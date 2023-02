Yibing Wu jako první Číňan vyhrál turnaj ATP. Ve strhujícím finále v Dallasu unikl Isnerovi ze čtyř mečbolů

Yibing Wu se loni po třech letech vrátil na kurty a téměř okamžitě začal prodávat svůj talent, který málem vinou zdravotních potíží vyšuměl do ztracena.



V dubnu vyhrál antukový turnaj ITF M15 na Floridě, následně triumfoval na třech challengerech a na US Open při grandslamovém debutu prošel z kvalifikace až do 3. kola.



A na vzestupu pokračuje i v roce 2023. Minulý týden si zahrál finále na challengeru v Clevelandu a jako teprve druhý Číňan v historii (po Zhizhen Zhangovi) se posunul mezi sto nejlepších tenistů světa.



A 23letý rodák z Hangzhou, který až dosud na turnajích ATP vyhrál jen tři zápasy a jen jednou porazil hráče Top 50, hned na první akci v roli hráče Top 100 dosáhl na životní výsledek a zaznamenal osobní i národní milníky.



Tento týden v Dallasu poprvé porazil hráče Top 30 a poprvé na okruhu ATP postoupil do čtvrtfinále. Jako první Číňan v historii porazil člena Top 10, jako první Číňan postoupil do finále turnaje ATP a nakonec se stal i jeho prvním čínským vítězem.



Yibing Wu v Texasu porazil Michaela Mmoha a čtyři nasazené soupeře: Kanaďana Denise Shapovalova (23. v ATP), Francouze Adriana Mannarina (63.), domácího Taylora Fritze (8.) a v dnešním finále i Johna Isnera (39.).



"Udělal jsem tady historii pro svou zemi a pro svůj domov. Jsem na sebe pyšný a děkuju hlavně fanouškům a týmu, kteří mě tady podporovali. Bez vás bych to nedokázal," řekl Yibing Wu při předávání trofeje.

Wu wizardry



The moment Wu Yibing sealed his maiden ATP title at #DALOpen. pic.twitter.com/TpSRpzkJHP — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2023



Dramatické tříhodinové finále nenabídlo ani jeden brejk. Oba tenisté vyhráli všech 18 gamů po svém servisu a rozhodovat tak musely tie-breaky. Nikdo neodehrál víc zkrácených her (820) a nikdo nevyhrál víc tie-breaků (501) než Isner, ale dnes v nich takovou úspěšnost neměl.



Zkušený Američan sice první tie-break vyhrál a za stavu 7-6 a 6-5 měl mečbol, ale Yibing Wu výměnu ustál a v následné zkrácené hře si vynutil rozhodující dějství.



V něm Isner za stavu 4-4 nevyužil dva brejkboly a i potřetí se šlo do tie-breaku. Oba finalisté dlouho bodovali po svém podání a výměnami zvedali diváky ze sedadel. Domácí tenista se dostal k dalším třem mečbolům a od proměnění některého z nich ho několikrát dělily centimetry, ale Yibing Wu všechny situace opět přežil. Sám využil až 5. mečbol poté, co dokázal vrátit return a Isner poslal míček do autu.

"It was a very tough match, facing 100 aces..."



Hilarious, Yibing (It was actually 44)#DALOpen pic.twitter.com/HxZlovuSgs — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2023



"Dnes to byl těžký zápas, čelil jsem asi stovce es. Každopádně si dnes udělal radost spoustě dětem, protože si za každé eso slíbil 100 dolarů do nadace," usmál se na Isnera Yibing Wu, který vyhrál 9 z 10 posledních zápasů a ve světovém žebříčku vyletí z 97. na 58. místo.



"V budoucnu budeš světlým bodem našeho sportu," vysekl poklonu svému přemožiteli 37letý Isner, který tento týden zaznamenal první letošní výhru a nakonec postoupil až do svého 31. finále. 17. titul a patnáctý z domácího prostředí ale získat nedokázal. Dál tak čeká na první trofej z haly.



"Tahle porážka bolí. Ani nevím, kolik mečbolů jsem měl, určitě jich bylo hodně. Několikrát jsem myslel, že už jsem zápas vyhrál... Sport dokáže být brutální," litoval Isner nevyužitých šancí.



Dnes Isnerovi nepomohlo ani 44 es, kterých během pěti zápasů a dvanácti setů v Dallasu nastřílel celkem 138. Do rodinné nadace Isner Family Foundation tak vloží 13.800 dolarů (cca 300 tisíc korun), které slíbil potřebným dětem v Dallasu.

"You're gonna be a bright spot for the sport of tennis in the future." @JohnIsner with very kind words for #DALOpen champion Wu Yibing pic.twitter.com/AGHFIgc9ko — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2023