Ósakaová zastavila senzační jízdu Bradyové a zahraje si na US Open o titul

US OPEN - Naomi Ósakaová po třísetové bitvě zastavila senzační jízdu domácí Jennifer Bradyová, která se v životní formě bez ztráty setu probojovala do svého prvního grandslamového semifinále, a natáhla svou letošní neporazitelnost ve Flushing Meadows na deset zápasů. O potvrzení pravidla, že když přejde přes osmifinále grandslamu, tak získá titul, se dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička pokusí proti Viktorii Azarenkové.

Naomi Ósakaová ve Flushing Meadows stále pokračuje na vítězné vlně. Před týdnem se totiž představila na Western & Southern Open, které bylo pro letošek ze Cincinnati přesunuto do dějiště US Open, a postoupila až do finále. K němu však kvůli zranění zadního stehenního svalu nenastoupila a od té doby hraje s obvázaným levým stehnem.

Na US Open, kde předloni slavila svůj premiérový grandslamový titul, měla v úvodních kolech problémy, ale i přes ztrátu dvou setů do druhého týdne prošla. V závěrečných kolech naopak hraje výborně a její forma je s úvodními zápasy nesrovnatelná.

V osmifinále přejela Anett Kontaveitovou a ve čtvrtfinále si poradila s domácí Shelby Rogersovou. Na ještě nebezpečnější domácí hrozbu narazila v dnešním semifinále, nakonec ale po dvou hodinách a osmi minutách boje a setech 7-6(1) 3-6 6-3 pod zataženou střechou parádní přestřelku s Jennifer Bradyovou vyhrála a ukončila její senzační jízdu.

V úvodním dějství byly obě hráčky velmi silné na servisu a málo chybovaly, Ósakaová dokonce spáchala jen čtyři minely a po prvním podání ztratila jediný z 22 míčů. K vidění byl jediný brejkbol, který Ósakaová domácí naději nabídla v sedmé hře, přestože vedla 40-0. Bradyová ale na druhý servis Ósakaové zahrála bekhendový return daleko za základní čáru. Rozhodnout nakonec musel tie-break. V něm se ukázal rozdíl ve zkušenostech. Zatímco Ósakaová zvládala ukočírovat své rány a pokračovala ve skvělém představení na servisu, Bradyová začala kazit a své soupeřce zisk úvodního dějství hodně usnadnila.

Bradyové ve druhé sadě spadla procentuální úspěšnost trefených prvních podání, přesto si svůj servis držela naprosto suverénně. V osmé hře se dočkala dalšího brejkbolu a tentokrát uspěla, když se skvěle ubránila a Ósakaová zkazila forhend. Brejk následně bez potíží potvrdila a poslala utkání do rozhodujícího setu.

V něm Ósakaová předvedla to nejlepší ze svého repertoáru. Soupeřku zasypala 16 vítěznými údery, nenabídla jí jediný brejkbol, sama si vypracovala hned čtyři šance (vůbec první v zápase) a udělala o jednu nevynucenou chybu méně (8) než Američanka.

Pětadvacetiletá Bradyová potvrdila, že má po restartu sezony životní formu. Nejprve bez ztráty setu ovládla nový domácí turnaj v Lexingtonu a slavila premiérový triumf na hlavním okruhu a teď se bez ztráty setu poprvé v kariéře dostala až do semifinále grandslamu, přičemž jejím předchozím maximem bylo osmifinále Australian Open a US Open 2017. V novém vydání žebříčku WTA bude figurovat na 25. místě, čímž o 15 míst vylepší své maximum.

Dvaadvacetiletá Ósakaová bude hrát své deváté kariérní a třetí grandslamové finále (US Open 2018 a Australian Open 2019) a zatím potvrzuje, že pokud přejde přes osmifinále akce velké čtyřky, pak už přemožitelku nenajde.

"Postup do finále pro mě hodně znamená. Považuju New York tak trochu za svůj druhý domov. Tu atmosféru tady miluju, i když tu bohužel letos nemáme diváky. Mám pocit, že tenhle kurt (centrální dvorec Arthura Ashe) mi vážně sedí," uvedla Ósakaová, která do každého zápasu nastupuje s rouškou nesoucí některé ze jmen obětí rasismu, pomocí nichž chce podpořit boj proti rasové nespravedlnosti a policejní brutalitě.

V sobotu se o titul popere s jinou bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou, se kterou se měla utkat před dvěma týdny ve finále Western & Southern Open. Azarenková po obratu zdolala Serenu Williamsovou a rovněž zaútočí na třetí grandslamový triumf. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Ósakaová.