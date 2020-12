WTA by ráda novou sezonu odstartovala už 4. ledna mimo Austrálii

Tenisový rok na ženském okruhu tak možná začne mimo australské Brisbane, novozélandský Auckland a čínský Shenzhen, které v posledních letech sloužily jako první generálky na Australian Open. Úvodní grandslam sezony měl odstartovat 18. ledna, ale vypadá to na posun o tři týdny až na 8. února, navíc se možná zruší kvalifikace.

To s největší pravděpodobností znamená, že se může hrát pouze od 4. do 10. ledna, tedy jeden týden, a poté čeká tenisty cesta do Austrálie a nejméně dvoutýdenní pauza, kterou stráví v povinné karanténě. Během ní budou moct alespoň trénovat, pokud bude výsledek testu na covid-19 negativní.

Australian Open ovšem stále nemá oficiální termín, pořadatelé pokračují v jednáních s australskou vládou. "Očekáváme, že Australian Open bude. Samozřejmě bude povinná karanténa, což nám komplikuje lednový měsíc. Proto momentálně hledáme nejlepší řešení, jak v týdnu od 4. do 10. ledna sezonu odstartovat jinde než v Austrálii," uvedl Steve Simon s tím, že rozhodnuto by mohlo být nejpozději v průběhu příštího týdne.

V prvním lednovém týdnu se určitě nebude hrát v novozélandském Aucklandu, tamní turnaj byl kvůli pandemii koronaviru s předstihem zrušen. Čína naopak už zase hostí mezinárodní sportovní akce, takže Shenzhen stoprocentně vyloučen není. Může se ovšem klidně hrát i v Evropě, protože hráčky budou mít na přesun do Austrálie dostatek času.

Po skončení povinné "australské karantény" by se mělo odehrát Australian Open plus možná nějaký turnaj a pak by se měl ženský tenisový okruh postupně vracet ke svému obvyklému turnajovému kalendáři. "Věřím, že nadcházející sezonu zahájíme v lednu, pak se na chvíli přesuneme do Austrálie a nakonec to bude skvělý rok," řekl Simon.