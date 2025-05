Šance zničených Češek na French Open? Bez formy a kondice vypadá druhý týden nereálně

Český ženský tenis není v dobrém rozpoložení. Většině našich účastnic na letošním French Open chybí forma. Případně mají za sebou nějaký zdravotní problém, vrací se po dlouhé pauze a nejsou v ideální kondici. Po takových informacích by bylo i jedno zastoupení ve druhém týdnu velkým úspěchem. Celkem půjde do boje devět českých tenistek v čele s Karolínou Muchovou (28) a bývalou šampionkou Barborou Krejčíkovou (29).

Letošní sezona se pomalu blíží do své poloviny a české tenistky nedokázaly uhrát ani jedno singlové finále. Navíc je kosí časté zdravotní problémy, které jsou jedním z důvodů, proč se to pořád nepovedlo. Na French Open rozhodně českou finalistku očekávat nemůžeme.

Upřímně? Pokud někdo postoupí do druhého týdne, tak budeme rádi. Celkem smutný cíl s přihlédnutím k tomu, že Krejčíková je úřadující wimbledonskou šampionkou, bývalá finalistka Markéta Vondroušová ovládla nejslavnější turnaj předloni a Muchová je českou jedničkou a při posledním startu v areálu Rolanda Garrose byla kousek od triumfu.

Muchová, Krejčíková a Vondroušová s otazníkem

Před French Open neměla Muchová žádnou kvalitní přípravu, Krejčíková teprve před pár dny zahájila sezonu a Vondroušová přes tři měsíce nehrála. Tyto tři tenistky by za normálních okolností patřily mezi největší české naděje.

Muchová má solidní los a neměla by chybět v osmifinále. Jenže jaká bude její forma bez jediného přípravného zápasu a po dvouměsíční pauze? Už několikrát ukázala, že se po zdravotním problému umí rychle vrátit. Minimálně částečnou odpověď, jak na tom je, dostaneme v úvodním kole, v němž bude obrovskou favoritkou v souboji s Alyciou Parksovou.

Pak by mohlo dojít na duel s Mariou Sakkariovou, kterou v posledních dvou ročnících French Open vyřadila. S trápící se Řekyní vyhrála všechna čtyři střetnutí na hlavní tour. Ve třetím kole může potkat Elise Mertensovou a houževnatá Belgičanka by představovala velký problém, pokud Muchová nebude stoprocentně fit. Po tak dlouhé pauze by bylo překvapením, kdyby česká jednička přešla v osmifinále přes Jessicu Pegulaovou a ve čtvrtfinále přes Mirru Andrejevovou.

Muchova’s Projected Path in Roland Garros!



1st Round: Parks



2nd Round: Sakkari



3rd Round: Mertens



Round of 16: Pegula, Jabeur, Vondrousova



QF: Badosa, Andreeva, Osaka



SF: Gauff, Keys, Krejcikova



F: Sabalenka, Paolini, Swiatek, Rybakina pic.twitter.com/8hlOjlATHW — Doi's Lefty Forehand (@alwaystennis8) May 22, 2025

Blízko Muchové se nachází Vondroušová. Ani od finalistky ročníku 2019 a předloňské wimbledonské šampionky se ale nemůže nic očekávat. Za sebou má více než tříměsíční pauzu a stejně jako Muchová letos na antuce neodehrála jediný zápas. Problémy tak může mít klidně hned s kvalifikantkou Oksanou Selechmetěvovou.

A pak už to bude jen těžší. Do druhého kola by dostala Magdalenu Frechovou, nebo Ons Jabeurovou a v tom následujícím by s největší pravděpodobností vyzvala Pegulaovou. Teoreticky tak existuje šance na ryze české osmifinále. Ale za těchto okolností je to spíše utopie a jen krásná představa.

marketa vondrousova’s path to the roland garros title (highest seeds only):



r1: qualifier

r2: jabeur

r3: pegula

r4: muchova

qf: andreeva

sf: gauff

f: sabalenka #3inParis⁉️ pic.twitter.com/tWvwLyUvhv — (@childiintime) May 22, 2025

V plné síle bychom Krejčíkové na dobrý výsledek věřili. Po šokujícím triumfu na French Open v roce 2021 však zakončila všechny následující starty v tomto dějišti v úvodním kole. A do letošní edice vstupuje s jedním odehraným turnajem. Kvůli vleklému zranění zad vstoupila do sezony až před týdnem a ve Štrasburku, kde prohrála hned s Magdou Linetteovou.

