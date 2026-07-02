ŽIVĚ: Další pětiseťák, nebo konec. Menšík musí proti Dimitrovovi znovu dotahovat
Menšík - Dimitrov 6:7, 6:4, 5:7, hraje se 4. set
Menšík i Dimitrov vstoupili do třetího vzájemného střetnutí s velkým sebevědomím a bez problémů si vyhráli úvodní podání. Do problémů se jako první dostal bulharský tenista, který ve čtvrté hře čelil prvnímu brejkbolu utkání. Díky výbornému servisu si ale dokázal poradit. I v dalším průběhu dominovali servírující tenisté. Následující dvě hry skončily čistou hrou a po 16 minutách hry byl stav utkání nerozhodný 3:3.
Obrovskou šanci na prolomení soupeřova podání měl prostějovský rodák v osmé hře, kdy se dostal do vedení 40:0. Ani jeden z brejkbolů ale proměnit nedokázal. Dimitrov si v kritických chvílích pomáhal servisem na tělo a srovnal na 4:4. Menšík byl v prvním setu jistějším tenistou. Svému soupeři nedával na svém podání žádnou šanci, sám si naopak za stavu 5:4 vypracoval další tři brejkboly a zároveň setboly. Ani tentokrát však nebyl úspěšný a opět bylo vyrovnáno.
Svěřenec Tomáše Josefuse nakonec za nevyužité možnosti zaplatil. V tie-breaku první sady byl šťastnější Bulhar, který ji získal poměrem 7:5 a za hodinu hry šel do vedení 1:0 na sety.
Menšík musel první hrozbu ztráty podání odvracet ve druhé hře druhé sady, situaci ale dokázal vyřešit. Nadále se však trápil ve využívání brejkbolových možností. Další dvě neproměnil ve třetím gamu a stav byl vyrovnaný – 2:2.
Semifinalista letošního French Open čelil dalším dvěma brejkbolům i v šesté hře, sám si jednu vypracoval o game později, všechny ale zůstaly nevyužity. Menšík se konečně dočkal za stavu 4:4, kdy poprvé vzal bývalé světové trojce podání. Set vzápětí i přes drobné problémy dopodával a vyrovnal stav na 1:1.
Ve třetím setu si oba tenisté počínali na podání naprosto suverénně. Starosti s jeho udržením měl až v sedmé hře Bulhar, který musel odvracet brejkbol, situaci ale vyřešil a vedl 4:3. Za tohoto stavu se česká hvězda dostala do kritické situace, když na podání prohrávala 15:40. Čtyřmi body v řadě však Menšík soupeře do trháku nepustil a opět bylo vyrovnáno.
Ve třetím setu si oba tenisté počínali na podání naprosto suverénně. Starosti s jeho udržením měl až v sedmé hře Bulhar, který musel odvracet brejkbol, situaci ale vyřešil a vedl 4:3. Za tohoto stavu se česká hvězda dostala do kritické situace, když na podání prohrávala 15:40. Čtyřmi body v řadě však Menšík soupeře do trháku nepustil a opět bylo vyrovnáno.
Set nakonec tie-breakové vyústění neměl. Za stavu 5:6 ze svého pohledu nabral Menšík na servisu manko 15:40. Na brejkbol zahrál dvojchybu, sadu ztratil 5:7 a prohrával 1:2 na sety. Po třetím dějství se nad centrálním dvorcem zatáhla střecha, což nesl nelibě především Dimitrov, který si na tento fakt stěžoval u umpirové sudí.
A dost možná věděl proč. Rodák z Haskova totiž prohrál hned úvodní servis a od počátku čtvrté sady tak musel dotahovat.
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Jinak řeč těla u Lindy nic moc, v Berlíně bylo vidět, že ji to víc baví.
Ale uvidíme, tak ať se Ti Lindo daří.
Takhle do toho hodit vlkovi vidle, to přece nemůže...
Doufejme, že se z něj dostane ven včas
https://partner.nonamejose.sx/12312b04/8c56368c/6ac651e8
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon/8022938/
A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou
A doufaj že dílko se podaří, a když ne
No tak zas budou bulhaři.
Ještě tam máš druhého koníka, starého pána a naše kluky jako buky.
Plus naše děvčata.