Rune čerpá od Djokoviče: Rada, která mi změnila přístup ke hře

11:32

Nadal se rozpovídal o posledních měsících své kariéry

Rafael Nadal se s profesionální kariérou rozloučil loni v listopadu po prohře Španělska v Davisově poháru. Majitele 22 grandslamů provázela veškerá zranění celou dobu působení na okruhu. V rozhovoru prozradil, že kdyby věděl, co se stane během posledních let jeho kariéry, odešel by do důchodu dříve. Více informací najdete v článku.