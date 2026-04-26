ŽIVĚ: Podceňovaná Plíšková čelí těžké výzvě. S favoritkou zatím drží bez problémů krok

DNES, 13:13
WTA MADRID - Karolína Plíšková má na dosah osmifinálovou účast na prestižní tisícovce ve španělském Madridu. Bývalé světové jedničce se ale na postup příliš nevěří a proti zkušené Elise Mertensové nastoupila jako outsiderka, přestože má navrch ve vzájemné bilanci.
Karolína Plíšková bojuje o osmifinále v Madridu (© Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Mertensová – Plíšková 2:2 / hraje se

Plíšková byla dle očekávání agresivnější hráčkou na kurtu a hlavně její údery rozhodovaly o tom, kdo si připíše vítězný bod. Mertensová nastupovala jako favoritka, ovšem česká hráčka neměla problém s ní držet krok. Úvodní čtyři gamy žádnou šanci na returnu nenabídly a po 14 minutách bylo srovnáno 2:2.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Plíškové bookmakeři na postup příliš nevěří a vypsali docela nízký kurz na vítězství její soupeřky Mertensové. Bývalá světová jednička se ovšem v posledních týdnech prezentuje na rychlejších antukových kurtech velmi solidní formou. Do Madridu přijela po čtvrtfinále v Linci a ve španělské metropoli porazila Sinju Krausovou i někdejší světovou trojku Marii Sakkariovou. Pokud naváže na agresivní výkon z předchozího zápasu, určitě by měla mít proti Belgičance své šance.

Mertensová nemá letos ideální formu, nicméně podobně jako Plíšková si vede v posledních dnech velmi dobře. Ve vzájemné bilanci vede 3:1 Plíšková, avšak bude se jednat o jejich první vzájemný souboj po téměř třech letech. Není tajemstvím, že pro rodačku z Loun je antuka nejméně oblíbeným povrchem. Konkrétně v Madridu teprve podruhé překročila druhé kolo a jejím maximem je semifinále.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Diabolique
26.04.2026 13:52
Skoda Kacenky ... z matchballu ...
Kreuz
26.04.2026 13:17
Koukam ze uz mame tri z peti
Registrace nového uživatele

