Vynikající vstup Čechů do nové sezony. Knutsonová v Aucklandu excelovala na brejkbolech

DNES, 06:36
Aktuality 0
WTA AUCKLAND - Gabriela Knutsonová (28) jako první z českých tenistů vstoupila do sezony 2026 a začátek to byl pro naše barvy povedený. V kvalifikaci v Aucklandu i díky výborné úspěšnosti odvrácených a využitých brejkbolů porazila 6:3, 6:4 nasazenou pětku Leyre Romerovou (23) ze Španělska.
Profily hráčů
Knutson Gabriela
Romero Gormaz Leyre
Gabriela Knutsonová zvládla vstup do nové sezony (© ČTK / Lebeda Pavel)

Romerová – Knutsonová 3:6, 4:6

Knutsonová si vybrala za první letošní zastávku novozélandský Auckland, kde coby 185. hráčka světa musí začínat v kvalifikačních bojích. Premiérový vzájemný souboj s Romerovou sice vyhrála ve dvou setech, nicméně v každé sadě musela likvidovat manko 1:3 a nemohla se příliš spolehnout na vlastní servis.

Česká hráčka ale prokázala silnou psychickou odolnost v kritických momentech. V zápase čelila celkem 12 brejkbolovým hrozbám a deset z nich dokázala zlikvidovat. Excelovala i při vlastních brejkbolových šancích, když využila čtyři z pěti.

Kalifornská rodačka, jež roky trénovala v prostějovské akademii vedle Barbory Krejčíkové či Karolíny Muchové, má tak na dosah svůj teprve druhý kariérní start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Jediný dosavadní podnikla předloni na domácím Livesport Prague Open.

Ve finále kvalifikace v Aucklandu bude čelit Maje Chwaliňské. S polskou nadějí, které momentálně patří v žebříčku 150. pozice, změří síly poprvé.

Pokud v neděli uspěje, budeme mít v hlavní soutěži dvojnásobné zastoupení. Bez nutnosti kvalifikace se do ní vešla Sára Bejlek a v prvním kole ji čeká Maďarka Panna Udvardyová.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 250 v Aucklandu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist