ve finále kvalifikace v Aucklandu bude čelit Maje Chwaliňské. S polskou nadějí, které momentálně patří v žebříčku 150. pozice, změří síly poprvé.
Pokud v neděli uspěje, budeme mít v hlavní soutěži dvojnásobné zastoupení. Bez nutnosti kvalifikace se do ní vešla Sára Bejlek a v prvním kole ji čeká Maďarka Panna Udvardyová.
