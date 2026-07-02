ŽIVĚ: Další pětiseťák, nebo konec. Menšík musí proti Dimitrovovi znovu dotahovat

DNES, 18:00
Aktuality 86
WIMBLEDON - Jakub Menšík se na postup do druhého kola Wimbledonu pořádně nadřel. Domácího Tobyho Samuela zdolal až po pětisetové bitvě a moc jednodušší to pravděpodobně nebude mít ani tentokrát. V cestě české hvězdě stojí zkušený Grigor Dimitrov. Jak si prostějovský rodák poradí, sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Dimitrov Grigor
Menšík Jakub
Jakub Menšík v boji o postup do dalšího kola (@ Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Menšík - Dimitrov 6:7, 6:4, 5:7, hraje se 4. set

Menšík i Dimitrov vstoupili do třetího vzájemného střetnutí s velkým sebevědomím a bez problémů si vyhráli úvodní podání. Do problémů se jako první dostal bulharský tenista, který ve čtvrté hře čelil prvnímu brejkbolu utkání. Díky výbornému servisu si ale dokázal poradit. I v dalším průběhu dominovali servírující tenisté. Následující dvě hry skončily čistou hrou a po 16 minutách hry byl stav utkání nerozhodný 3:3.

Obrovskou šanci na prolomení soupeřova podání měl prostějovský rodák v osmé hře, kdy se dostal do vedení 40:0. Ani jeden z brejkbolů ale proměnit nedokázal. Dimitrov si v kritických chvílích pomáhal servisem na tělo a srovnal na 4:4. Menšík byl v prvním setu jistějším tenistou. Svému soupeři nedával na svém podání žádnou šanci, sám si naopak za stavu 5:4 vypracoval další tři brejkboly a zároveň setboly. Ani tentokrát však nebyl úspěšný a opět bylo vyrovnáno.

Svěřenec Tomáše Josefuse nakonec za nevyužité možnosti zaplatil. V tie-breaku první sady byl šťastnější Bulhar, který ji získal poměrem 7:5 a za hodinu hry šel do vedení 1:0 na sety.

Menšík musel první hrozbu ztráty podání odvracet ve druhé hře druhé sady, situaci ale dokázal vyřešit. Nadále se však trápil ve využívání brejkbolových možností. Další dvě neproměnil ve třetím gamu a stav byl vyrovnaný – 2:2.

Semifinalista letošního French Open čelil dalším dvěma brejkbolům i v šesté hře, sám si jednu vypracoval o game později, všechny ale zůstaly nevyužity. Menšík se konečně dočkal za stavu 4:4, kdy poprvé vzal bývalé světové trojce podání. Set vzápětí i přes drobné problémy dopodával a vyrovnal stav na 1:1.

Ve třetím setu si oba tenisté počínali na podání naprosto suverénně. Starosti s jeho udržením měl až v sedmé hře Bulhar, který musel odvracet brejkbol, situaci ale vyřešil a vedl 4:3. Za tohoto stavu se česká hvězda dostala do kritické situace, když na podání prohrávala 15:40. Čtyřmi body v řadě však Menšík soupeře do trháku nepustil a opět bylo vyrovnáno.

Ve třetím setu si oba tenisté počínali na podání naprosto suverénně. Starosti s jeho udržením měl až v sedmé hře Bulhar, který musel odvracet brejkbol, situaci ale vyřešil a vedl 4:3. Za tohoto stavu se česká hvězda dostala do kritické situace, když na podání prohrávala 15:40. Čtyřmi body v řadě však Menšík soupeře do trháku nepustil a opět bylo vyrovnáno.

Set nakonec tie-breakové vyústění neměl. Za stavu 5:6 ze svého pohledu nabral Menšík na servisu manko 15:40. Na brejkbol zahrál dvojchybu, sadu ztratil 5:7 a prohrával 1:2 na sety. Po třetím dějství se nad centrálním dvorcem zatáhla střecha, což nesl nelibě především Dimitrov, který si na tento fakt stěžoval u umpirové sudí.

