Azarenková po obratu poprvé na grandslamech našla recept na Serenu! O titul se utká s Ósakaovou

US OPEN - Viktoria Azarenková nepřišla o svou letošní neporazitelnost ve Flushing Meadows ani se Serenou Williamsovou, přestože s ní v minulosti na US Open prohrála všechny tři souboje a na grandslamech všech deset střetnutí. Šestinásobnou šampionku, která ani tentokrát nevyrovná rekord Margaret Courtové, po obratu porazila 1-6 6-3 6-3 a proti Naomi Ósakaové, jež rovněž letos v New Yorku ještě neprohrála, zabojuje o svůj třetí grandslamový titul.