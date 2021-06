Zidanšeková na French Open vyhrála bitvu s Badosaovou a je už v semifinále

Tamara Zidanšeková tak na letošním French Open uspěla i ve druhém maratonském zápase a zvládla i třetí třísetový duel. V úvodním kole po téměř třech a půl hodinách přetlačila 9-7 v rozhodujícím dějství světovou sedmičku Biancu Andreescuovou, ve třetím kole byla tři míčky od porážky s Kateřinou Siniakovou.

Třiadvacetiletá rodačka z Postojny znovu změnila historii slovinského tenisu. Do dnešního utkání s devět zápasů neporaženou Paulou Badosaovou, která si rovněž zahrála své premiérové čtvrtfinále na grandslamech a nedávno v Bělehradu získala svou premiérovou trofej na nejvyšším okruhu, totiž vstupovala coby vůbec první slovinská čtvrtfinalistka grandslamů.

@tamara_zidansek this fortnight so far:



✅ First time into a Grand Slam R3

✅ First time into a Grand Slam R16

✅ First time into a Grand Slam QF

✅ First time into a Grand Slam SF



The Slovenian survives Paula Badosa 7-5 4-6 8-6!



: @rolandgarros pic.twitter.com/AQTMmXNwZD