Žádný problém. Fruhvirtová americkou veteránku nešetřila, v Miami slaví. Chystá se Bartůňková
Lepchenková – L. Fruhvirtová 6:3, 6:2
Fruhvirtová mohla do zápasu s Lepchenkovou nastupovat s vědomím, že poslední vzájemný zápas, který se odehrál před pár dny v semifinále kvalifikace na Masters v Indian Wells, zvládla hladce ve dvou setech.
Hned úvodní míče nabídly řadu dlouhých výměn od základní čáry. První důležitý game se odehrál za stavu 3:2 pro českou tenistku. Při podání Američanky si Fruhvirtová díky aktivní hře vypracovala dvě brejkbolové příležitosti, tu druhou dokázala proměnit, a šla do vedení 4:2. To už mladé Češce stačilo. Ve zbytku setu už Fruhvirtová žádné problémy při svém podání nepřipustila a sadu získala za 40 minut hladce 6:3.
Do druhého setu vlétla Fruhvirtová ve velkém stylu. Chybující rodačce z Taškentu bez větších problémů vzala obě úvodní podání, sama si naopak na svém servisu počínala naprosto suverénně a za pouhých 19 minut hry se dostala do vedení 4:0.
Jednoznačně nejdelší hru přinesl šestý game druhé sady. Americká veteránka si během něho postupně vypracovala pět brejkbolových možností, tu poslední využila a snížením na 2:4 ještě vykřesala naději na obrat. O ten ale vzápětí přišla, když si opět neudržela podání a prohrávala znovu o tři gamy. Fruhvirtová už nabídnutou šanci bez problémů využila a po hodině a 23 minutách si zajistila postup do hlavní fáze.
Masters v Miami patří k oblíbeným podnikům české tenistky. V sezoně 2022 zde jako šestnáctiletá došla senzačně do osmifinále, když mimo jiné porazila i Victorii Azarenkovou. V minulém roce se zde jako 215. hráčka světa skrz kvalifikaci probila do třetího kola.
Výsledky kvalifikace na Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Jinak tedy potkat ve dvou kolech po sobě hráčky ročníku 1990 a 1986 je věru rarita, Linda je trochu jiná generace :)
Jsem zvědav, jestli Nikola zvýší počet našich holek v MD na 9 :)
Jinak máš naprostou pravdu, Lindě se v Miami už několikrát dařilo. Ale bude to mít teď sakra těžký, protože obhajuje třetí kolo a pak loni hrála finále na WTA 125 v Mexiku, takže propad v žebříčku asi bude (momentálně -20 míst), ale nijak dramatickej. Jde spíš o to, že by se jí zase vzdálila TOP 100.
Na Lepchenko je těch jejích 40 let už hodně znát. Vypadá sice stejně jako když jí bylo dvacet ale je už pomalejší a její údery nejsou tak důrazné jako dřív. Pro nejistou Lindu to byla do druhého kola ideální soupeřka ...
Linda během Miami odepisuje 176 bodů což znamená že potřebuje dojít až do čtvrtfinále aby nebyla v mínusu. To je ovšem s její formou mission impossible ...