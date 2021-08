Zraněná Muchová: Start na US Open? Dělám pro to maximum

Karolína Muchová doufá, že se dá dohromady, aby mohla od příštího týdne startovat na US Open. Česká hráčka minulý týden nedohrála osmifinále na turnaji v Cincinnati a nyní už se v New Yorku léčí i za pomoci kryoterapie.

Muchová skrečovala ve čtvrtek osmifinále s olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou ze Švýcarska. "Břišní sval se mi začal ozývat už během zápasu druhého kola. Pak v zápase s Belindou se to začalo zhoršovat a nechtěla jsem před blížícím se US Open riskovat vážnější zranění," uvedla pro ČTK letošní semifinalistka Australian Open Muchová.

Právě v Melbourne si Muchová v únoru břišní sval natrhla a problém se jí vrací. Po Cincinnati podstoupila vyšetření, které odhalilo u čtyřiadvacáté hráčky světa zánět.

"Dostala jsem prášky, chodím na kryoterapie. Dělám maximum pro to, aby se tělo dalo do pořádku a byla jsem připravena na poslední grandslam sezony," řekla pětadvacetiletá olomoucká rodačka, jež si včera v New Yorku zatrénovala společně s Karolínou Plíškovou.

V Cincinnati měla z českých hráček zdravotní problémy i Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu nedohrála čtvrtfinále s Němkou Angelique Kerberovou kvůli žaludečním a střevním problémům, které ji provázely celý turnaj.

US Open startuje zápasy prvního kola v pondělí. Soupeřky se tenistky dozvědí v pátek. V hlavní soutěži jsou z Češek také Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Tereza Martincová. Z kvalifikace může postoupit ještě Kristýna Plíšková.