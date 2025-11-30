Zemřel čtyřnásobný vítěz French Open Pietrangeli. Upřímnou soustrast pozůstalým vyjádřil i Nadal
Pietrangeli triumfoval na pařížském grandslamu ve všech třech disciplínách a posbíral celkem čtyři tituly. Ve dvouhře mužů kraloval v letech 1959, kdy vyhrál s krajanem Orlandem Sirolem i v deblu, a i o rok později. Poté se ještě dvakrát dostal do finále. V roce 1958 po boku Britky Shirley Bloomerové ve smíšené čtyřhře zaznamenal svůj vůbec premiérový grandslamový vavřín.
Po skončení úspěšné aktivní kariéry, ve které to dotáhl až na třetí místo v žebříčku dvouhry, se legendární Ital stal nehrajícím kapitánem národního daviscupového mužstva, které dovedl k zisku prvního titulu v soutěži v roce 1976. Deset let na to byl uveden do Mezinárodní tenisové síně slávy. V den jeho 73. narozenin byl tenisový stadion na Masters v římském Foro Italico pojmenován jeho jménem.
Mezi prvními se k jeho odchodu vyjádřil i antukový král a 14násobný vítěz French Open Rafael Nadal. "Má nejhlubší soustrast celé jeho rodině, jeho synu Filippovi a celému italskému tenisu. Čest jeho památce," napsal na síť X Španěl.
Postupně se začali přidávat i další tenisté, známé osobnosti či organizace. Společnou fotku zveřejnil i jeho krajan Fabio Fognini. "Tahle fotka z Monte Carla pro mě znamená všechno: tvůj příklad, tvůj humor, tvé světlo. Šťastnou cestu, legendo," napsal bývalý devátý hráč světa ke snímku s Pietrangelim, který pochází ze dne, kdy v roce 2019 vybojoval svůj největší titul v kariéře.
