Žebříček Čechů po Australian Open: Menšík vyrovnal své nejlepší umístění, Lehečka opustil elitu

DNES, 10:40
Jakub Menšík (20) na Australian Open poprvé překročil třetí kolo na majorech, z turnaje ho však vyřadilo zranění. Kvůli vylepšení grandslamového maxima si v žebříčku polepšil na 16. pozici a vyrovnal své nejlepší kariérní umístění. Jiří Lehečka (24) loňské osmifinále neobhájil a vypadl z TOP 20. Tomáš Macháč (25) spadl o čtyři příčky. V elitní stovce se drží také Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva.
Jakub Menšík je po Australian Open 16. hráčem světa

Pro české tenisty nebylo letošní Australian Open zrovna úspěšným. Nejdál došel Menšík, který v Melbourne dosáhl na první grandslamové osmifinále v kariéře. V něm se měl utkat se svým idolem Novakem Djokovičem, ale k zápasu se Srbem nakonec kvůli zranění břišních svalů nenastoupil.

V žebříčku se dvacetiletý prostějovský rodák posunul na 16. pozici a vyrovnal své nejlepší umístění v kariéře. Zároveň je s 485 body na šesté příčce v hodnocení letošní sezony. Naopak Lehečka i Macháč si ve světovém pořadí pohoršili.

Loňský osmifinalista bohužel potvrdil, že v úvodu roku není v dobré formě a padl hned v prvním kole s kvalifikantem, proti kterému neuhrál ani set. V žebříčku tak vypadl z elitní dvacítky, kde se držel od září, kdy postoupil do čtvrtfinále na US Open.

Rodák z Berouna a šampion letošního podniku v Adelaide, který v Melbourne předváděl solidní výkony a padl až ve třetím kole po pětisetové bitvě s Lorenzem Musettim, si pohoršil o čtyři pozice a je 28. hráčem světa.

Na samotném konci první stovky se stále drží Svrčina, který v prvním kole Australian Open předvedl v zápase s Jaume Munarem kolaps. Nedokázal využít vedení 5:2 ve čtvrté sadě a mečboly a padl po pětisetové bitvě. O jednu příčku za ním na 97. pozici je Kopřiva, který v Melbourne zaznamenal premiérové vítězství a skončil ve druhém kole na Tayloru Fritzovi.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
