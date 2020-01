Výtěžek ze vstupného na Rally for Relief pomohl Australanům po požárech 5 miliony dolarů

Na pomoc šel veškerý výtěžek ze vstupného. Konečná suma podle organizátorů charitativní exhibice s názvem Rally for Relief činí 4,826.014 australských dolarů.

"To je neuvěřitelné číslo. Peníze jsou teď tolik potřeba, doufám, že jich bude ještě více," řekl Roger Federer. Společně s Rafaelem Nadalem oznámili, že sami přispějí společně dalším čtvrt milionem dolarů.

Exhibice se účastnil i Novak Djokovič, jenž bude od pondělí v Melbourne Parku obhajovat titul na Australian Open, nebo Serena Williamsová. Ta vyhrála tamní grandslam sedmkrát.

"Dvacet let je tohle můj domov, na tomhle místě jsem sehrála tolik skvělých zápasů a nejen tady, ale v celé Austrálii. Proto jsme dnes večer všichni zde, abychom přispěli a pomohli," řekla americká tenistka, bývalá dlouholetá světová jednička.

Exhibice se kromě Kvitové, Federera, Nadala, Djokoviče a Williamsové zúčastnili také Caroline Wozniacká, Naomi Ósakaová, Cori Gauffová, Alexander Zverev, Stefanos Tsitspas, Dominic Thiem a Nick Kyrgios. Na kurtu se objevili i dobrovolní hasiči a dostali šanci zahrát si s tenisovými hvězdami.

Mnoho dalších hráčů přispělo individuálně včetně dalších Češek. Karolína Plíšková například za každé eso na australských turnajích dává 200 dolarů, Kvitová 150. Williamsová už o víkendu věnovala do fondu celou prémii po zisku titulu v Aucklandu (46.500 dolarů).

Na obnovu divoké přírody a na pomoc obětem přispěly také tenisové organizace. ATP věnovala 500.000 amerických dolarů, ITF 400.000 australských dolarů

Lesní požáry v Austrálii zasáhly plochu větší než Česká republika, způsobily smrt 28 lidí, až miliardy zvířat a připravily o domov tisíce obyvatel.

