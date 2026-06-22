ŽIVĚ: Svět reaguje na trest Vondroušové, průběžně doplňujeme tweety a reakce
Událost s nejvyšší prioritou. Kauza kolem dopingového trestu a čtyřletého zákazu činnosti pro Markétu Vondroušovou hýbe tenisovým světem. K smutné události kolem wimbledonské šampionky se vyjadřují nejen uznávaní experti, ale i všechny významné tenisové servery. V článku vám přinášíme tweety a názory, které se na sociálních sítích po verdiktu objevily.
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Komentáře
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Makyno neblbni, vypni instáč a nech to na nás a ona místo toho kváká do světa pátý přes devátý.
Pokud sama na to nemá kapacitu mel mít nekdo v jejím týmu.
Proste ji to sečetli