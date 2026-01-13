Zraněná Krejčíková slabě obsazeného turnaje nevyužila. Generálka na Australian Open pro ni končí
Krejčíková – Stearnsová 4:6, 6:1, 6:7
Krejčíková vstoupila do nové sezony hned v prvním týdnu a v United Cupu nejdříve potvrdila roli favoritky proti Norce Malene Helgové a poté s přehledem přehrála i 32. hráčku světa mladou Australanku Mayu Jointovou. Následně padla v bitvě proti člence TOP 20 Elise Mertensové.
Na další generálce v Hobartu už však tak pozitivní výkony nepředvedla a skončila hned v prvním kole. Česká hráčka padla po dvou a půl hodinách hry s Američankou Stearnsovou a singlovou bilanci před prvním letošním grandslamem si zhoršila na 2:2.
Proti 67. hráčce světa byla Krejčíková jasnou favoritkou, tuto roli však splňovala jen v druhé sadě. V závěru té úvodní ztratila dvakrát v řadě servis, a to ji stálo celé dějství. Po prohrané sadě si Krejčíková nechala ošetřovat levé koleno, které ji v zápase výrazně omezovala, a neubránila se slzám.
Následně se však zvedla. Třikrát soupeřku brejkla, na servisu nedala Američance žádnou šanci a poměrně hladce srovnala na 1:1. Výkon z druhé sady však po přestávce rychle zmizel.
Krejčíková si hned na začátku rozhodujícího dějství prohrála servis a manko dlouho marně dotahovala. Srovnat se jí podařilo až na poslední chvíli v desáté hře, kdy Stearnsová podávala na vítězství. Češka dokonce odvrátila dva mečboly, srovnala a následně si vynutila tie-break. V něm však prohrála úvodní tři body a tuto ztrátu už dotáhnout nedokázala.
Pro českou hráčku měl být turnaj v Hobartu ideální přípravou, kde mezi slabší konkurencí odehraje několik zápasů. Startovního pole bez výraznějších hvězd, ani brzkého vypadnutí nejvýše postavené hráčky v její části pavouka McCartney Kesslerové, však Krejčíková nevyužila.
Nyní bude mít alespoň šanci zregenerovat a připravit se na Australian Open, kde loni kvůli zranění zad chyběla. Při posledním startu před dvěma lety došla v Melbourne až do čtvrtfinále, čímž dorovnala svůj nejlepší výsledek na turnaji z roku 2022.
Výsledky turnaje WTA 250 v Hobartu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Vzaly!
A navíc, jsou holky zdravější než 90% cz populace.
Tak nebul.