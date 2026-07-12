ŽIVĚ: Ostrá přestřelka. Sinner se Zverevem vlétli do wimbledonského finále ve velkém stylu
Sinner – Zverev, hraje se 1. set
Oba dva tenisté ztratili cestou do finále pouhé dva sety, Sinner však svého soupeře zdolal devětkrát v řadě. Do wimbledonské bitvy ale vstoupil sebevědoměji Zverev, který na rozdíl od svého soupeře získal svůj servis naprosto suverénně čistou hrou a srovnal na 1:1. Hned úvodní minuty utkání nabídly rychlé výměny z obou stran. Německý tenista se snažil o maximální agresivitu, jeho soupeř mu oplácel stejnou kartou a po čtyřech hrách tak byl stav nerozhodný – 2:2.
Do náznaků problémů se dostal v následujícím gamu obhájce titulu, parádními servisy ale stav 0:30 otočil a rivala k brejkové možnosti nepustil. V první polovině úvodního setu působil na centrální dvorci jistěji Zverev, přesto ani on se k možnosti na prolomení soupeřova podání nedostával.
Další informace průběžně doplňujeme.
Zápasové informace a forma
Sinner měl velmi náročný vstup do wimbledonského turnaje, když musel v prvním kole dvakrát dohánět manko setu proti obrovskému outsiderovi Miomirovi Kecmanovičovi a potřeboval rozhodující sadu. Od té doby ovšem postupoval v All England Clubu naprosto s přehledem a v dalších pěti zápasech neztratil ani jeden set. Zatím nejlepší výkon si schoval na semifinále, v němž přehrál suverénně 6:4, 6:4, 6:4 sedminásobného šampiona Novaka Djokoviče, kterému oplatil frustrující pětisetovou porážku ze semifinále letošního Australian Open.
Pokud by aktuální lídr žebříčku naplnil papírové předpoklady na předchozích dvou letošních grandslamech, obhájil titul na Australian Open a využil absence největšího rivala Carlose Alcaraze na French Open, mohl ve Wimbledonu usilovat o třetí triumf na majorech v této sezoně a také mít naději na zkompletování kalendářního Grand Slamu. Místo toho ho čeká první letošní finále na turnajích velké čtyřky.
A šanci na zisk titulu má rozhodně obrovskou. Zraněný Alcaraz, kterého loni ve wimbledonské finále porazil, totiž na tour stále chybí a jeho papírově největší hrozbou na turnaji byl Djokovič. Od začátku sezony 2024 vyhrál 19 z 24 finále na hlavní tour a všech pět nezdarů utrpěl proti sokovi Alcarazovi.
Zverev je úřadujícím šampionem French Open a nasazenou dvojkou ve Wimbledonu, takže splnil svou povinnost na posvátném londýnském pažitu a prošel do finále. Pomohl mu k tomu i příznivý los. Zároveň tímto výsledkem potvrdil svou skvělou letošní sezonu na grandslamech. Na Australian Open byl jeden game na servisu od postupu do finále a pak v Paříži získal svůj první grandslamový titul.
Postup do finále Wimbledonu je pro něj obrovský úspěch, jelikož tady nikdy předtím nepřekročil osmifinále. Navíc to vypadá, že se Zverev po vytouženém prvním triumfu na grandslamech na této úrovni ještě víc zlepšil a v Londýně srší sebevědomím. Je ale potřeba připomenout, že po cestě za trofejí na French Open nečelil nikomu z TOP 10 žebříčku.
Teď má šanci potvrdit zlepšení na grandslamech v nedělním finále Wimbledonu, protože tentokrát se v souboji o titul kolegovi z TOP 10 nevyhne. Zvereva nicméně čeká obrovská výzva, jelikož proti hráčům elitní desítky se mu dlouhodobě nedaří na grandslamech ani na trávě. Ještě k tomu s nimi letos prohrál většinu zápasů a problém se rozšířil i na turnaje ATP. Konkrétně na grandslamech má otřesnou bilanci 1:14 se zástupci TOP 5, přičemž letos proti nim disponuje úspěšností 0:5 napříč všemi úrovněmi a čtyři prohry utrpěl proti Sinnerovi.
