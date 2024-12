Zlatý kanár je podruhé v rukách Krejčíkové, anketu vyhrála opět wimbledonská šampionka

Barbora Krejčíková (28) vyhrála anketu Zlatý kanár. Wimbledonská šampionka získala hlavní cenu ve 32. ročníku ankety časopisu Tenis a Českého tenisového svazu podruhé, premiérově se radovala v roce 2021. Na trůnu střídá loňskou šampionku z All England Clubu Markétu Vondroušovou.

Barbora Krejčíková má za sebou sezonu jako na houpačce, když pouze na pěti turnajích porazila víc jak jednu soupeřku. Většinou to ale stálo za to. Dostala se do čtvrtfinále Australian Open, semifinále Turnaje mistryň a především se stala senzační vítězkou Wimbledonu. Rok zakončila na 10. místě žebříčku WTA a momentálně je nejvýše postavenou Češkou ve dvouhře.

Osmadvacetiletá rodačka z Ivančic vyhrála Zlatého kanára podruhé v kariéře. Před třemi lety ovládla čtyři kategorie jako vítězka dvouhry i čtyřhry na Roland Garros.

Ženy uspěly v hlavní kategorii pojedenácté za sebou. Vedle dvou prvenství Krejčíkové a Kvitové triumfoval v tomto období třikrát fedcupový výběr, po jednom vítězství pak získaly Vondroušová, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková a Barbora Strýcová.

Mezi muži uspěl poprvé Tomáš Macháč. Cenu Českého tenisového svazu převzal za potlesku vestoje bývalý daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil.

Připravujeme podrobnosti...

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.