A dost možná věděl proč. Rodák z Haskova totiž prohrál hned úvodní servis a od počátku čtvrté sady tak musel dotahovat.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

86
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tenisman1233
02.07.2026 22:02
A je konec
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Diabolique
02.07.2026 22:01
No, Kubo, budeme muset ty GrandSlamy odlozit do budoucna.
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SpacialRecognition
02.07.2026 22:01
Mentálně silný menšík
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easymoneysniper
02.07.2026 21:56
Festival zahozených šancí. Tohle měl být hladkej win ve 3
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hanz
02.07.2026 21:49
Lindičko, Lindičko, takový minely z ízy pozic... to se jen tak nevidí... opravdu to na WB není ono ...
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chlebavevaju
02.07.2026 21:50
V příštím kole noční můra. To bude konečná. Žel.
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Liverpool22
02.07.2026 21:51
postoupila a to jediné se počítá smile
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falcon_heavy
02.07.2026 21:51
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PTP
02.07.2026 21:39
Časy jsou zlé, Kamilo, zbytečně ses šprajcovala.
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Diabolique
02.07.2026 21:45
Doufejme.
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HAJ
02.07.2026 21:54
Jo, Linda to dopodávala. Ale ty minely, třeba u předposledního MB Ale cenné vítězství Osorio nezapře Jihoameričanku, kontrast proti Lindě.
Jinak řeč těla u Lindy nic moc, v Berlíně bylo vidět, že ji to víc baví.
Ale uvidíme, tak ať se Ti Lindo daří.
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Diabolique
02.07.2026 21:17
Ty holky jsou uplne neschopny. Skoda, jestli na kazdym turnaji vypadnou v prvnim kole, asi nedavaji jako par Bartunkova - Eala smysl.
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tenisman1233
02.07.2026 21:19
Ony nehrajou kvůli deblovým výsledkům,ale aby byly rozehrané.
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Diabolique
02.07.2026 21:22
No pri vypadnuti v prvnim kole se moc nerozehrajou. Zvlast kdyz treba zitra ve dvouhre obe skonci.
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tenisman1233
02.07.2026 21:23
Na 2.stranu dostaly proti sobě těžké soupeřky.
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falcon_heavy
02.07.2026 21:14
Osorio se prosimulovala do třetí sady. :-p
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chlebavevaju
02.07.2026 21:12
Linda tropí hlouposti. Tribuny jsou na straně emocionální latino.
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Liverpool22
02.07.2026 21:15
Já to psal před zápasem, že Osorio je otravná hráčka a může kousat. No uvidíme co se stane ve 3. setu.
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aape
02.07.2026 21:16
Ale není to nic významného, to by měla zvládat, nějak se po prvním setu prepla do Stand by režimu, chtělo by to o nějaký budíček než bude pozdě
Takhle do toho hodit vlkovi vidle, to přece nemůže...
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Liverpool22
02.07.2026 20:49
Rybka smile nečekaně hladce vykostila nebezpečnou McNally - takže forma se vrací což je super smile Tak a teď vykoupat, masáž.... a hodinu po půlnoci bude už v posteli s Vukovem fandit Chorvatům smile
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aape
02.07.2026 20:49
Linda nám odchází rovnou někam do pralesa
Doufejme, že se z něj dostane ven včas
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tenisman1233
02.07.2026 20:50
Teď tam Osorio uklouzla a zjevně je pohybově limitovaná.
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hanz
02.07.2026 20:46
Koukám, že Lindičce taky přeplo... Nedokáže trefit serv ani rozehrát soupeřku... děs běs... s touhle brzo skončí...
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misa
02.07.2026 20:46
Rybka přejela McNally se ztrátou tří gemů.
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Liverpool22
02.07.2026 20:51
smile To jsem nečekal, ale Rybka dnes dobrý. Linda začíná blbnout
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misa
02.07.2026 21:00
Osorio se zranila při uklouznutí, takže má Linda teď i trochu štěstí.
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Liverpool22
02.07.2026 21:10
No teď vede 5:4 a nevypadá zraněná - snad to Linda zvládne ve 2. setech smile
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misa
02.07.2026 21:13
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Liverpool22
02.07.2026 21:36
4:1 smile
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Marie9
02.07.2026 20:35
Dobrý večer, mohu poprosit o stream na Jakuba? Děkuji.
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Liverpool22
