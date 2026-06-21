ŽIVĚ: Finále v Berlíně bude mít obrovské zpoždění. Nosková zabojuje o titul a debut v TOP 10

DNES, 11:40
Aktuality 33
WTA BERLÍN - Linda Nosková si může v neděli na travnaté pětistovce v Berlíně zajistit nejen druhý kariérní titul, ale také premiérový posun do elitní desítky žebříčku. Neskutečně rozjetá česká tenistka však čelí ve finále strašně těžké výzvě. A sice favorizované světové čtyřce Jessice Pegulaové ze Spojených států. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Linda Nosková bojuje o titul v Berlíně (© TOBIAS SCHWARZ / AFP)

Pegulaová – Nosková | 16:30

Nosková hraje v Berlíně ve fantastické formě a ani jedné ze čtyř soupeřek nepovolila více než šest gamů. Výborný výkon bude určitě potřebovat i ve finále, protože vyzve světovou čtyřku a předloňskou šampionku Pegulaovou, která v semifinále vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.

Finálové zápasy Noskové vůbec nejdou, což potvrzuje bilance 1:5. Na trávě je ve finále poprvé v kariéře. Ve vzájemné bilanci s Pegulaovou vede 2:1, ale pokaždé se jednalo o tuhou bitvu. Američanka měla navrch jen loni na trávě v Bad Homburgu, kde ovšem Nosková podávala na vítězství.

Finále mělo odstartovat ve 12:00, ale kvůli počasí začne nejdříve v 16:30. Bouřky a vydatný déšť totiž poničily infrastrukturu areálu včetně vedení elektrického proudu. Navíc jsou některé oblasti dějiště turnaje zaplaveny. Diváci byli evakuováni a požádáni, aby do areálu nejezdili. Informovali o tom pořadatelé.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

33
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subaru
21.06.2026 15:31
Poslední šance: zítra ve 13 hod.
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horska.kraslice
21.06.2026 15:23
Na Berlín se žene další bouřka. Snad se brzy přežene.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:32
blondie, jsi tu někde?
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 13:33
Call me on the line
Call me call me any anytime
Call me my love you can call me any day or night
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PTP
21.06.2026 13:44
Teď jsi u mě zabodoval
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 13:47
Já přece boduju neustále. Co tím jako chceš říct?
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Mony
21.06.2026 14:06
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Mony
21.06.2026 14:08
Tohle teď bude potřebovat Maky..
Už má pouta nebo pořád nic?
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:21
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horska.kraslice
21.06.2026 13:22
Chudák Linda, bohužel mně to poněkud připomíná loňskou Prahu....
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chlebavevaju
21.06.2026 12:44
Beztak budou všechno hrát až zítra, zbytečné čekání. Němci, co se topí v prachách, nemají na jeden kurt se zatahovací střechou.
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subaru
21.06.2026 14:48
Na střechu jsou zapotřebí stěny na které se to nainstaluje. Kolik je travnatých areálů pro WTA 500 se zatahovací střechou.?
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 12:41
Kvůli bouřce se začne nejdřív v 16:00. Viz tučný odstavec v článku
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Georgino
21.06.2026 14:01
Nejdřív dnes v 16 ale neznamená, že to může být až zítra
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aape
21.06.2026 12:25
V Berlíně už je po dešti, tak snad se všechno stihne
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subaru
21.06.2026 12:35
Nestihne
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Sinuhet1
21.06.2026 12:42
Predpoved je nekdy od tri do vecera (podvečera) dest
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aape
21.06.2026 13:03
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chlebavevaju
21.06.2026 12:08
Organizace turnaje by měla být umožněna pouze za podmínky zatahovací střechy. Pokud ho turnaj a kurt nemá, smůla (stačil by na hlavním kurtu). Takhle to totálně brzdí program nejen turnaje, ale i samotných tenistů, kteří už by například druhý den měli hrát někde jinde. Neuvěřitelné, ve 21. století se stále spoléhat na počasí.
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Georgino
21.06.2026 13:59
Němci na to nemají, není to taky Grand slam. V Česku bude ve 22 století.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:04
vypadá to, že Kačenka si dneska moc nezahraje
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:01
Kačence m*dlo v hlavě a první set je v tahu...
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pantera1
21.06.2026 12:07
A má bebi na levém koleni, no asi se chce rozehrát před W, ale moc to zatím nevypadá.
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pantera1
21.06.2026 12:21
Už špačkuje, že se na to měla vyprdnout, aspoň to tak vyznělo.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:03
tak měla by se vyprdnout na všechny prohry a jen vyhrávat.
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pantera1
21.06.2026 13:25
Ale je to tam moc pěkný, pinkla bych si na travičce v lázeňským parku .
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 13:31
jj, musí to být paráda
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frenkie57
21.06.2026 14:14
Kačka dopinkala a teď si může jít naložit své znavené tělo do bahna.
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pantera1
21.06.2026 14:17
To není vůbec špatný, zničit se v tom hicu pořádně na kurtu a pak se naložit do bazénku a na závěr si nechat udělat pořádnou masáž celýho těla.
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PTP
21.06.2026 15:08
To je hezkej program.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:23
do bahna zapadla už během zápasu
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:22
Se Samsonite se zrovna moc nerozehraje. I když nějaké ty výměny od bl tam jsou. Kačenka by se ale měla na trávě tlačit k síti, což moc nejde.
Samsonite má navíc neskutečnou kliku. To, co jí chodí na lajny, to Kačence milimetry mimo, pak ještě prase...
Tohle nevidím dobře!
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subaru
21.06.2026 11:58
Dnes se nedohraje.
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