ŽIVĚ: Menšík vyzve ve druhém kole Wimbledonu bulharskou legendu

DNES, 18:00
Aktuality 4
WIMBLEDON - Jakub Menšík se na postup do druhého kola Wimbledonu pořádně nadřel. Domácího Tobyho Samuela zdolal až po pětisetové bitvě a moc jednodušší to pravděpodobně nebude mít ani tentokrát. V cestě české hvězdě stojí zkušený Grigor Dimitrov. Jak si prostějovský rodák poradí, sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Dimitrov Grigor
Menšík Jakub
Jakub Menšík v boji o postup do dalšího kola (@ Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia)

cca 18:30 Menšík - Dimitrov

Po několika demoralizujících grandslamových porážkách v uplynulých letech měl Menšík v sezoně 2026 co dokazovat, a zatím si vede výborně. Na Australian Open se letos probojoval do osmifinále, což byl tehdy jeho nejlepší výsledek na grandslamu, než jeho tažení předčasně ukončilo zranění, kvůli němuž musel odstoupit. Poté udělal další velký krok vpřed, když postoupil do semifinále French Open, čímž se přiblížil debutu v TOP 10. Nyní bude chtít na toto momentum navázat i ve Wimbledonu, přestože jde o povrch, na kterém má nejméně zkušeností a který mu nejméně vyhovuje.

Dimitrov měl před začátkem travnaté části sezony na kontě jen dvě výhry z 15 zápasů napříč všemi povrchy. Trápily ho opakované zdravotní problémy a do travnaté části vstupoval se sérií devíti porážek, přičemž jeho žebříčkové postavení bylo ohroženo propadem mimo TOP 150. Tráva, na které se mu daří už od juniorských let, mu však přinesla tolik potřebnou úlevu. Během této travnaté části vyhrál pět ze sedmi zápasů, zahrál si dvě čtvrtfinále po sobě na challengeru v Dublinu a na ATP na Mallorce a wimbledonský turnaj zahájil hladkou výhrou bez ztráty setu nad kvalifikantem Danem Sweenym.

Menšík vede ve vzájemné bilanci nad Dimitrovem 2:0. Oba předchozí duely šly do rozhodujícího setu – na Masters v Madridu a Masters v Šanghaji v roce 2024 – a v obou případech Menšík zvítězil ve třech setech.

Výsledky mužské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

4
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aligo
02.07.2026 18:30
Nic proti Dimitrovovi, je to frajer a mám ho rad, ale legenda? Nevím no...
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tenisman1233
02.07.2026 18:32
Znáš snad lepšího bulharského tenistu?
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aligo
02.07.2026 18:32
Na druhou stranu, když je i taková Alize Cornet údajně legenda, tak to je Dimit větší legenda
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Diabolique
02.07.2026 18:20
To je nefer vuci Slehackovi, ze tu nema taky svuj thread.
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