Zklamaná Šwiateková vyhodila trenéra. Polská hvězda řeší krizi a hledá jinou cestu
Po hattricku na French Open 2024 to není Šwiateková, na kterou jsme byli roky zvyklí. Polská hvězda několik sezon vládla ženskému tenisovému okruhu, ale její kralování už je minulostí. Dokonce v posledních zhruba dvou letech často nestačí na své kolegyně z TOP 10 žebříčku a po krachu v Miami se rozhodla, že je čas na změnu.
Majitelka šesti grandslamových trofejí ukončila spolupráci s trenérem Fissettem. A jedním z těch hlavních důvodů nejspíše bude šokující porážka v úvodním zápase s krajankou Magdou Linetteovou v Miami. K tomu můžeme přidat jen tři tituly po French Open 2024 a několik mentálních výbuchů v tomto období.
"Miami pro mě bylo výzvou. Cítím zklamání, hořkost a samozřejmě i zodpovědnost za svůj výkon na kurtu. Spoustu jsem se toho naučila a myslím si, že je to pro člověka normální. Proto jsem se rozhodla po několika měsících ukončit spolupráci s trenérem Wimem Fissettem a jít jinou cestou. Strávili jsme spolu intenzivní období plné výzev a důležitých momentů. Jsem vděčná za jeho podporu, zkušenosti a vše, co jsme společně dokázali, včetně splnění mého velkého snu," napsala Šwiateková na sociální sítě a připomněla loňský triumf ve Wimbledonu.
Zbytek týmu zatím Šwiateková měnit nehodlá, ačkoli někteří fanoušci volají po propuštění psycholožky Darji Abramowiczové. "Vím, že máte spoustu otázek a budu vás v ten správný čas informovat. Teď se budu soustředit sama na sebe a připravím se na novou kapitolu. Jak často říkám, je to maraton a ne sprint," dodala aktuální světová trojka.
Šwiatekovou teď čeká hledání nejen nového trenéra, ale také obvykle nejoblíbenější období sezony. V rámci antukového jara totiž roky na kurtech dominovala, nicméně na triumf na nejpomalejším povrchu čeká už skoro dva roky.
Fissette, jenž se Šwiatekovou spolupracoval od října 2024, určitě nezůstane bez práce dlouho. Belgičan má obrovské zkušenosti s vedením hvězdných tenistek a v minulosti působil také v týmu Naomi Ósakaové, Viktorie Azarenkové, Angelique Kerberové, Kim Clijstersové, Simony Halepové či Petry Kvitové.
jako max. u Muchove... jasne, tam to je "trenerska" povinnost;-))
Belgický tenisový trenér Wim Fissette krátce spolupracoval s českou tenistkou Petrou Kvitovou v září 2016. Jednalo se o zkušební, pouze týdenní spolupráci během turnaje Toray Pan Pacific Open v Tokiu, kdy Kvitová hledala nového kouče po rozchodu s Františkem Čermákem.
Zatim je uplne jedno koho najde, "ani se vlastne nemusi namahat..." frci to do hajzlu jak po splachovacim toboganu, pokud se nezbavi te pijavice, nebot bude stejne jen zalezet na nalade prdle prisavky behem zapasu.
Tak hlavne aby se v pristich kolech dalsich turnaju vyhla Muchove v pavouku, kterou ma jedinou nactenou poradne... ;-))
A zbytek je zbytecne uz resit... tam se to hned tak nezmeni...
Muška teď top trenéra má a zbytek by neměl co nabídnout.
Igo, už se konečně přiznej, uleví se ti. Dneska je to spíš výhoda.
Na rozdíl od vztahu Rybky s Vukovem, tady ta psycholižka jí v tenise jen a jen škodí.