Přesto by mohla sérii nezdarů v areálu Rolanda Garrose zlomit. Do prvního kola totiž vyfasovala trápící se veteránku Tatjanu Mariaovou, kterou na generálce smetla Marie Bouzková. Hratelné by měly být i Veronika Kuděrmetovová či Jekatěrina Alexandrovová. Osmifinále proti jedné z největších favoritek Coco Gauffové už by bylo asi moc. Krejčíková jistě bude ráda i za jednu výhru.

Ve stejné části pavouka je Bouzková. Také nad ní vlastně visí otazník, protože ve Štrasburku kvůli zranění nohy skrečovala druhé kolo. Začít by měla proti nasazené Anně Kalinské a Gauffovou by mohla potkat ve třetím kole.

Kvitová, Nosková ani Siniaková nemají formu

Otazník si v podstatě můžeme udělat u všech českých tenistek, které se do hlavní soutěže dostaly přímo. Výjimkou není ani Petra Kvitová. Dvojnásobná wimbledonská královna zkouší návrat po mateřské pauze a dosud odehrála jen pět zápasů, přičemž vítězný byl pouze ten poslední. V Římě už po skalpu Iriny Beguové kvůli zranění nohy nepokračovala.

Šance na další vítězství rozhodně je. Kvitová sice nemá nejlepší formu ani kondici, nicméně Viktorija Golubicová určitě představuje hratelnou výzvu. Pro českou lvici je však French Open nejméně oblíbeným grandslamem a stejně to má s antukou, co se týče povrchů.

Pokud by se radovala z vítězství nad Švýcarkou, tak by ji nejspíše čekala Amanda Anisimovová a pak Clara Tausonová. A kdyby náhodou Kvitová přes tyto dvě nasazené soupeřky přešla, tak by v osmifinále s největší pravděpodobností vyzvala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.

Asi se shodneme, že Linda Nosková a Kateřina Siniaková jsou v poslední době z českých tenistek nejméně náchylné ke zranění. Mají však jiný problém, a sice slabou formu. Noskové se letos povedla pouze únorová tour na Blízkém východě, jinak je to bída. Na French Open sice ovládla juniorku, nicméně na nejvyšším okruhu se jí na antukových dvorcích vůbec nedaří a během přípravy na letošní ročník pařížského grandslamu to potvrdila a pokračovala v krizi.

Nosková se vešla mezi nasazené, ale klidně by mohla skončit hned na úvod. V prvním kole totiž nastoupí proti nevyzpytatelné Anastasii Potapovové, jež má rozhodně dostatečnou kvalitu na to, aby současnou verzi Noskové porazila. Pokud se Noskové podaří úvodní duel zvládnout, může její další soupeřkou být Sorana Cirsteaová. Ve třetím kole by asi čelila loňské finalistce a turnajové čtyřce Jasmine Paoliniové.

U Siniakové se naopak konec hned v prvním kole očekává. Los jí totiž přisoudil nasazenou sedmnáctku Darju Kasatkinovou. S ruskou rodačkou reprezentující Austrálii má mizernou vzájemnou bilanci 1:5. Kasatkinová neprožívá povedenou sezonu, ale to samé se dá říct o Siniakové, tedy samozřejmě ve dvouhře.

Valentová a Bejlek zkusí navázat na kvalifikaci

Tereza Valentová prožívá naprosto fenomenální debut na dospělých grandslamech. V Paříži loni ovládla juniorskou dvouhru i čtyřhru a v tříkolové kvalifikaci neztratila jediný set. Zajistila si tak debut v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a má obrovskou šanci, aby byl vítězný.

V úvodním kole totiž změří síly s domácí divokou kartou a hráčkou druhé stovky Chloé Paquetovou. A pak může nabrat velmi cenné zkušenosti, protože v případě postupu by nejspíše vyzvala nasazenou dvojku, bývalou finalistku a jednu z největších favoritek Gauffovou.

Sára Bejlek si naopak s největší pravděpodobností své premiérové vítězství v hlavních losech grandslamů nepřipíše ani tentokrát. Za sebou má pět neúspěšných pokusů a ten další podnikne proti nasazené Martě Kosťukové.

Vizitky českých hráček

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport / Enetpulse)

Karolína Muchová musela ukončit předloňskou sezonu už po US Open a do té loňské naskočila až těsně před Wimbledonem. To znamená, že ještě zhruba měsíc nebude obhajovat žádné body. Navzdory zmíněnému je světovou čtrnáctkou a českou žebříčkovou jedničkou. Její letošní forma však rozhodně není ideální a mnohem lépe si vedla ve druhé půlce loňského roku. Letos má bilanci 12:7 a byla pouze dvakrát v semifinále.

