Zklamání rychle vystřídala radost. Djokovič mi to prozradil už u sítě, zasmáli jsme se tomu

DNES, 15:00
Rozhovory 6
Lorenzo Musetti (23) si v sobotu v Aténách prožil v rozmezí několika sekund velké zklamání a zároveň radost. Ital po porážce s Novakem Djokovičem (38) ve finále přišel o možnost startovat na Turnaji mistrů. Při podání rukou u sítě ale přišla vzpruha. Srbský rekordman mu totiž prozradil informaci, kterou se veřejnost dozvěděla až o několik desítek minut později.
Novak Djokovič a Lorenzo Musetti při slavnostním ceremoniálu (© MILOS BICANSKI / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Pro Musettiho to byl psychicky i fyzicky extrémně náročný zápas. Finálová bitva s Djokovičem trvala tři hodiny a Ital se prvního titulu od roku 2022 a celkově třetího nedočkal. Navíc přišel o možnost kvalifikovat se na Turnaj mistrů a sesadit z posledního postupového místa Félixe Augera-Aliassimeho.

Během několika sekund ale velké zklamání vystřídala radost. "Když mi u sítě řekl, že na Turnaji mistrů hrát nebude, tak jsme se tomu společně zasmáli. Celý týden jsem byl napjatý, zda do Turína pojede, nebo ne," řekl Musetti novinářům po příjezdu do dějiště závěrečného vrcholu sezony.

Z účasti Djokoviče v Aténách byl překvapený. Na druhou stranu rodák z Bělehradu právě do řecké metropole přesunul domácí turnaj a odstěhoval se s manželkou i oběma dětmi. "Byla to zvláštní situace, že hrál týden před Turnajem mistrů, když už měl kvalifikaci jistou. Ale žádná pravidla rozhodně neporušil," myslí si.

Díky omluvence Djokoviče čeká Musettiho debut na akci pro osm nejlepších hráčů roku. Ten už zahájil pondělním odpoledním soubojem s loňským finalistou Taylorem Fritzem. Ve skupinové fázi ho čekají duely ještě s Carlosem Alcarazem a Alexem de Minaurem.

Musetti prožívá v letošním roce nejlepší sezonu kariéry a hlavně díky famóznímu antukovému jaru se poprvé prokousal do elitní desítky žebříčku. Na Turnaji mistrů se ale od něj moc neočekává. Důvodem je extrémně náročný program posledních týdnů a také fakt, že všech pět letošních skalpů TOP 10 slavil na oblíbené antuce.

Alcaraz: Nebudu lhát. Radši si zahraju s Musettim než s Djokovičem

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
