ŽIVĚ: Sinner na Australian Open útočí na obhajobu titulu, Zverev na první trofej z grandslamu

AUSTRALIAN OPEN – Australian Open vrcholí tradičně finálovým zápasem ve dvouhře mužů. Letos se v něm potkávají dva nejvýše nasazení tenisté Jannik Sinner (23) a Alexander Zverev (27). Zatímco italský obhájce titulu vyhrál obě grandslamové finále, o čtyři roky starší Němec může uspět ve finále grandslamu až na třetí pokus.

Sinner – Zverev (9:40)

I když třiadvacetiletý Ital Sinner v průběhu turnaje laboroval s nemocí a drobnými svalovými potížemi, cestou do finále ztratil jen dva sety. A podle svých slov by na něj měl být dobře připraven.

První dva finálové zápasy na majorech vyhrál – loni na Australian Open Open po obratu z 0:2 na sety proti Daniilu Medveděvovi a na US Open proti domácímu Tayloru Fritzovi. Nyní v Melbourne tak hraje poprvé jako obhájce grandslamového titulu.

Zverev v Melbourne překonal své maximum z let 2020 a 2024 a postupem do finále grandslamu vyrovnal svůj nejlepší výsledek z US Open 2021 a Roland Garros 2024. Na US Open 2020 ani Roland Garros 2024 na triumf nedosáhl – na newyorském betonu prohrál s Dominicem Thiemem a na pařížské antuce se Španělem Carlosem Alcarazem.

Letos v Austrálii sedmadvacetiletý Němec prohrál jen dva sety. V semifinále mu cestu vyklidil Novak Djokovič, který po úvodní sadě kvůli zranění vzdal.

Olympijský šampion či dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů Zverev vede ve vzájemné bilanci s o čtyři roky mladším Sinnerem 4:2, z toho 2:1 na grandslamech. Prohrál na antukovém French Open 2020, ale pak dvakrát zvítězil na tvrdém povrchu na US Open 2021 a 2023. Poslední bitvu spolu svedli loni v Cincinnati, kde v tie-breaku rozhodují sady zvítězil Ital.

Preview