02.07.2026 20:38
https://www.viprow.sx/wimbledon/court-1-jakub-mensik-vs-grigor-dimitrov-online-stream-1
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Marie9
02.07.2026 20:46
Děkuji, se starým PC mi odešlo SportZone a jsem v kelu. Děkuji za odkaz, ale mně se to nerozběhlo.
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Liverpool22
02.07.2026 20:54
tak zkuste tady:
https://partner.nonamejose.sx/12312b04/8c56368c/6ac651e8
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Liverpool22
02.07.2026 20:56
a nebo zde:
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon/8022938/
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PTP
02.07.2026 20:25
J1rka potichoučku polehoučku 3:0, NoLinda set k dobru, je to prima!
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frenkie57
02.07.2026 20:29
A Kuba srovnává na sety 1 1
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easymoneysniper
02.07.2026 20:17
Využívat bb nepotřebujem
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easymoneysniper
02.07.2026 20:23
Není zač
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aape
02.07.2026 20:07
Kuba by měl zkusit příště nějaký workshop na trávě, třeba u Dustina dredyho, třeba by to pomohlo...
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chlebavevaju
02.07.2026 20:10
Jeden z mála mladých, kterýmu tráva nevoní.
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tenisman1233
02.07.2026 20:15
Fonsecovi taky nevoní,Jodarovi taky ne
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Liverpool22
02.07.2026 20:06
smile Rybka smile zatím dominuje a 1. set je doma 6:1 smile A Linda smile taky jede 4:1 smile
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bardunek666
02.07.2026 20:03
Proč Wimbledon povolil barevné šortky pod sukýnkou žen? Ta černá je fakt odporná.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.07.2026 20:07
Zavedli to asi tak 2022. Důvodem byla wokistická představa, že ženy s bílými kalhotkami trpí fóbiemi, když mají krámy, že to bude poznat. Teď ale zase bude možné poznat s určitou vysokou pravděpodobností, že mají krámy! Podle toho, že nemají bílé kalhotky! Holt wokismus = smrt civilizace.
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PTP
02.07.2026 20:14
Wokistům to vadí a prasáky to vzrušuje, viď, neočkovanej kozle.
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aape
02.07.2026 20:21
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frenkie57
02.07.2026 20:39
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aape
02.07.2026 20:08
Kvůli menstruaci, aby nebyly ženy v stresu
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bardunek666
02.07.2026 20:28
To mě mohlo napadnout. Ale jiná barva než černá by sekla děvčatům víc
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aape
02.07.2026 20:43
Taky myslím
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frenkie57
02.07.2026 20:50
Třeba červená
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Astarin
02.07.2026 21:54
Viděl jsem červené i zelené. Ale mě je to třeba úplně fuk. Nechápu, proč to někomu vadí.
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chlebavevaju
02.07.2026 19:47
Ta reklama Rolexu na Eurosportu je dobře nechutná. Ta urputná snaha udělat ze Sinnera chudáka a sympaťáka. Rolex už ode mě neuvidí ani korunu.
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PTP
02.07.2026 19:49
Kolik už jsi jim nacpal do chřtánu, ty marnotratníku?
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RFanousek
02.07.2026 19:50
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.07.2026 19:51
Doteď si kupoval falešné Rolexky z tržnice Sapa za cenu 300 Kč. Ale teď se naštval, tak si nebude kupovat ani ty falešné!
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frenkie57
02.07.2026 20:43
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chlebavevaju
02.07.2026 19:51
Žádné zbytečné vyhazování peněz do kanálu, je to investice. Ale po této reklamě už nic.
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pantera1
02.07.2026 19:51
Protězuje hříšníky a anglosaské celebritky.
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chlebavevaju
02.07.2026 19:52
A když tam nedají tuto odpornost, tak X let staré finále AO Williamsky. Protože je to MATKA?!
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pantera1
02.07.2026 19:55
A Kapybaru s řídkou kštici, buď jak sejme loptičkou Kiki, anebo jak porazil Noleho . A uřvaný cyklistický hrůzy .
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chlebavevaju
02.07.2026 19:59
O tom uchoštourovi a kuloprohráblovi raději ani nemluvím. To je kultura.
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PTP
02.07.2026 19:42
S Grigorem do TB - to není dobrej nápad, Kubo.
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pantera1
02.07.2026 19:48
Už ho projel a může si zapět .

