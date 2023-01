Záhada absence Ósakaové vyřešena. Čtyřnásobná grandslamová šampionka je těhotná

Aktuálně 42. hráčka žebříčku WTA nehrála od září, kdy na domácím turnaji v Tokiu kvůli zdravotním problémům vzdala zápas druhého kola.

"Vím, že se mám v budoucnu na co těšit, a jedna z věcí, na něž se těším nejvíc, je, až bude moje dítě sledovat jeden z mých zápasů a někomu řekne: to je moje máma," uvedla pětadvacetiletá Ósakaová. "Rok 2023 pro mě bude plný nových lekcí a doufám, že se uvidíme ten příští, protože budu na Australian Open 2024," dodala.

Vítězka melbournského grandslamu z let 2019 a 2021 a US Open 2018 a 2020 se z tenisového dění stáhla už v roce 2021 kvůli psychickým potížím. Tehdy odstoupila z French Open po pozdvižení, které vyvolala svým rozhodnutím nemluvit s novináři. Vrátila se až na olympijských hrách, na kterých neuspěla, a později si opět vybrala dvouměsíční pauzu.

