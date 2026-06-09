Zasloužím si více respektu, zlobí se Mariaová. Obhájkyně titulu nedostala divokou kartu
Mariaové se letos vůbec nedaří, což se odráží i na jejím postavení ve světovém žebříčku. Kvůli negativní bilanci 14 výher a 21 porážek vypadla TOP 50 a její postavení nestačilo na přímý postup do hlavní soutěže pětistovky v Queen's Clubu. Jako úřadující šampionka proto očekávala od pořadatelů divokou kartu. Té se však nedočkala.
Sedmatřicetiletá veteránka přiznala, že s pozvánkou prakticky počítala. O svém zklamání otevřeně promluvila v rozhovoru pro Tennis Weekly Podcast. Podle jejích slov jí ředitelka turnaje Laura Robsonová oznámila, že všechny divoké karty připadnou britským hráčkám. "S veškerým respektem k tomu, čeho jsem loni dosáhla, jsem byla přesvědčená, že divokou kartu dostanu. Nevyhrála jsem tady před pěti lety, ale doslova minulý rok. Vracím se jako obhájkyně titulu, takže jsem opravdu věřila, že jednu z pozvánek obdržím," uvedla Mariaová.
Zkušená Němka zároveň zdůraznila, že chápe snahu organizátorů podpořit domácí tenistky. Přesto si myslí, že jako úřadující vítězka si zasloužila jiné zacházení. "Rozumím tomu, že chtěli dát přednost Britkám, ale jako loňská šampionka to přijímám jen velmi těžko. Myslela jsem si, že si zasloužím trochu více respektu," prohlásila.
Mariaová také připomněla, že navzdory svému věku a rodinným povinnostem zůstává aktivní součástí profesionálního okruhu. Podle ní neexistoval důvod, proč by pořadatelé mohli její situaci vnímat jinak než u ostatních hráček. "Jsem matkou dvou dětí, je mi 37 let a stále hraji každý týden. Nedala jsem si pauzu a nekončím kariéru. Pořád soutěžím na nejvyšší úrovni, proto jsem věřila, že pozvánku dostanu," dodala aktuálně 52. hráčka světa.
V Queen's Clubu loni předvedla skvělou jízdu, když vyřadila i hráčky jako Karolínu Muchovou, Jelenu Rybakinovou, šampionku loňského Australian Open Madison Keysovou a ve finále další hvězdnou Američanku Amandu Anisimovovou. Po zvládnutí kvalifikace ji v prvním kole čeká Řekyně Maria Sakkariová.
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