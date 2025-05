Vyplatí se na French Open odepisovat Djokoviče? Jackpot pro Alcaraze, brutální los Sinnera

Letošní ročník French Open má dva jasné favority. Budou jimi aktuální lídr žebříčku Jannik Sinner (23), který schytal velmi těžký los, a úřadující šampion Carlos Alcaraz (22), jenž má naopak na papíře cestu do finále snadnou. A jak to vypadá s útokem Novaka Djokoviče (38) na zisk rekordního 25. grandslamového titulu? Má v Paříži vůbec nějakou šanci se o něj poprat?

Přehled previews k letošnímu French Open:

Noční můra Šwiatekové na French Open. Obhajoba vypadá dost složitě. Bude nová šampionka?

Sázkové kanceláře, fanoušci, experti... většina z nich se shodne, že za dva týdny v neděli budou o titul z letošního French Open bojovat Sinner s Alcarazem. Ital a španělský úřadující šampion jsou jednoznačnými favority a díky pozici světové jedničky a dvojky se mohou potkat nejdříve ve finále.

Djokovič už rok a půl čeká na jakýkoli triumf, pokud nepočítáme loňský olympijský turnaj právě v areálu Rolanda Garrose. Vyplatí se ale srbského rekordmana a veterána odepisovat? Kvarteto největších favoritů uzavírá finalista posledního ročníku Alexander Zverev.

Djokovič měl na posledních grandslamech smůlu

Má dobrý los, nebo ne? O potenciální cestě Djokoviče k triumfu na letošním French Open se vedou debaty. Ano, stále se s ním počítá, i když mnozí už nevěří, že by ještě někdy mohl nějaký turnaj velké čtyřky vyhrát. Nemůžeme jim to mít za zlé. To nejlepší ze sebe dokázal v posledním roce a půl vymáčknout jen loni na olympiádě. Což není překvapivé, protože právě zlatá medaile mu chyběla ke zkompletování sbírky všech možných velkých titulů.

Ještě než vyrazí do Paříže, tak ho čeká útok na jubilejní 100. triumf. A to na menší generálce v Ženevě. Je vidět, že v Monte Carlu ani Madridu, kde prohrál hned úvodní zápas, ještě nebyl připravený nebo dostatečně motivovaný. Ve Švýcarsku ovšem hraje v podstatně lepší formě, která by měla gradovat právě v areálu Rolanda Garrose.

Za poslední rok měl na grandslamech smůlu. Loni se v Paříži zranil a nenastoupil ke čtvrtfinále. Následně došel celkem s přehledem do finále Wimbledonu, a to pouhý měsíc po operaci menisku. Na US Open jako by ani nenastoupil, po bujarých oslavách olympijského prvenství byl mentálně vyšťavený. A letošní Australian Open? Tam navzdory zranění skolil v parádní bitvě Alcaraze a ukázal, že na to herně pořád má. Jenže semifinále musel skrečovat.

Novak Djokovic’s possible path at Roland Garros:



R1 - McDonald



R2 - Qualifier / Moutet



R3 - Shapovalov / Bu



R4 - Medvedev / Humbert / Wawrinka



QF - Zverev / Dimitrov / Aliassime / Cerundolo



SF - Sinner / Draper / de Minaur / Mensik / Fils / Rublev



F - Alcaraz / Ruud /… pic.twitter.com/VcZiPciY7N — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 22, 2025

Sám prohlásil, že v pokročilém tenisovém věku jsou jeho hlavním cílem právě grandslamy. V Paříži se tedy nedostatek motivace neočekává a do druhého týdne by měl projít jako nůž máslem. Větší hrozbu nepředstavují Mackenzie McDonald ani Corentin Moutet, nebo kvalifikant Clément Tabur. Vlastně ani nasazený Denis Shapovalov, jenž nemá dobrou formu a se srbským rekordmanem prohrál všech osm soubojů.

Pokud bude mít Djokovič solidní výkonnost, měl by zvládnout i potenciální osmifinále s rivalem Daniilem Medveděvem. Pro ruského tenistu je antuka nejslabším povrchem, nicméně se svou vynikající obranou by mohl Djokovičovi sebrat velký počet sil. A to by nebyla pro rodáka z Bělehradu dobrá zpráva, protože pak už to bude jen těžší.

Ve čtvrtfinále se rýsuje duel s loňským finalistou Zverevem. Němec si po finálové účasti na lednovém Australian Open prochází krizí, prezentuje se podprůměrnými výkony i výsledky a je známý slabší psychickou odolností zejména na grandslamech. I přes něj by tak Djokovič klidně mohl projít.

