Zastesklo se po tenisu? Šafářová si ve Francii zahraje na turnaji ITF, pět let po posledním zápasu

Lucie Šafářová (36) se pět let po svém posledním singlovém zápasu a následném porodu dvou dětí představí na halovém turnaji ITF W25 ve francouzské Remeši. Bývalá světová pětka a finalistka Roland Garros si zahraje dvouhru i čtyřhru po boku své neteře Emmy Dvořáčkové, které předává své zkušenosti.

Lucie Šafářová ve dvouhře vyhrála sedm turnajů WTA, v roce 2015 si zahrála finále na Roland Garros a ve světovém žebříčku vyšplhala na 5. místo.

Ve čtyřhře byla dokonce světovou jedničkou, když po boku americké kamarádky Bethanie Mattekové-Sandsové získala pět grandslamových trofejí a společně si v roce 2016 zahrály finále na Turnaji mistryň v Singapuru. Brněnská rodačka je také čtyřnásobnou vítězkou Fed Cupu.

Její kariéru ale brzdily časté zdravotní potíže a v září 2018 v kanadském Québecu odehrála svůj poslední singlový zápas. Rozhodla se kariéru ukončit, jenže zranění oddalovalo i její definitivní rozlučku. Tu absolvovala až na French Open 2019 'pouze' ve čtyřhře po boku Slovenky Dominiky Cibulkové v době, kdy už byla těhotná.

Ve 32 letech s tenisem skončila a v prosinci 2019 se s hokejistou Tomášem Plekancem radovali z narození dcery Leontýny. O necelé dva roky později vstoupili do manželství a v květnu 2022 jim začal dělat radost i syn Oliver.

I když se naplno věnovala rodině, na tenis nezanevřela a s tenisovým rozvojem pomáhá svým neteřím Emmě a Anně. A právě s jednou z nich je nyní na halovém turnaji ITF W25 ve francouzském Remeši, kde nepůsobí jen v roli trenérského doprovodu.

Šestatřicetiletá Šafářová si s neteří Emmou Dvořáčkovou zahraje čtyřhru a od pořadatelů dokonce dostala divokou kartu do dvouhry. V té se v úvodním kole utká s domácí teenagerkou Yaroslavou Bartashevichovou a pokud by ji porazila, mohla by si zahrát s bývalou 23. hráčkou světa Monou Bartelovou z Německa.