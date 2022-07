Wenders, bývalý trenér hvězd WTA, dostal distanc na 12 let za ovlivňování výsledků

Wenders spolupracoval v různých funkcích s hráčkami elitní WTA Tour. S grandslamovými šampionkami Ashleigh Bartyovou, Jelenou Ostapenkovou a Sofií Keninovou, aktuální světovou dvojkou Anett Kontaveitovou či deblistkou Demi Schuursovou. S bývalou světovou čtyřkou Američankou Keninovou dokonce několik let tvořil pár.

Podle ITIA Wenders přiznal 'mnohonásobné ovlivnění zápasů', zničení důkazů a neoznámení korupčního jednání. Jedním z jeho prohřešků bylo porušení pravidla o tom, že "žádný člověk pohybující se v tenise nesmí přímo či nepřímo napomoci hráči nepodat jeho nejlepší výkon".

Wenders byl potrestán již loni v dubnu, verdikt ale byl po odvolání jeho právnického týmu zveřejněn až nyní. V tenise nesmí působit do roku 2033.

Wenders: Tenis je drahý sport

Sám Wenders profesionální tenis nehrál, pouze ještě jako teenager odehrál dva zápasy na menších akcích ITF.

"Tenis je drahý sport. Ve 12 nebo 13 letech jsem věděl, že se profesionálním sportovcem nestanu, protože na to potřebujete hodně peněz a já tu podporu neměl," řekl Wenders loni v rozhovoru pro The Times of India.

V belgické tenisové akademii se tak z něj stal tenisový trenér dětí. Postupně ale začal sbírat zkušenosti i mezi slavnými tenistkami. Sparing partnera dělal Jeleně Ostapenkové či byl asistentem trenéra Estonky Anett Kontaveitové.

"Sám jsem trénoval jako hráč. Protože jsem věděl, že na okruhu WTA je těžké najít sparing partnera a pokud bych je trénoval, budu muset plnit i tuhle roli," přiznal Wenders.

"Pro mě jsou nejdůležitější dvě věci. Respekt a také to, jestli se mi líbí to, co dělám. Pokud nezískám respekt a nelíbí se mi to, co dělám, pak nezáleží na tom, jestli jste v Top 10," řekl mimo jiné Wenders v loňském rozhovoru.