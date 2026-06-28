Wimbledon: Chopí se Muchová a Nosková šance na titul? Největší favoritky jsou v krizi

VČERA, 21:30
Previews 18
Letošní ročník ženské dvouhry ve Wimbledonu je naprosto otevřený a ani jedna z největších favoritek na triumf nemá ideální formu. Nebylo by tak překvapením, kdybychom poznali zbrusu novou grandslamovou šampionku. Krizi nejlepších hráček by mohly využít i Karolína Muchová a Linda Nosková.
Profily hráčů (7)
Sabalenka Aryna
Muchová Karolina
Rybakina Elena
Swiatek Iga
Nosková Linda
Obhájkyně titulu Iga Šwiateková prožívá velmi nepovedenou sezonu (© Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia)

Největší favoritky jsou v krizi

Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová a Iga Šwiateková. To jsou největší favoritky letošního Wimbledonu, pokud se podíváme na kurzy u sázkových kanceláří. Jenže realita je docela jiná a u těchto tří jmen se dá hovořit o krizi.

Světová jednička Sabalenková se po zisku Sunshine Doublu trápila na antuce i trávě. Navíc na posvátném londýnském pažitu ještě nikdy nepřekročila semifinále a z jejích výkonů je možné soudit, že se stále nepřenesla přes šokující krach na French Open.

Rybakinová ovládla Wimbledon v roce 2022 a rovněž ona se už několik týdnů trápí. Po skvělém úvodu sezony a vstupu do antukového jara ztratila úřadující šampionka Australian Open formu. Nerozjela se zatím ani na trávě a v přípravě vyhrála jen jeden zápas, přičemž prohrála s Katie Boulterovou a Alexandrou Ealaovou. Ještě k tomu není stoprocentně fit.

Šwiateková prožívá velmi nepovedenou sezonu. Jejím maximem v tomto roce je semifinále z Říma, jediný zápas během wimbledonské přípravy nezvládla a je dost pravděpodobné, že loňský triumf v All England Clubu neobhájí.

 

Šance pro ostatní včetně Muchové a Noskové

Vzhledem ke zmíněné krizi Sabalenkové, Rybakinové a Šwiatekové se otevírá šance pro ostatní hráčky. A nemusí to nutně být členky TOP 10 žebříčku, i když hlavně ty logicky patří do širšího okruhu favoritek.

Mezi TOP 10, co se kurzů na triumf ve Wimbledonu týče, najdeme i dvě česká jména. Konkrétně Muchovou a Noskovou, které si podmanily přípravné turnaje v Německu. Muchová kralovala včera v Bad Homburgu a Nosková slavila o týden dříve v Berlíně. Do Londýna tak obě dorazily ve skvělé formě a po pořádné dávce sebevědomí.

Za zmínku určitě stojí i následující trojice Američanek. Jessica Pegulaová hrála finále v Berlíně s Noskovou, umí na všech površích a se svou stabilní a strojovou hrou bude nebezpečná. Její krajanka Madison Keysová vyhrála už potřetí generálku v Eastbourne, a pokud jí to sedne i v Londýně, může z kurtu vystřílet každou soupeřku. Asi nejmenší šanci z amerického tria má Coco Gauffová, která se aktuálně trápí a travnatý povrch je jejím nejméně oblíbeným.

Zapomínat nesmíme ani na Mirru Andrejevovou, čerstvou vítězku French Open a loňskou wimbledonskou čtvrtfinalistku. Desítku největších adeptek na titul uzavírají loňská finalistka Amanda Anisimovová a čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósakaová.

 

Jak vypadá pavouk?

Podívejme se nejprve na potenciální čtvrtfinálové duely. Pokud by rozhodoval žebříček, obstarají souboje o semifinále Sabalenková s Andrejevovou, Pegulaová s Gauffovou, Svitolinová se Šwiatekovou a Anisimovová s Rybakinovou. Na takový scénář ale s největší pravděpodobností nedojde.

Kam byly nalosovány největší české naděje? Muchová skončila v horní půlce a z nejvýše nasazených má v cestě Andrejevovou v osmifinále, Sabalenkovou ve čtvrtfinále a Pegulaovou, nebo Gauffovou v semifinále.

