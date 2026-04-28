ŽIVĚ: Kopřiva po velkém boji ztratil první set, domácí favorit jde do vedení

DNES, 16:00
ATP MADRID - Už postupem do osmifinále si Vít Kopřiva připsal největší úspěch na turnajích série Masters. O další vylepšení bude bojovat s domácí vycházející hvězdou Rafaelem Jódarem. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu od 16:10.
Vít Kopřiva je poprvé v osmifinále na Masters (© THOMAS COEX / AFP)

Kopřiva – Jódar 5:7, hraje se 2. set

Jódar, hnaný domácími fanoušky, vstoupil do zápasu s Kopřivou aktivně a snažil se svého soupeře od prvních míčů zatlačit. Ani český tenista nezůstal pozadu, na agresivní hru Španěla dokázal reagovat a držel krok. Navíc se mohl opřít o výborný servis a po úvodních čtyřech gamech svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 2:2.

Devatenáctiletý Španěl nechtěl připustit žádné dlouhé výměny. Od prvních míčů se tlačil do maximální ofenzivy a bez problémů si vyhrával svá podání. Ani český reprezentant ale svého soupeře k brejkbolu nepouštěl a nadále držel s domácí nadějí krok.

V sedmé hře ale přišly první důležité momenty zápasu. Kopřiva se při Španělově podání dostal do vedení 40:15, Jódar se ale díky potřebné dávce štěstí a servisu z kritické situace vyhrabal a šel do vedení 5:4.

Kopřiva se i nadále snažil odpovídat na soupeřovu aktivní hru stejnou zbraní a do velké míry se mu to dařilo. Rozhodující moment úvodní sady tak přišel až za stavu 6:5 pro Jódara, který čistou hrou prolomil svému rivalovi servis a první set tak získal za 50 minut poměrem 7:5.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
chlebavevaju
28.04.2026 16:57
Rodák z Bílovce to teda vymňoukl. Ten druhý neproměněný BP, když narval míček kraťasem do autu rozhodl první set. Španělský cucák si jde pro skalp Sinnera?
Mantra
28.04.2026 17:06
Ale no tak. Sinner ho vyprovodi počítám s 6 gemy max.
darek.vrana
28.04.2026 16:30
Kurzy 5 na Víťu mi teda přijdou hodně přestřelené.
The_Punisher
28.04.2026 16:19
Klenot mě pobavil To snad fakt musel být AI výtvor.
No v každém případě je zajímavé, že hráč s tolika zkušenostmi a tolik let na tour je v podstatě vnímán za outsidera. Přiznej me si, že kdyby Vít měl třeba mnohem více finančních možností si zajistit "servis", tak by byl třeba taky někde úplně jinde :) V každém případě doufám, že si to dneska užije a porazí španělský klenot!
Kuba4Win
28.04.2026 16:20
Nee proboha klenota už nee.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