Dokázal by ale zvládnout dost pravděpodobný dvojboj v podobě semifinálového utkání se Sinnerem a finále s Alcarazem? To už je pro čerstvě 38letého veterána pořádná porce. Možná ve Wimbledonu nebo hardových majorech, ale na pomalé antuce na French Open? Po pravděpodobně vyčerpávajících zápasech s Medveděvem a Zverevem? Uvidíme...

Sinner schytal těžký los, Alcaraz by neměl ve finále chybět

Na letošním French Open se očekává finále mezi Sinnerem a Alcarazem. Jejich potenciální cesta do závěrečného kola je dost rozdílná. Navíc pro Sinnera je antuka nejslabší povrch, kdežto Alcaraz je považován za nejlepšího hráče na oranžové drti v současnosti.

Sinner bude v úvodních dvou kolech čelit výhradně domácím soupeřům a měl by si snadno poradit s Arthurem Rinderknechem i Térencem Atmanem, či loučícím se veteránem Richardem Gasquetem. První výraznější komplikace by mohl mít s nasazeným Alejandrem Davidovichem, případně Jiřím Lehečkou, který ale nemá formu. Dosud největší hrozba čeká určitě v osmifinále. Buď Andrej Rubljov, nebo Arthur Fils, jenž se nezalekne žádného jména a bude těžit z bouřlivé podpory publika.

Pokud Sinner, který se nedávno v Římě vrátil po dopingovém trestu a padl až ve finále s Alcarazem, projde mezi nejlepší osmičku, tak by ho měl čekat souboj s Alexem de Minaurem, či kamarádem Jackem Draperem. S Australanem to má 9:0 a pro Brita je pomalá antuka pořád docela problém. Největší nebezpečí číhá v semifinále, ve kterém pravděpodobně narazí na někoho z největších favoritů. A to loňského finalistu Zvereva, nebo trojnásobného šampiona Djokoviče.

Jannik Sinner’s possible path at Roland Garros:



R1 - Rinderknech



R2 - Gasquet / Atmane



R3 - Lehecka / Davidovich Fokina



R4 - Rublev / Fils



QF - Draper / Hurkacz / Mensik / de Minaur



SF - Zverev / Djokovic / Medvedev / Dimitrov



F - Alcaraz / Musetti / Fritz / Ruud / Rune… pic.twitter.com/jXSl5AMMEH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 22, 2025

Alcaraz naopak může narazit na někoho z kvarteta hlavních adeptů na triumf až v samotném finále. Po cestě do něj má sem tam nějakou hrozbu, ovšem dá se říct, že trefil jackpot. Neúčast v souboji o titul by byla velkým překvapením. Na antuce je totiž Španěl excelentním hráčem a přípravu na French Open si podmanil. Prohrál pouze s Holgerem Runem ve finále v Barceloně, a to i kvůli zdravotnímu problému.

S kvalifikantem Giuliem Zeppierim by měl mít snadnou práci a pak by nastoupil proti Fábiánovi Marozsánovi, s nímž už jednou prohrál, nebo Lucovi Nardimu. Marozsán může Alcaraze potrápit, ale porážka se neočekává. Jako prvního nasazeného tam má Giovanniho Mpetshiho Perricarda, který se na nejvyšším okruhu trápí a jeho servis není na pomalé antuce takovou hrozbou.

Druhý týden už vypadá podstatně zajímavěji, ale ani tak se žádný šok neočekává. V osmifinále by to mohl být Ben Shelton, či bývalý finalista Stefanos Tsitsipas. Ve čtvrtfinále Casper Ruud, případně Tommy Paul. A v semifinále trápící se Taylor Fritz, či spíše ve skvělé formě hrající Lorenzo Musetti.

Právě poslední jmenovaný představuje asi největší nebezpečí. Musetti má v posledních týdnech životní fazónu, zaslouženě se vypracoval do TOP 10 žebříčku a Alcaraze potrápil nedávno v Římě. Ruud sice získal na Masters v Madridu svůj nejcennější titul, ale na největší favority na grandslamech prostě neumí a v italské metropoli schytal neskutečný výprask od Sinnera.

Očekávané finále mezi Sinnerem a Alcarazem je velmi reálné. Tito dva si rozdělili posledních pět grandslamů a hlavně neúčast Alcaraze v nedělním souboji o Pohár mušketýrů by byla velkým překvapením. Sinner se sice vrací po trestu, nicméně jeho neskutečná stabilní výkonnost od podzimu 2023 by mu měla pomoct do závěrečného kola dojít.

