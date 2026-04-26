Drtivá odveta Lehečky. Na Masters vyškolil nebezpečného Američana a je v osmifinále

DNES, 12:37
ATP MASTERS MADRID - Jiří Lehečka splnil roli favorita i ve druhém zápase na Masters v Madridu. Předloňský semifinalista měl tentokrát mnohem méně práce a poradil si snadno 6:4, 6:2 s nevyzpytatelným Alexem Michelsenem, kterému oplatil nepříjemnou porážku.
Jiří Lehečka je na Masters v Madridu v osmifinále (© Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia)

Lehečka – Michelsen 6:4, 6:2

Na antuce zatím Lehečka nemá takovou formu jako na konci března, kdy senzačně došel do finále na Masters v Miami a zaznamenal životní výsledek. Pozitivem ovšem je, že po těsné bitvě s Alejandrem Tabilem, ve které byl kousek od vyřazení, si bez větších komplikací poradil s Michelsenem.

Český favorit v úvodním dějství výborně servíroval, Američana nepustil k brejkbolu a i od základní čáry byl o něco jistější než soupeř. Chyb bylo dost z obou stran, nicméně Lehečka se jich vyvaroval v důležitých momentech.

Lehečka musel párkrát o vlastní podání zabojovat, avšak byl to pouze Michelsen, kdo na servisu zaváhal. Po několika chybách snadno daroval českému tenistovi brejk ve třetí hře a ten nakonec celý set rozhodl.

Rodák z Mladé Boleslavi pokračoval v solidním výkonu ve všech ohledech i na začátku druhého setu a velmi rychle přišla odměna. Michelsen opět doplatil na vlastní chyby a rovněž v této sadě odevzdal vlastní podání už ve třetím gamu.

Lehečka nabídnutou šancí nepohrdl, brejk potvrdil, a dokonce sebral Michelsenovi podání znovu. Ani ve zbytku zápasu nepustil protivníka k žádné brejkbolové příležitosti a nenechal se rozhodit ani kolapsem fanouška v hledišti za stavu 4:1 a 40:30. Navíc Američanovi oplatil nepříjemnou porážku z Australian Open 2024.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Na turnajích Masters si tak Lehečka od půlky března připsal už deváté vítězství a na třetím takovém podniku v řadě prošel do osmifinále. Konkrétně v Madridu startuje počtvrté. V minulosti tady dvakrát ztroskotal ve druhém kole a předloni skrečoval v semifinále.

Nyní má na dosah své čtvrté kariérní čtvrtfinále na prestižních tisícovkách. Takto daleko se v minulosti podíval pouze v Indian Wells 2024, předloni v Madridu (semifinále) a letos v Miami (finále). V úterním duelu narazí na Lorenza Musettiho, nebo Tallona Griekspoora.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

vojta912
26.04.2026 13:20
Jirka neodpadá Jirka neodpadá naopak si hledá vhodnou pozici aby mohl začít finišovat
The_Punisher
26.04.2026 12:48
Jirka dnes velmi dobrý výkon V Madridu má troch unfinished business, tak doufám, že se tentokrát do finále podívá
pantera1
26.04.2026 12:52
bylo by to fajn, hraje výborně
chlebavevaju
26.04.2026 12:53
Rodák z Bílovce Kopřiva mu bude muset pomoct a pročistit pavouk od Sinnera.
pantera1
26.04.2026 12:53
Kači to taky pěkně otočila, snad to už dotáhne .
The_Punisher
26.04.2026 13:44
Katka už se asi dotočila :( Takových chyb jak máku ... a už se zdá být i dost unavená
pantera1
26.04.2026 13:47
Nemůžu se na to dívat a tak pěkně to měla rozehraný .
The_Punisher
26.04.2026 13:51
Přesně :( Jako držím palce až do samotného konce ... Ale stejně se obávám, že další kolo by bylo pro unavenou Katku s horším podáním fakt konečná.
HAJ
26.04.2026 12:43
Lehy skvěle, spolehlivý výkon bez výkyvů. Alex nebyl vůbec lehký soupeř.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

