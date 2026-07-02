ŽIVĚ: Menšík vyzve ve druhém kole Wimbledonu bulharskou legendu
cca 18:30 Menšík - Dimitrov
Po několika demoralizujících grandslamových porážkách v uplynulých letech měl Menšík v sezoně 2026 co dokazovat, a zatím si vede výborně. Na Australian Open se letos probojoval do osmifinále, což byl tehdy jeho nejlepší výsledek na grandslamu, než jeho tažení předčasně ukončilo zranění, kvůli němuž musel odstoupit. Poté udělal další velký krok vpřed, když postoupil do semifinále French Open, čímž se přiblížil debutu v TOP 10. Nyní bude chtít na toto momentum navázat i ve Wimbledonu, přestože jde o povrch, na kterém má nejméně zkušeností a který mu nejméně vyhovuje.
Dimitrov měl před začátkem travnaté části sezony na kontě jen dvě výhry z 15 zápasů napříč všemi povrchy. Trápily ho opakované zdravotní problémy a do travnaté části vstupoval se sérií devíti porážek, přičemž jeho žebříčkové postavení bylo ohroženo propadem mimo TOP 150. Tráva, na které se mu daří už od juniorských let, mu však přinesla tolik potřebnou úlevu. Během této travnaté části vyhrál pět ze sedmi zápasů, zahrál si dvě čtvrtfinále po sobě na challengeru v Dublinu a na ATP na Mallorce a wimbledonský turnaj zahájil hladkou výhrou bez ztráty setu nad kvalifikantem Danem Sweenym.
Menšík vede ve vzájemné bilanci nad Dimitrovem 2:0. Oba předchozí duely šly do rozhodujícího setu – na Masters v Madridu a Masters v Šanghaji v roce 2024 – a v obou případech Menšík zvítězil ve třech setech.
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