Nosková je naopak skoro na samotném konci pavouka, tedy v dolní polovině. Jejími největšími hrozbami jsou Anisimovová v osmifinále, Rybakinová ve čtvrtfinále a Svitolinová, nebo Šwiateková v semifinále.

Existuje tak vlastně šance na české finále. To bychom si stoprocentně přáli, nicméně pravděpodobnost je takřka mizivá. Muchové i Noskové by nicméně po triumfu na přípravném turnaji určitě postup do finále Wimbledonu velice slušel.

Kompletní los | Šance českých tenistek

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

18
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paddy
28.06.2026 23:21
Nechci vám kazit iluze, ale je mizivá šance, že hráč vyhraje dva turnaje za sebou. To dokáže většinou jen historická špička. smile

The overall probability of any randomly selected WTA player winning two consecutive back-to-back tournaments is extremely low - historically well under 1%. However, for a dominant World No. 1 or an elite Top 5 player, this probability jumps significantly to approximately 3% to 7%.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 00:23
Nemela tam byt hracka?
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paddy
29.06.2026 00:45
Ne, je to bezpohlavní označení
Asi jsi zmanipulovaný moderní dobou, která vše hyperkorektně rozděluje na dvě pohlaví, a zároveň tvrdí, že jich je cca 60 smile

Je směšné pozorovat rodiče a vyhlašují, že čekají pouze kluka nebo holku, ale pak se jim narodií lesba, gay, nebinární a kdo ví, co ještě smile
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Vlk-v-trave
29.06.2026 01:31
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Vlk-v-trave
29.06.2026 00:37
A jeste si zapomnel dodat, ze existuji pouze 3 hracky v Open Ere, ktere jak vyhraly turnaj tyden pred Wimbledonem, tak braly ve Wimbledonu talir... :-)

Z tech 3 jsou 2 cesky Evert, Navratilova, Novotna... takze bacha na ty ceske holky... obecne Novotna je dokonce posledni hracka ever, co vyhrala jakykoliv turnaj pred W. a pak brala talir... :-))

Tak abychom na konci turnaje neprepisovali stats a nedostali to do forehandovskeho 1% a nemeli tzv. 3xN :-)) Navratilova, Novotna, Noskova :-))
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paddy
29.06.2026 01:14
Navrátilová pro Česko nezískala žádný titul, divím se, že takovou základní věc nevíš smile
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paddy
29.06.2026 01:15
Máme celkem 5 titulů
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Vlk-v-trave
29.06.2026 01:31
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Vlk-v-trave
29.06.2026 00:47
A jeste bych dodal, ze se to povedlo 7x
z toho 5x Martine, 1x Jane... a to 1x zustava pro Evert
Takze ze sedmi pripadu se to povedlo 6x zase ceskym hrackam :-))) Tady je i videt, ze Martina je opravdu Kralovna travy...
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Levinest
28.06.2026 22:48
Obávám se, že Karolína Muchová svou šanci promarnila na FO. Kéž bych se pletl
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Vlk-v-trave
28.06.2026 22:25
Muchové i Noskové by nicméně po triumfu na přípravném turnaji určitě postup do finále Wimbledonu velice slušel. :-)

Ondra take v laufu... :-)
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Ondřej.Jirásek
28.06.2026 22:25
Krásná práce, že?
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Vlk-v-trave
29.06.2026 00:22
:-))
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Diabolique
28.06.2026 22:12
Intuitive Tennis predikuje Lindu jako viteze:
https://www.youtube.com/watch?v=jS6W3BoB3F8
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tenisman1233
28.06.2026 22:14
Wimbledon stejně asi ještě letos nevyhraje,ale třeba QF může v klidu udělat.
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hanz
28.06.2026 21:49
Syslice má zas ÍZY cestu.... jako obvykle s Čokoškou...ale Čokajda je na trávě marná...
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Diabolique
28.06.2026 22:11
Syslici vyradi tri nase za sebou.
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Sinuhet1
28.06.2026 21:49
smilesmile
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