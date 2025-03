Vzkříšení talentu? Fruhvirtová si prošla krizí, teď nabírá formu i sebevědomí

Linda Fruhvirtová (19) patřila v červnu 2023 do TOP 50 světového žebříčku WTA. Během roku 2024 se ale propadla až do třetí stovky. Tento týden zaznamenala třetí vítěznou sérii v aktuální sezoně. Začíná se blýskat na lepší časy?

Linda vlétla na profesionální okruh jako uragán. Sbírala skalpy světových hráček, oslavila premiérový titul z WTA turnaje a zahrála si čtvrté kolo na Australian Open. To vše stihla před 18. narozeninami.

Při přechodu mezi dospělé se Lindě hrálo dobře. Neměla co ztratit, naopak ostatní hráčky z ní měly respekt, protože moc dobře věděly, že je to jedna z nejlepších juniorek světa. Na turnajích se vždy vyskytovala i s někým z týmu od Patricka Mouratogloua, ne-li se samotným Patrickem, což ve výsledku u soupeřek také budilo respekt. Navíc díky jeho týmu měla i výbornou analýzu soupeřek. Linda měla vždy hodně nahráno a na tlak byla zvyklá, což dokládají i její výsledky. Například když v roce 2022 dostala volnou kartu do Miami, tak dokázala porazit Danku Koviničovou, Elise Mertensovou, Viktorii Azarenkovou a stopku jí vystavila až ve čtvrtém kole Paula Badosaová.

Dále je také potřeba brát v potaz, že když se na okruhu objeví "nová tvář" jako Linda, tak ostatní tenistky nemají ještě její hru zmapovanou a načtenou, což často vysvětluje některé výsledky.

Bilance Lindy Fruhvirtové. (@ Livesport)

Těžší pozice pro Lindu ale nastala v roce 2023 a 2024, kdy měla obhájit svoje výsledky. To už o ní konkurence herně věděla skoro všechno a každá soupeřka se na ni dokázala pořádně takticky připravit. Navíc Linda hrála ty největší turnaje, takže se utkávala s nejlepšími hráčkami. Do závěrečných kol těchto turnajů se nedostávala, což se promítlo do počtu odehraných zápasů. Ty jí dle mého názoru začaly chybět a pomyslné nůžky se rozevíraly o to více.

Hodně tenisových fanoušků komentovalo Lindy šňůru devíti prohraných zápasů v loňském roce. Jeden zápas z těchto devíti skrečovala a dalších pět prohrála až ve třech setech. K vítězství často moc nechybělo. Když se blíže podíváme, s kým prohrála, tak to převážně byly hráčky kolem 120. místa či Polina Kuděrmetovová, aktuálně 56. tenistka světového žebříčku WTA.

Pro hráčku je to samozřejmě hodně, hlavně mentálně, náročné. Na druhou stranu jsou to prohry, které hráče posouvají. Linda kolem sebe má dobrý tým lidí, a když si z každého zápasu něco vezme, tak to později do sebe zapadne jako puzzle. Ale chce to vydržet. Ve výsledku takové těsné prohry Lindě z dlouhodobého hlediska mohou hodně pomoci.

Podobným obdobím si loni prošla například i Clara Tausonová. Dánská tenistka prohrála sedm zápasů v řadě a mluvilo se u ní o krizi a nenaplňování jejího potenciálu. Poté se jí dvakrát povedlo doslova vybojovat třísetový zápas a postupně se nastartovala ke skvělým výsledkům. Ještě mě napadá případ Barbory Krejčíkové, kterou by před Wimbledonem nikdo netipoval na pozdější vítězku. I ta vybojovala první kolo ve třech setech. A jak to dopadlo, už všichni víme.

Tím, že Linda nyní žebříčkově spadla, tak bude hrát více turnajů ITF. Na nich má šanci odehrát více zápasů, což je pro ni jedině dobře, protože má možnost získat tolik potřebnou zápasovou praxi. Ta jí v porovnání s jinými roky chybí. A se zápasovou jistotou jde ruku v ruce i sebevědomí.

To se začíná projevovat v roce 2025. Na turnaji kategorie ITF W100 v Indii došla až do semifinále, v němž prohrála ve třech setech s bývalou 42. hráčkou světa a semifinalistkou Wimbledonu 2022 Tatjanou Mariaovou. Poté na W75 v Trnavě porazila mimo jiné nejvýše nasazenou Xinyu Gao, tehdy 125. ženu světového hodnocení, a uhrála čtvrtfinále a tento týden na Miami Open už prošla kvalifikací a zahraje si druhé kolo.

Ještě mě napadá jeden faktor, který Lindě v její skládačce možná chybí – nalezení stálého trenéra, který by do její hry vnesl zase nový úhel pohledu. Linda objíždí turnaje převážně se svým tátou, který od mala řídí celý proces. Není to ojedinělé, například Švýcarka Belinda Bencicová také dlouhá léta trénovala a cestovala se svým tátou, nicméně nedávno v rozhovoru pro Tennis Insider Club odhalila, že ukončení vzájemné spolupráce a najmutí trenéra bylo velmi těžkým, ale dobrým rozhodnutím. Táta s Belindou sem tam stále cestuje, ovšem už převažuje jeho role jako otce a ne trenéra.