Nejlepší letošní výsledky: Dubaj, Linec (semifinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: první turnaj

Letošní bilance: 12:7

Letošní bilance na antuce: 0:0

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Bohužel i v letošní sezoně bojuje se zdravotními problémy a stále nezahájila antukové jaro. Poslední soutěžní zápas odehrála na konci března v Miami, tedy před dvěma měsíci. Na Floridě postoupila po skreči Viktorie Azarenkové a pak v následujícím zápase podlehla Elině Svitolinové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: žádná

Právě na French Open zaregistrovala svůj nejlepší dosavadní výsledek na grandslamech. Zatímco úvodních pět startů zakončila nejpozději ve třetím kole, při poslední účasti předloni padla až v těsném třísetovém finále s Igou Šwiatekovou, která v tomto dějišti v posledních letech dominuje.

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Barbora Krejčíková už loni bojovala s problémovými zády, a přesto dokázala předvést šokující triumf ve Wimbledonu a zahrát si na Turnaji mistryň v Rijádu. Jenže po vystoupení na prestižní akci pro nejlepší tenistky sezony zahájila nakonec velmi dlouhou zdravotní pauzu způsobenou právě zraněním zad. Letos má tak odehraný pouze jeden singlový zápas a její forma i zdravotní kondice jsou velkým otazníkem.

Nejlepší letošní výsledky: čeká na první výhru

Největší letošní úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Letošní bilance: 0:1

Letošní bilance na antuce: 0:1

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Sezonu zahájila až před pár dny ve Štrasburku, kde v roce 2021 začala nová část její kariéry. Tehdy slavila svůj první singlový triumf na nejvyšším okruhu a pak senzačně dobyla i French Open. Zbavila se tak nálepky deblové specialistky. Letošní vystoupení ve Štrasburku ovšem zakončila hned na úvod po hladké prohře s Magdou Linetteovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Generálka: Štrasburk (1. kolo)

Na French Open startovala osmkrát a v šesti případech nepřekročila úvodní kolo hlavní soutěže. Výjimkami jsou osmifinále z roku 2020 a šokující triumf v následujícím ročníku. V posledních třech letech však pokaždé ztroskotala na úvodní soupeřce, přestože byla jasnou favoritkou na postup.

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Petry Kvitové. (@ Livesport / Enetpulse)

Petra Kvitová překvapila únorovým oznámením, že zkusí návrat na kurty po mateřské pauze. Ten není pro dvojnásobnou wimbledonskou královnu zatím moc úspěšný. První vítězství si připsala až na pátý pokus nedávno na antuce v Římě a pro start na French Open musí využít chráněný žebříček. Bývalé světové dvojce momentálně patří ve světovém pořadí až 608. místo. Navíc si v italské metropoli přivodila zranění a od té doby nikde nehrála.

Nejlepší letošní výsledky: Řím (2. kolo)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Letošní bilance: 1:4

Letošní bilance na antuce: 1:1

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Před pár týdny to vypadalo nadějně, když v Římě porazila Irinu Beguovou a dočkala se své první výhry po porodu. Jenže kvůli zranění nohy nemohla nastoupit k zápasu druhého kola s Ons Jabeurovou a k tréninku se vrátila až týden před startem French Open.

Bilance z posledních 10 zápasů: po porodu ještě nemá odehraný takový počet zápasů

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (2. kolo)

V areálu Rolanda Garrose se představí už popatnácté v kariéře. Není tajemstvím, že French Open nepatří mezi její oblíbené turnaje a antuka je jejím nejslabším povrchem. Většinu startů na pařížské oranžové drti uzavřela v úvodních kolech, ve druhém týdnu byla pouze pětkrát a jejím maximem jsou semifinále z ročníků 2012 a 2020.

Kariérní bilance: 30:13

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2020)

Loňský výsledek: nehrála

Vizitka Lindy Noskové. (@ Livesport / Enetpulse)

Linda Nosková je bývalou juniorskou šampionkou French Open, ovšem na nejvyšším okruhu se jí na antuce vůbec nedaří a dosud zaznamenala jen jednu vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejpomalejším povrchu. Navíc má letos velmi slabou a nestabilní formu. V aktuální sezoně disponuje bilancí 13:13. Po nepovedeném australském létu se v únoru rozjela, ale teď je už skoro tři měsíce v krizi.

Nejlepší letošní výsledky: Abú Zabí (semifinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím, Madrid (3. kolo)

Letošní bilance: 13:13

Letošní bilance na antuce: 3:4

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Z už celkem dlouhé krize se nedokázala vymanit ani v průběhu antukového jara. Zatímco v Rouenu, Madridu i Římě se radovala z alespoň jednoho vítězství, na poslední generálce ve Štrasburku se loučila hned na úvod po porážce s Ljudmilou Samsonovovou. Na vítěznou sérii čeká přes tři měsíce.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo), Štrasburk (1. kolo)

Na French Open si zahrála třikrát a ještě se jí nepovedlo překročit druhé kolo. Zatímco úvodní dva starty zakončila na raketě silných soupeřek (Emmy Raducanuové a Jeleny Rybakinové), loni měla solidní šanci, ale prohrála s Irinou Beguovou.