Vizitky největších favoritů

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Carlos Alcaraz neměl v úvodních měsících sezony stabilní formu a dokázal triumfovat pouze v rotterdamské hale, kde zkompletoval sbírku trofejí z antuky, trávy a venkovního i halového betonu. V posledních týdnech na antukových dvorcích však potvrzoval, že je nejlepším hráčem na nejpomalejším povrchu v současnosti. I proto je čtyřnásobný grandslamový šampion největším adeptem na triumf v aktuálním ročníku French Open.

Nejlepší letošní výsledky: Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Barcelona (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím, Monte Carlo (triumf); Barcelona (finále)

Letošní bilance: 30:5

Letošní bilance na antuce: 15:1

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Na antuce letos vyhrál 15 ze 16 utkání. Kromě triumfů na podnicích Masters v Monte Carlu a Římě se probojoval do finále také na domácí pětistovce v Barceloně. I vinou zdravotního problému však prohrál s Holgerem Runem. Následně musel vynechat prestižní domácí akci v Madridu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Řím (triumf)

Hlavní soutěže French Open se zúčastnil čtyřikrát a pokaždé vylepšil své maximum. Do druhého týdne se poprvé podíval před třemi lety (čtvrtfinále), předloni skončil v semifinále a loni si tady došel pro titul.

Kariérní bilance: 18:3

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf



Možná cesta turnajem

1K: Zeppieri

2K: Marozsán / Nardi

3K: (31) Mpetshi Perricard

OF: (13) Shelton / (20) Tsitsipas

ČF: (7) Ruud / (25) Popyrin / (24) Chačanov / (12) Paul

SF: (8) Musetti / (10) Rune / (15) Tiafoe / (4) Fritz

F: (1) Sinner / (5) Draper / (3) Zverev / (6) Djokovič

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Jannik Sinner předvedl loni jednu z historicky nejlepších sezon a také v té aktuální má vynikající formu a je velmi těžko k poražení. Vzhledem ke zmíněnému je pořád suverénní světovou jedničkou a měl by se ještě minimálně pár měsíců na tenisovém trůnu udržet. Kvůli dopingovému trestu odehrál v úvodních čtyřech měsících pouze Australian Open, kde úspěšně obhájil titul a získal svůj třetí grandslamový vavřín.

Nejlepší letošní výsledky: Australian Open (triumf); Řím (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím (finále)

Letošní bilance: 12:1

Letošní bilance na antuce: 5:1

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Během antukového jara stihl pouze domácí Masters v Římě. V rámci tříměsíční suspendace formu příliš neztratil a v italské metropoli postoupil bez větších problémů až do finále, v němž byl nad jeho síly největší rival Carlos Alcaraz.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Řím (finále)

Na French Open sice ještě nikdy nehrál finále, nicméně čtyři z pěti startů dotáhl do druhého týdne. Nejlepší výsledek zaznamenal loni, kdy prohrál semifinálovou pětisetovou bitvu s pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem.

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Rinderknech

2K: Atmane / Gasquet

3K: (26) Davidovich

OF: (17) Rubljov / (14) Fils

ČF: (9) De Minaur / (19) Menšík / (30) Hurkacz / (5) Draper

SF: (3) Zverev / (16) Dimitrov / (11) Medveděv / (6) Djokovič

F: (8) Musetti / (4) Fritz / (7) Ruud / (2) Alcaraz

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Alexander Zverev měl výborný vstup do sezony, ale na Australian Open prohrál i své třetí kariérní grandslamové finále a po jasné porážce s Jannikem Sinnerem spadl do krize. V následujících měsících vůbec nevyužil absence italského rivala a při pokusu o jeho sesazení z tenisového trůnu absolutně selhal. Sice nedávno vyhrál domácí antukovou pětistovku v Mnichově, nicméně jeho výkonnost je pořád podprůměrná.

Nejlepší letošní výsledky: Mnichov (triumf); Australian Open (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Mnichov (triumf)

Letošní bilance: 25:10

Letošní bilance na antuce: 14:6

Grandslamy: Australian Open (finále)

Slabší formu potvrdil i v přípravě na French Open. Po zmíněném triumfu v Mnichově vypadl už v osmifinále v Madridu a ve čtvrtfinále při obhajobě titulu v Římě. Největší krach přišel ve druhém kole na domácí pětistovce v Hamburku, ve kterém prohrál bitvu s outsiderem Alexandrem Müllerem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (čtvrtfinále), Hamburk (osmifinále)

Na French Open je velmi silný a každý z posledních sedmi startů znamenal minimálně osmifinálovou účast. Nejvíce se mu v areálu Rolanda Garrose dařilo v posledních čtyřech letech, kdy vždy prošel do semifinále. K prvnímu grandslamovému titulu měl tady nejblíže loni, ale prohrál pětisetové finále s Carlosem Alcarazem.