Vzájemná bilance
Sinner vede 10:4. Před necelými třemi roky měl navrch 4:1 Zverev, ale Sinner kompletně tuto rivalitu otočil ve svůj prospěch. Ital vyhrál už devět soubojů v řadě a v posledních šesti německého soka přehrál jednoznačně bez ztráty setu.
Zajímavosti a fakta
Sinner může jako čtvrtý muž v tomto století obhájit titul ve Wimbledonu. Podařilo se to pouze Rogerovi Federerovi, Djokovičovi a Alcarazovi.
Ve finále grandslamů má Sinner úspěšnost 4:2, obě porážky utrpěl proti Alcarazovi.
V letošní sezoně odehrál Sinner pět finálových zápasů a všechny vyhrál bez ztráty setu.
Zverev bude útočit na první titul na trávě, ve finále na hlavním okruhu na tomto povrchu má bilanci 0:3.
Na kontě má Zverev čtyři odehraná finále na grandslamech, radoval se pouze v tom posledním na nedávném French Open.
V minulosti prohrál 12 ze 16 soubojů se světovými jedničkami, naposledy zvítězil na Turnaji mistrů 2021.
Sázkařská analýza
Sinner v posledních letech proti Zverevovi naprosto dominuje a jeho jediným skutečným rivalem je Alcaraz. Problém ani není to, že Zverev se Sinnerem už devětkrát v řadě prohrál, ale spíš fakt, že v mnoha těchto soubojích vůbec nedokázal vzdorovat. Dá se říct, že v mnoha případech byl i podstatně větší outsider schopný Sinnera na turnaji potrápit víc než Zverev.
Zverev má přitom všechny potřebné zbraně k tomu, aby se mohl se Sinnerem měřit. Obzvlášť pokud se zápas protáhne a stane se z něj fyzická bitva, protože přesně v takových zápasech se ukazuje největší zranitelnost italské hvězdy. Otázkou je, zda si Němec zvládne ve finále vynutit čtvrtý a případně pátý rozhodující set.
Po triumfu na French Open působí Zverev sebevědoměji, ale až duel se Sinnerem ukáže, zda skutečně došlo k nějakému zlepšení. Sinner je každopádně obrovským favoritem a finále klidně může být jednoznačnou záležitostí.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím, Madrid, Monte Carlo, Miami, Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na trávě: první turnaj
Bilance: 43:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 6:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 9:1 (kariérní 68:37)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:2)
Bilance ve finále: 5:0 (kariérní 29:9)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (2. kolo)
Sinner – Wimbledon
Kariérní bilance: 26:4
Nejlepší výsledek: triumf (2025)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve finále: 1:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Kecmanovič (4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3), Borges (7:6, 7:6, 6:4), Brooksby (6:4, 6:3, 6:4), Močizuki (6:3, 7:6, 6:3), Struff (7:5, 7:6, 6:3), (7) Djokovič (6:4, 6:4, 6:4)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (triumf); Madrid (finále)
Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (finále)
Bilance: 44:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 9:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:6 (kariérní 59:86)
Bilance ve finále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:3)
Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 25:17)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (triumf)
Zverev – Wimbledon
Kariérní bilance: 22:9
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Halle (semifinále)
Cesta turnajem: Blockx (6:4, 6:7, 7:6, 7:6), Royer (6:1, 6:3, 7:6), Giron (6:2, 7:6, 6:4), (13) Lehečka (6:4, 7:5, 3:6, 7:6), (6) Fritz (6:4, 6:4, 6:2), Fery (7:6, 6:2, 6:4)
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Hodně štěstí
https://youtu.be/BboMpayJomw?is=_OpisI0NadTmxJ2D
Hlavně jen ať nevyhraje ten zrzavý incelský kre.tén s kukučem sociopata z Tyrolska. :)) Ale i kdyby vyhrál, tak jeho GS nebude znamenat nic, protože je to weak era CHUMP, STEROID BUM. Bez alespoň 36 letého Djokovice, Carlitose a GS neopojeného a spokojeného Zvereva, peak Kyrgiose, zdravého Berrettinho atd. atd. je to jako kdyby k turnaji nedošlo. :)