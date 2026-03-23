Zklamaná Šwiateková vyhodila trenéra. Polská hvězda řeší krizi a hledá jinou cestu

DNES, 15:35
Iga Šwiateková je už několik měsíců v krizi a prožívá velmi nepovedený úvod letošní sezony. Hlavně proto se polská hvězda rozhodla hledat jinou cestu a také nového trenéra, jelikož dnes ukončila spolupráci s hvězdným Wimem Fissettem.
Iga Šwiateková a Wim Fissette během tréninku v Miami (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Po hattricku na French Open 2024 to není Šwiateková, na kterou jsme byli roky zvyklí. Polská hvězda několik sezon vládla ženskému tenisovému okruhu, ale její kralování už je minulostí. Dokonce v posledních zhruba dvou letech často nestačí na své kolegyně z TOP 10 žebříčku a po krachu v Miami se rozhodla, že je čas na změnu.

Majitelka šesti grandslamových trofejí ukončila spolupráci s trenérem Fissettem. A jedním z těch hlavních důvodů nejspíše bude šokující porážka v úvodním zápase s krajankou Magdou Linetteovou v Miami. K tomu můžeme přidat jen tři tituly po French Open 2024 a několik mentálních výbuchů v tomto období.

"Miami pro mě bylo výzvou. Cítím zklamání, hořkost a samozřejmě i zodpovědnost za svůj výkon na kurtu. Spoustu jsem se toho naučila a myslím si, že je to pro člověka normální. Proto jsem se rozhodla po několika měsících ukončit spolupráci s trenérem Wimem Fissettem a jít jinou cestou. Strávili jsme spolu intenzivní období plné výzev a důležitých momentů. Jsem vděčná za jeho podporu, zkušenosti a vše, co jsme společně dokázali, včetně splnění mého velkého snu," napsala Šwiateková na sociální sítě a připomněla loňský triumf ve Wimbledonu.

Zbytek týmu zatím Šwiateková měnit nehodlá, ačkoli někteří fanoušci volají po propuštění psycholožky Darji Abramowiczové. "Vím, že máte spoustu otázek a budu vás v ten správný čas informovat. Teď se budu soustředit sama na sebe a připravím se na novou kapitolu. Jak často říkám, je to maraton a ne sprint," dodala aktuální světová trojka.

Šwiatekovou teď čeká hledání nejen nového trenéra, ale také obvykle nejoblíbenější období sezony. V rámci antukového jara totiž roky na kurtech dominovala, nicméně na triumf na nejpomalejším povrchu čeká už skoro dva roky.

Fissette, jenž se Šwiatekovou spolupracoval od října 2024, určitě nezůstane bez práce dlouho. Belgičan má obrovské zkušenosti s vedením hvězdných tenistek a v minulosti působil také v týmu Naomi Ósakaové, Viktorie Azarenkové, Angelique Kerberové, Kim Clijstersové, Simony Halepové či Petry Kvitové.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
subaru
23.03.2026 19:41
Vyhodila? Dá se to napsat slušně.
hanz
23.03.2026 18:21
Kdy vyhodí Abramovičku?
tommr
23.03.2026 16:12
Fisette působil i u Petry Kvitové? Vůbec si na to nevzpomínám ...
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:16
Ja taky ne, ale az tak to nesleduju jak Ondra :-)) Vsechny ty pohyby...
jako max. u Muchove... jasne, tam to je "trenerska" povinnost;-))
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 16:19
Bylo to hodně krátký, tohle píše AI

Belgický tenisový trenér Wim Fissette krátce spolupracoval s českou tenistkou Petrou Kvitovou v září 2016. Jednalo se o zkušební, pouze týdenní spolupráci během turnaje Toray Pan Pacific Open v Tokiu, kdy Kvitová hledala nového kouče po rozchodu s Františkem Čermákem.
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:29
Mas pravdu, nejakou stopu jsem nasel...;-))

Vlk-v-trave
23.03.2026 16:07
Lindooo!!! ber Wima :-))
misa
23.03.2026 17:26
Asi by po ní chtěl, ať víc trénuje...
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:05
Bylo asi jasne po te prohre... ze Abramowicz odkopne Fissetta stejne jak Wiktorowskeho... uz to ironicky psali sklani fans Igy par hodin po zapase, ze to je celkem zichr... a ceka ho peklo psychopatky s vyhazovem. Takze se jen potvrdilo. Fissette si muze aspon oddechnout... uz v tom poslednim zapase bylo videt, ze ma asi taky dost... (pokud mu nebylo blbe z neceho jineho:-)

Zatim je uplne jedno koho najde, "ani se vlastne nemusi namahat..." frci to do hajzlu jak po splachovacim toboganu, pokud se nezbavi te pijavice, nebot bude stejne jen zalezet na nalade prdle prisavky behem zapasu.

Tak hlavne aby se v pristich kolech dalsich turnaju vyhla Muchove v pavouku, kterou ma jedinou nactenou poradne... ;-))

A zbytek je zbytecne uz resit... tam se to hned tak nezmeni...
PTP
23.03.2026 16:00
Na tý fotce vypadá jako zlomený smutný Igor.
Nola
23.03.2026 15:51
trener urcite nemoze za prepad, ani ta psycholozka, Iga zacala prehravat 3-setaky s priemernymi hrackami, to bude skor kondickou, ta jej chyba po vysadeni liekov na dobry spanok, ak svojim mlatenim nevyradi hracku vo dvoch setoch, treti uz nejak nedava, ak to nejde silou, treba este pridat na sile uderu, unavi sa a prehra
PTP
23.03.2026 15:55
Ty jsi hrozně umanutá
Nola
23.03.2026 15:58
mas ine vysvetlenie? mala velke stastie vo W, to sa uz nemusi opakovat, nedokaze porazit ziadnu hracku z T10, a prehrava uz fakt s kdekym, este tak 2 roky nazad sa jej vsetky hracky bali....
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 15:46
Wim k některé z našich?
Kapitan_Teplak
23.03.2026 15:50
LindaN by mohla rozbít prasátko
Muška teď top trenéra má a zbytek by neměl co nabídnout.
PTP
23.03.2026 15:54
Sven by si je mohl vzít obě.
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:13
:-))
com
23.03.2026 15:41
PTP
23.03.2026 15:38
Raducanu Mode?
Igo, už se konečně přiznej, uleví se ti. Dneska je to spíš výhoda.
Mantra
Mantra
23.03.2026 15:42
Kapitan_Teplak
23.03.2026 15:48
Nejde o přiznání.
Na rozdíl od vztahu Rybky s Vukovem, tady ta psycholižka jí v tenise jen a jen škodí.
