Drtivá odveta Lehečky. Na Masters vyškolil nebezpečného Američana a je v osmifinále
Lehečka – Michelsen 6:4, 6:2
Na antuce zatím Lehečka nemá takovou formu jako na konci března, kdy senzačně došel do finále na Masters v Miami a zaznamenal životní výsledek. Pozitivem ovšem je, že po těsné bitvě s Alejandrem Tabilem, ve které byl kousek od vyřazení, si bez větších komplikací poradil s Michelsenem.
Český favorit v úvodním dějství výborně servíroval, Američana nepustil k brejkbolu a i od základní čáry byl o něco jistější než soupeř. Chyb bylo dost z obou stran, nicméně Lehečka se jich vyvaroval v důležitých momentech.
Lehečka musel párkrát o vlastní podání zabojovat, avšak byl to pouze Michelsen, kdo na servisu zaváhal. Po několika chybách snadno daroval českému tenistovi brejk ve třetí hře a ten nakonec celý set rozhodl.
Rodák z Mladé Boleslavi pokračoval v solidním výkonu ve všech ohledech i na začátku druhého setu a velmi rychle přišla odměna. Michelsen opět doplatil na vlastní chyby a rovněž v této sadě odevzdal vlastní podání už ve třetím gamu.
Lehečka nabídnutou šancí nepohrdl, brejk potvrdil, a dokonce sebral Michelsenovi podání znovu. Ani ve zbytku zápasu nepustil protivníka k žádné brejkbolové příležitosti a nenechal se rozhodit ani kolapsem fanouška v hledišti za stavu 4:1 a 40:30. Navíc Američanovi oplatil nepříjemnou porážku z Australian Open 2024.
Na turnajích Masters si tak Lehečka od půlky března připsal už deváté vítězství a na třetím takovém podniku v řadě prošel do osmifinále. Konkrétně v Madridu startuje počtvrté. V minulosti tady dvakrát ztroskotal ve druhém kole a předloni skrečoval v semifinále.
Nyní má na dosah své čtvrté kariérní čtvrtfinále na prestižních tisícovkách. Takto daleko se v minulosti podíval pouze v Indian Wells 2024, předloni v Madridu (semifinále) a letos v Miami (finále). V úterním duelu narazí na Lorenza Musettiho, nebo Tallona Griekspoora.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