A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou
A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou bulhaři.
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pantera1
02.07.2026 20:28
Kubík srovnal a jedeme od znovu .
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frenkie57
02.07.2026 20:48
Arturovi z dovozu tráva moc nejde, ale abych byl objektivní, spíš ještě není po zranění v plné provozní teplotě . Tak snad příště.
Ještě tam máš druhého koníka, starého pána a naše kluky jako buky.
Plus naše děvčata.
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pantera1
02.07.2026 20:55
Já vím a Tommyno. Byl to pěkný zápas a Matěj hrál výborně. Naše holky by mohly zabodovat, věřím jim víc než klukům, ale můžou překvapit. Pan PTP na oko fandí se mnou, ale nechce si to rozházet u Jendy a tomu já nefandím.
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PTP
02.07.2026 21:04
Kvůli tobě klidně hodím Jendu přes palubu.
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frenkie57
02.07.2026 21:21
Druhým koníkem jsem myslel právě Tommyho. Takže je ještě tajný třetí koník?
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PTP
02.07.2026 21:27
Artur, Tommy a Novak - trojka Panteřích snů.
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Diabolique
02.07.2026 19:42
Rikal jsem ze mate udelat radsi thread Slehackovi.
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PTP
02.07.2026 19:45
Jirka si jede to svoje v klídku na osmnáctce, prosím nerušit.
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easymoneysniper
02.07.2026 19:41
Dobrá odevzdávka
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paprikovygulas
02.07.2026 19:05
Ak vyhrá Duckworth Wimbledon, pozývam všetkých na gulášovú party + tenisovy kurt zadarmo po celý deň
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gugu
02.07.2026 19:26
a bude se podavat jen paprikas nebo i segedin?
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paprikovygulas
02.07.2026 19:28
Každý druh gulášu je pokrytý, paprikáš je len osobná preferencia
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paprikovygulas
02.07.2026 19:27
Ok tak rip ponuka platí aj na US Open
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PTP
02.07.2026 19:33
To nenastane nikdy, takže můžeš k tenisu nabízet klidně i chlazené nápoje
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chlebavevaju
02.07.2026 19:40
Udělej chleba ve váju, budeš to mít levnější.
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aligo
02.07.2026 18:30
Nic proti Dimitrovovi, je to frajer a mám ho rad, ale legenda? Nevím no...
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tenisman1233
02.07.2026 18:32
Znáš snad lepšího bulharského tenistu?
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aligo
02.07.2026 18:32
Na druhou stranu, když je i taková Alize Cornet údajně legenda, tak to je Dimit větší legenda
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Beppo
02.07.2026 19:49
Tady na tensiportále jsou všichni "legendy" . Je to laciné lákání čtenáře na headliny. Podobně tady používají slovíčko "dominovat", i když třeba hráč vyhraje o v TB. Dominance je totální převaha, ne těsný výsledek. Ta parta v redakci by měla jít na doučování..
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PTP
02.07.2026 19:57
Dominance je kříž a bič a udusaná hlína...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.07.2026 19:58
A kometa. Každá druhá mladá hráčka je tu kometa.
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Diabolique
02.07.2026 18:20
To je nefer vuci Slehackovi, ze tu nema taky svuj thread.
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