Ymer je v Montpellier katem domácích šampionů, po Monfilsovi vyřadil i Gasqueta

Mikael Ymer v Montpellier vyřadil už tři domácí soupeře. Po Corentinu Moutetovi zaskočil i dva trojnásobné vítěze Open Sud de France Gaëla Monfils a Richarda Gasqueta, kterého ve čtvrtfinále zdolal 7-5 6-7 6-1.



23letý Švéd mohl zápas ukončit ve dvou setech. Poté, co ve druhé sadě smazal manko dvou brejků měl za stavu 6-5 mečbol, ale nevyužil ho a zkušený Francouz si v tie-breaku vynutil pokračování zápasu. Ymer ale rozhodující dějství ovládl.



"Byl to hodně těžký zápas a já jsem moc šťastný, že ho mám za sebou. Bojoval jsem a jsem nadšený, že si zahraju semifinále," radoval se Ymer, jehož o dva roky starší bratr Elias v pátek v indickém Púne postoupil do semifinále poprvé v kariéře.



Mikeal Ymer si teprve loni v červenci ve Gstaadu zahrál poprvé ve čtvrtfinále turnaje ATP, ale nyní má na kontě už pět čtvrtfinálových zápasů a může se těšit na druhé semifinále. Loni v srpnu ve Winston-Salemu prohrál až ve finále.



Ve Francii si o finále zahraje proti dalšímu bývalému šampionovi a světové trojce Alexanderu Zverevovi (h2h 0-2). S hráči Top 20 má bilanci 2-12, v šesti střetnutích s členy Top 10 nehrál ještě ani set a pouze jeden z 18 setů dostal alespoň do tie-breaku.



Zverev v Montpellier startuje poprvé od svého triumfu v roce 2017 a letos se snaží spravit si chuť po nezdaru na Australian Open. Ve čtvrtfinále deklasoval 6-1 6-0 domácího Adriana Mannarina, s nímž vyhrál i sedmý vzájemný zápas.



"Někdy se takové zápasy povedou. Na konci mi bylo Adriana trochu líto, protože jsme spolu odehráli už několik vyrovnaných zápasů a on je momentálně ve skvělé formě. Jsem tady, abych našel formu a už se těším na další dva dny," řekl Zverev, který vylepšil svou bilanci na turnaji na 9-1.







Alexander Bublik ve čtvrtfinále zdolal 6-4 2-6 7-6 druhého nasazeného Španěla Roberta Bautistu a poprvé od loňského května vyhrál tři zápasy po sobě.



O celkově páté finále, v němž by usiloval o premiérový titul, si 24letý Kazach zahraje se Filipem Krajinovičem (h2h 0-0). Srbský tenista si v semifinále poradil 7-5 6-2 Bosňanem Damirem Džumhurem. Rovněž 29letý Krajinovič cílí na své 5. finále, ve kterém útočil na první triumf.

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 490.990 eur

páteční výsledky (04. 02. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Zverev (1-Něm.) - Mannarino (Fr.) 6-1 6-0 Bublik (6-Kaz.) - Bautista (2-Šp.) 6-4 2-6 7-6(4) Krajinovič (5-Srb.) - Džumhur (Bosna) 7-5 6-2 M. Ymer (Švéd.) - Gasquet (Fr.) 7-5 6-7(6) 6-1