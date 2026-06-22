ŽIVĚ: Svět reaguje na trest Vondroušové, průběžně doplňujeme tweety a reakce

DNES, 19:10
Téma 3
Událost s nejvyšší prioritou. Kauza kolem dopingového trestu a čtyřletého zákazu činnosti pro Markétu Vondroušovou hýbe tenisovým světem. K smutné události kolem wimbledonské šampionky se vyjadřují nejen uznávaní experti, ale i všechny významné tenisové servery. V článku vám přinášíme tweety a názory, které se na sociálních sítích po verdiktu objevily.
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Vrátí se Markéta Vondroušová k profesionálnímu tenisu? (@ ČTK / Lebeda Pavel)

 

Vondroušová promluvila: Mám za sebou sedm měsíců úzkosti. Bude ještě hrát?

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

3
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Patik
22.06.2026 19:49
"Svet reaguje na trest Vondrousove"..jak keby spáchala atentát na pápeža.
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chlebavevaju
22.06.2026 19:36
Živě? Tak snad se k tomu brzy vyjádří i Donald Trump a Karel III.
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vojta912
22.06.2026 19:19
Trest jako velky, ale nekdo ji mel rict.
Makyno neblbni, vypni instáč a nech to na nás a ona místo toho kváká do světa pátý přes devátý.
Pokud sama na to nemá kapacitu mel mít nekdo v jejím týmu.
Proste ji to sečetli
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