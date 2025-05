Zverev přišel o instinkt zabijáka. V Paříži ho ale bude potřebovat, ví Becker

Forma Alexandera Zvereva (28) je před startem Roland Garros velkou neznámou. A to i pro legendu německého tenisu Borise Beckera. Ten v nedávném podcastu otevřeně přiznal, že u německé tenisové jedničky v posledních měsících postrádá to, co dříve činilo Zvereva nebezpečným soupeřem – instinkt zabijáka.

Alexander Zverev se potýká s velkými výkyvy formy. (David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia)