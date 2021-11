Zverev na Turnaji mistrů zastavil Djokoviče. S Medveděvem si zahrají o druhý triumf

Večerní semifinále Alexandera Zvereva s Novakem Djokovičem nabídlo dvou a půlhodinovou bitvu, která skončila až těsně před půlnocí.



Především první dva sety rozhodovaly drobnosti. Djokovič v první sadě za stavu 5-4 nevyužil setbol, následně odvrátil první dva soupeřovy brejkboly, ale v tie-breaku byl úspěšnější o deset let mladší Zverev.

Statistiky zápasu

Djokovič - Zverev 15 esa 14 1 dvojchyby 1 65 %

1. podání 'in' 72 %

87 %

úsp. 1. podání 78 %

41 %

úsp. 2. podání 63 %

27 winnery 35 29 nevyn. chyby 24 16/19 hra na síti 8/10 1/4 brejkboly 1/4 90 celkem bodů 98 čas: 2:28

Také druhé dějství bylo dlouho ve znamení vyhraných gamů podávajících hráčů. První brejk zápasu zaznamenal za stavu 4-4 Djokovič, který pak v následujícím dlouhém gamu proměnil až pátý setbol a vynutil si třetí set.



V něm srbský tenista za stavu 1-2 poprvé neudržel servis a do zápasu se už vrátit nedokázal, byť se v sedmé hře dostal k jednomu brejkbolu. Zverev si náskok pohlídal a zvítězil 7-6 4-6 6-3.



"Pokaždé, když spolu hrajeme, tak je to na dlouhé hodiny. Letos jsem s nikým nestrávili tolik času na kurtu, jako s Novakem. Jsem šťastný, že jsem vyhrál a že si tady zítra zahraju finále," řekl Zverev.







V celkově 11. vzájemném střetnutí, z toho již čtvrtém na Turnaji mistrů, si Zverev připsal čtvrtou výhru. Letos se s Djokovičem utkal popáté a po triumfu na olympijských hrách v Tokiu, kde Djokovičovi překazil naději na Golden Slam, mu v Turíně zmařil i vyhlídky na zisk šestého titulu z Turnaje mistrů, kterým by Srb vyrovnal rekord Rogera Federera.



24letý Zverev startuje na Turnaji mistrů pátý rok po sobě a podruhé se dostal do finále. To první v roce 2018 nakonec proměnil v triumf.



V roce 2021 Zverev odehrál pět finálových zápasů a všechny vyhrál - na 'pětistovkách' v Acapulku a Vídní, na Masters 1000 v Madridu a Cincinnati a na olympiádě v Tokiu. Letos může jako jediný získat pět titulů. Celkově má tenista stále bez grandslamové trofeje ve finálových duelech bilanci 18-9.



V nedělním finále Zverev narazí na ruského obhájce titulu Daniila Medveděva, jenž v prvním semifinále potvrdil roli favorita proti Noru Casperu Ruudovi a na Turnaji mistrů tak neprohrál už devět zápasů v řadě. Oba finalisté letos vyhráli 58 zápasů.



"Ve skupině jsem prohrál 6-8 v rozhodujícím tie-breaku, takže na odvetu se moc těším. Jsou tady ti nejlepší tenisté, takže vyhrát tento turnaj si vyžaduje spoustu úsilí. Bude to každopádně těžký zápas, protože Daniil je teď jedním z nejlepších na světě," uvedl Zverev, který může napodobit počin z roku 2018. Tehdy s Djokovičem prohrál ve skupině, ale porazil ho ve finále.



Finále nabídne poprvé od roku 2005 duel hráčů, jimž není více než 25 let. Zverev ve vzájemné bilanci s o rok starším Medveděvem prohrává 5-6, když od loňského října prohrál všech pět soubojů, čtyři z nich právě v hale. Ten poslední odehráli v úterý v Turíně v rámci bojů ve skupině, o vítězi rozhodl tie-break třetího dějství.