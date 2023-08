Zlomí finálové neúspěchy? Tsitsipas si v Los Cabos zahraje o první titul po 14 měsících

Stefanos Tsitsipas si v posledních týdnech užívá plnými doušky nový vztah se španělskou tenistkou Paulou Badosaovou a částečně upozadil tenisovou přípravu. Zřejmě i proto během turnajů na trávě vyhrál jen 4 z 8 zápasů a v osmifinále Wimbledonu překvapivě nestačil na Christophera Eubankse.

Po červencovém odpočinku na jachtě v rodné zemi se čtyřiadvacetiletý Řek přesunul za Atlantik, aby zahájil přípravu na US Open. Jako první destinaci pro ladění formy před posledním grandslamem sezony si poprvé v kariéře vybral menší podnik ATP 250 v mexickém Los Cabos, kam zavítal jako jediný zástupce TOP 10.

Pátý hráč světa se mezi papírově slabší konkurencí snaží ukončit dlouhé čekání na titul a už k tomu učinil tři ze čtyř kroků. Po hladké výhře nad americkým veteránem Johnem Isnerem a čtvrtečním maratonu s Chilanem Nicolasem Jarrym si v pátečním semifinále poradil bez potíží s Bornou Čoričem.

Chorvata v dusném počasí na pobřeží Tichého oceánu porazil 6:3, 6:2. Soupeři nenabídl jediný brejkbol a po již třetí letošní výhře otočil vzájemnou bilanci na 4:3.

"Tenis na tomto kurtu si moc užívám. Dnes jsem se cítil opravdu dobře a jsem za to moc rád. V těchto podmínkách není snadné dostat se na komfortní úroveň a jsem opravdu šťastný, jak věci fungovaly," komentoval spokojený Tsitsipas.

Vítěz Turnaje mistrů 2019 a dvojnásobný grandslamový finalista Tsitsipas postoupil do svého celkově 27. finále. V nich už pětkrát po sobě neuspěl a prohrál 11 setů v řadě. Na zisk 10. titulu a vůbec prvního z outdoorového hardu čeká od loňského června, kdy slavil na trávě na Mallorce.

De Minaur – Köpfer 6:1. 6:7, 6:2

Tsitsipas, který hraje první turnaj po obnovení spolupráce s australským trenérem Marcem Philippoussisem, se o jubilejní trofej utká s 19. hráčem světa Alexem de Minaurem. S australským vrstevníkem vyhrál 10 z 11 vzájemných duelů, jedinou porážku utrpěl již před sedmi lety na travnatém challengeru.

"Bude to další nový zápas. Alex tu vyhrál spoustu zápasů, takže je na dobré cestě. Ale to já také. Pokusím se bojovat a nechat na kurtu své maximum. Bude to velký boj," očekává Tsitsipas.

Pátý nasazený De Minaur v semifinále porazil 6:1. 6:7, 6:2 Němce Dominika Köpfera a svou letošní bilanci v Mexiku vyšperkoval již na 9:0. V březnu triumfoval na 'pětistovce' v Acapulcu.

9/9 wins on Mexican Soil in 2023 @alexdeminaur into the Los Cabos final with a 6-2 6-7 6-1 victory!#MifelTennisOpen pic.twitter.com/8v3tnG1aHa — Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2023

"Dnes to byla bitva. Věděl jsem, že proti Dominikovi to nebude lehké. V poslední době hraje skvělý tenis a v těchto podmínkách je velmi nebezpečný. Mně se letos v Mexiku daří, tak doufám, že v tom zítra budu pokračovat," uvedl de Minaur.

Rodák ze Sydney postoupil do třetího letošního a celkově 13. finále. Dosud má ve sbírce sedm trofejí.

• ATP 250 LOS CABOS •

Mexiko, tv. povrch, 946.975 dolarů

páteční výsledky (04. 08. 2023) • Dvouhra - semifinále • Tsitsipas (1-Řec.) - Čorič (4-Chorv.) 6:3, 6:2 De Minaur (5-Austr.) - Koepfer (7-Něm.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:1