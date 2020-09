Začínají ženské souboje o finále. První finalistkou bude Ósakaová, nebo Bradyová

US OPEN - Jennifer Bradyová se před startem letošního US Open na grandslamech nikdy nedostala dál než do osmifinále, v životní formě hrající Američanku dnes čeká útok na jednoznačně největší finále její kariéry. Dnes ale bude mít dosud nejtěžší soupeřku, na druhou stranu centrálního dvorce Arthura Ashe se postaví předloňská vítězka amerického grandslamu, dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Naomi Ósakaová.