Kariérní bilance: 34:9

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: finále



Možná cesta turnajem

1K: Tien

2K: De Jong / Passaro

3K: (29) Auger-Aliassime

OF: (18) F. Cerúndolo / (16) Dimitrov

ČF: (11) Medveděv / (22) Humbert / (27) Shapovalov / (6) Djokovič

SF: (1) Sinner / (14) Fils / (9) De Minaur / (5) Draper

F: (8) Musetti / (4) Fritz / (7) Ruud / (2) Alcaraz

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Novak Djokovič prožívá v posledním roce a půl nejhorší období své kariéry. Hlavní cíl pro loňskou sezonu si sice splnil, když získal zlato na olympiádě v Paříži a zkompletoval svou dechberoucí sbírku všech možných velkých triumfů, nicméně na jakékoli prvenství na akcích ATP či grandslamech čeká od Turnaje mistrů 2023. Není tak překvapením, že se mu na podnicích velké čtyřky věří čím dál tím méně.

Nejlepší letošní výsledky: Miami (finále); Ženeva (zatím finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Ženeva (zatím finále)

Letošní bilance: 15:7

Letošní bilance na antuce: 3:2

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Po neúspěšném finále v Miami měl katastrofální vstup do antukového jara. V Monte Carlu ani Madridu neuhrál set a prohrál jasně s Alejandrem Tabilem i Matteem Arnaldim. Na French Open ovšem bez výhry přijet nechtěl a po omluvence na adresu Masters v Římě přijal divokou kartu na poslední generálku v Ženevě. Tam bude mít v sobotu další možnost zaútočit na jubilejní 100. titul.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Madrid (2. kolo), Ženeva (zatím finále)

French Open je jeho nejslabším grandslamem. V areálu Rolanda Garrose triumfoval "jen" třikrát, naposledy předloni. Za sebou má přesně 20 startů a do druhého týdne nepostoupil pouze při debutu v roce 2005 a ještě v ročníku 2009. Loni se na pařížské antuce zranil a nenastoupil ke čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 96:16

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021, 2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále



Možná cesta turnajem

1K: McDonald

2K: Moutet / Tabur

3K: (27) Shapovalov

OF: (11) Medveděv / (22) Humbert

ČF: (3) Zverev / (29) Auger-Aliassime / (18) F. Cerúndolo / (16) Dimitrov

SF: (1) Sinner / (14) Fils / (9) De Minaur / (5) Draper

F: (8) Musetti / (4) Fritz / (7) Ruud / (2) Alcaraz

French Open 2025

• Shrnutí •

Loňské finále: Alcaraz (3-Šp.) - Zverev (4-Něm.) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Nejvýše nasazení: Sinner, Alcaraz, Zverev, Fritz, Draper, Djokovič, Ruud, Musetti

Češi: Menšík, Macháč, Lehečka, Kopřiva

Divoké karty: Atmane, Gasquet, Herbert, Wawrinka, Royer, Nava, Cazaux, Schoolkate

Kategorie: grandslam

Místo konání: Paříž, Francie

Povrch: antuka

Dotace: 56.352.000 eur



• Možná čtvrtfinále •

Sinner (1-It.) - Draper (5-Brit.)

Zverev (3-Něm.) - Djokovič (6-Srb.)

Musetti (8-It.) - Fritz (4-USA)

Ruud (7-Nor.) - Alcaraz (2-Šp.)



• Možná osmifinále •

Sinner (1-It.) - Fils (14-Fr.)

De Minaur (9-Austr.) - Draper (5-Brit.)

Zverev (3-Něm.) - Dimitrov (16-Bulh.)

Medveděv (11-) - Djokovič (6-Srb.)

Musetti (8-It.) - Rune (10-Dán.)

Tiafoe (15-USA) - Fritz (4-USA)

Ruud (7-Nor.) - Paul (12-USA)

Shelton (13-USA) - Alcaraz (2-Šp.)



• Soupeři českých tenistů v 1. kole •

Lehečka (ČR) - Thompson (Austr.)

Menšík (19-ČR) - Müller (Fr.)

Macháč (21-ČR) - Halys (Fr.)

Kopřiva (ČR) - Monteiro (Braz.)

Kompletní los