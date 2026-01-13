Zraněná Krejčíková slabě obsazeného turnaje nevyužila. Generálka na Australian Open pro ni končí

DNES, 06:11
Aktuality 5
WTA HOBART - Barbora Krejčíková (30) se po povedeném vystoupení v United Cupu přesunula na podnik WTA 250 v Hobartu, kde však dohrála hned v prvním kole. Navíc ji výrazně limitovalo zranění levého kolene, které si v zápase nechala ošetřovat. S Američankou Peyton Stearnsovou (24) hrála o postup přes dvě a půl hodiny a nakonec podlehla 4:6, 6:1, 6:7. Letošní bilanci ve dvouhře si tak zhoršila na 2:2 a generálka na Australian Open pro ni skončila.
Barbora Krejčíková v Hobartu skončila v prvním kole (@ CHRIS KIDD / EPA / Profimedia)

Krejčíková – Stearnsová 4:6, 6:1, 6:7

Krejčíková vstoupila do nové sezony hned v prvním týdnu a v United Cupu nejdříve potvrdila roli favoritky proti Norce Malene Helgové a poté s přehledem přehrála i 32. hráčku světa mladou Australanku Mayu Jointovou. Následně padla v bitvě proti člence TOP 20 Elise Mertensové.

Na další generálce v Hobartu už však tak pozitivní výkony nepředvedla a skončila hned v prvním kole. Česká hráčka padla po dvou a půl hodinách hry s Američankou Stearnsovou a singlovou bilanci před prvním letošním grandslamem si zhoršila na 2:2.

Proti 67. hráčce světa byla Krejčíková jasnou favoritkou, tuto roli však splňovala jen v druhé sadě. V závěru té úvodní ztratila dvakrát v řadě servis, a to ji stálo celé dějství. Po prohrané sadě si Krejčíková nechala ošetřovat levé koleno, které ji v zápase výrazně omezovala, a neubránila se slzám.

Následně se však zvedla. Třikrát soupeřku brejkla, na servisu nedala Američance žádnou šanci a poměrně hladce srovnala na 1:1. Výkon z druhé sady však po přestávce rychle zmizel.

Krejčíková si hned na začátku rozhodujícího dějství prohrála servis a manko dlouho marně dotahovala. Srovnat se jí podařilo až na poslední chvíli v desáté hře, kdy Stearnsová podávala na vítězství. Češka dokonce odvrátila dva mečboly, srovnala a následně si vynutila tie-break. V něm však prohrála úvodní tři body a tuto ztrátu už dotáhnout nedokázala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro českou hráčku měl být turnaj v Hobartu ideální přípravou, kde mezi slabší konkurencí odehraje několik zápasů. Startovního pole bez výraznějších hvězd, ani brzkého vypadnutí nejvýše postavené hráčky v její části pavouka McCartney Kesslerové, však Krejčíková nevyužila.

Nyní bude mít alespoň šanci zregenerovat a připravit se na Australian Open, kde loni kvůli zranění zad chyběla. Při posledním startu před dvěma lety došla v Melbourne až do čtvrtfinále, čímž dorovnala svůj nejlepší výsledek na turnaji z roku 2022.

Výsledky turnaje WTA 250 v Hobartu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
chlebavevaju
13.01.2026 07:32
Výkony Krejčíkové raději nekomentovat, nebylo by to zrovna hezké čtení. Ale snad se zvedne, pořád na to má.
bardunek666
13.01.2026 06:55
NOLE_unvaccinated_GOAT
13.01.2026 06:45
Ach jo. To je smutné. U dvou našich hráček, které vyhrály v posledních letech GS, u Báry a Maky, to vypadá, že vítězství GS bylo prokleté, že jim přineslo obrovské zdravotní problémy. A u Báry dvojnásobně větší, protože na rozdíl od Maky vyhrála dva GS.
NOLE_unvaccinated_GOAT
13.01.2026 06:59
No, Bára se možná minulou sezónu taky špatně rekonvalescentovala... Možná začala hrát, když ještě nebyla dokonale zdravá a s obnovenou kondičkou...
Mantra
13.01.2026 07:17
A co myslíš? Kdyby tohle byla pravda (jakože není), vzaly by to?
Vzaly!
A navíc, jsou holky zdravější než 90% cz populace.
Tak nebul.
