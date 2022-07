Waltertová vyhrála posedmé v řadě a v Lausanne si zahraje první čtvrtfinále turnaje WTA

WTA LAUSANNE - Simona Waltertová tři dny po životním triumfu v Amstelveenu a den po nejcennějším skalpu Collinsové přidala už sedmou výhru v řadě. Na domácí antuce v Lausanne 21letá Švýcarka porazila 6-1 5-7 6-4 Španělku Cristinu Bucsaovou a poprvé postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA.

Simona Waltertová v neděli v nizozemském Amstelveenu vyhrála antukový turnaj ITF W60 a získala nejcennější titul. V úterý si na domácí antuce v Lausanne připsala proti světové sedmičce Danielle Collinsové životní skalp a ve středu na stejném kurtu vybojovala premiérový postup do čtvrtfinále podniku WTA.



21letá Švýcarka ve druhém kole porazila 6-1 5-7 6-4 španělskou kvalifikantku Cristinu Bucsaovou. Byl to zápas plný zvratů. Waltertová ve druhém setu po obratu z 0-3 na 5-4 zápas neuzavřela při svém servisu a rozhodnout musel třetí set.



V něm domácí hráčka začala brejkem, vzápětí prohrávala 1-3 a zanedlouho nepotvrdila brejk na 4-3. V deváté a desáté hře ale neztratila ani jeden fiftýn a nakonec přetahovanou strhla na svou stranu.



Waltertová hraje hlavní soutěž turnaje WTA potřetí v kariéře a opět díky divoké kartě v Lausanne. Ve světovém žebříčku si už zajistila premiérový posun do Top 150, nejhůře na 138. místo.



V pátečním premiérovém čtvrtfinále na okruhu WTA se Waltertová utká se Srbkou Olgou Danilovičovou, nebo Annou Kalinskou.