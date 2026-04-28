ŽIVĚ: Kopřiva po velkém boji ztratil první set, domácí favorit jde do vedení
Kopřiva – Jódar 5:7, hraje se 2. set
Jódar, hnaný domácími fanoušky, vstoupil do zápasu s Kopřivou aktivně a snažil se svého soupeře od prvních míčů zatlačit. Ani český tenista nezůstal pozadu, na agresivní hru Španěla dokázal reagovat a držel krok. Navíc se mohl opřít o výborný servis a po úvodních čtyřech gamech svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 2:2.
Devatenáctiletý Španěl nechtěl připustit žádné dlouhé výměny. Od prvních míčů se tlačil do maximální ofenzivy a bez problémů si vyhrával svá podání. Ani český reprezentant ale svého soupeře k brejkbolu nepouštěl a nadále držel s domácí nadějí krok.
V sedmé hře ale přišly první důležité momenty zápasu. Kopřiva se při Španělově podání dostal do vedení 40:15, Jódar se ale díky potřebné dávce štěstí a servisu z kritické situace vyhrabal a šel do vedení 5:4.
Kopřiva se i nadále snažil odpovídat na soupeřovu aktivní hru stejnou zbraní a do velké míry se mu to dařilo. Rozhodující moment úvodní sady tak přišel až za stavu 6:5 pro Jódara, který čistou hrou prolomil svému rivalovi servis a první set tak získal za 50 minut poměrem 7:5.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
No v každém případě je zajímavé, že hráč s tolika zkušenostmi a tolik let na tour je v podstatě vnímán za outsidera. Přiznej me si, že kdyby Vít měl třeba mnohem více finančních možností si zajistit "servis", tak by byl třeba taky někde úplně jinde :) V každém případě doufám, že si to dneska užije a porazí španělský klenot!