Kariérní bilance: 2:3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023-24)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Marie Bouzkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Marie Bouzková měla velmi povedený úvodní turnaj v Brisbane, ale pak i vinou dvouměsíční pauzy způsobené zraněním chodidla nevyhrála tři měsíce ani jeden zápas hlavní soutěže. Chuť si spravila až v Bogotě, kde při obhajobě loňského finále postoupila do čtvrtfinále. Pražská rodačka momentálně uzavírá nejlepší padesátku světového pořadí a v letošní sezoně, v níž často bojuje se zdravím, disponuje bilancí 13:11.

Nejlepší letošní výsledky: Bogotá, Brisbane (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Bogotá (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 13:11

Letošní bilance na antuce: 7:5

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Ačkoli je antuka jejím nejslabším povrchem, dokázala na všech čtyřech turnajích zaznamenat alespoň jedno vítězství. Na poslední generálce ve Štrasburku měla štěstí i smůlu. Do hlavní soutěže se dostala jako lucky loser a smetla domácí veteránku Alizé Cornetovou. V osmifinále si však zranila levé stehno a musela skrečovat. Její zdravotní stav je tak velkým otazníkem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (3. kolo), Štrasburk (osmifinále)

V hlavní soutěži French Open se představila šestkrát a nejlepší výsledek v areálu Rolanda Garrose zapsala loni. V posledním ročníku porazila ve dvou setech Veroniku Kuděrmetovovou i Janu Fettovou a ve třetím kole solidně vzdorovala pozdější šampionce Ize Šwiatekové.

Kariérní bilance: 3:5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Vizitka Kateřiny Siniakové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kateřina Siniaková prožívá i v letošní sezoně své celkem standardní období. Zatímco ve čtyřhře sbírá úspěchy a na Australian Open slavila už 10. grandslamový triumf v této disciplíně, ve dvouhře se spíše trápí. V aktuálním roce dokázala jen dvakrát překročit druhé kolo na nejvyšším okruhu, přestože odehrála 10 turnajů. A hlavně v posledních týdnech se propadla do krize, takže do Paříže nedorazila v dobré formě.

Nejlepší letošní výsledky: Kluž (semifinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: čeká na první výhru na nejvyšší tour

Letošní bilance: 13:11

Letošní bilance na antuce: 3:4

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Na antukových dvorcích má letos bilanci 3:4, přestože se představila i na dvou turnajích nižší kategorie 125k. Po těsné porážce v Římě s ve formě hrající Olgou Danilovičovou nenastoupila kvůli nemoci k osmifinále na 125k v Paříži a na závěrečné generálce v Rabatu schytala šokující porážku od hráčky až čtvrté stovky žebříčku Aljony Bolšovové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Madrid (1. kolo), 125k Vic (čtvrtfinále), Řím (1. kolo), 125k Paříž (osmifinále), Rabat (1. kolo)

Právě na French Open si v roce 2019 zahrála své jediné dosavadní grandslamové osmifinále ve dvouhře. V úvodním kole hlavní soutěže tohoto podniku má solidní bilanci 6:4, loni v něm zdolala Dalmu Gálfiovou a následně prohrála bitvu s domácí outsiderkou Chloé Paquetovou.

Kariérní bilance: 11:10

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Markéty Vondroušové. (@ Livesport / Enetpulse)

Markéta Vondroušová předloni senzačně ovládla Wimbledon, ale od té doby její kariéra nabrala špatný směr. Loňskou obhajobu na nejslavnějším turnaji zakončila hned v prvním kole a pak kvůli operaci ukončila sezonu. O návrat se pokoušela už letos v lednu, ale také v tomto roce ji brzdí zdravotní potíže. Nejdříve to bylo stehno a pak si obnovila zranění operovaného ramene. Po French Open jí hrozí vypadnutí z TOP 100 žebříčku.

Nejlepší letošní výsledky: Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: první turnaj

Letošní bilance: 4:4

Letošní bilance na antuce: 0:0

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Poslední soutěžní zápas absolvovala před více než třemi měsíci v Dubaji. Letos zvládla odehrát pouhých osm utkání s poloviční úspěšností 4:4. Do Paříže tak rozhodně nedorazila v ideální formě a je jasné, že postrádá zápasovou praxi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: žádná

Na French Open celkem pravidelně střídá úspěch s vypadnutím v úvodních kolech. V roce 2019 tady dosáhla na své první grandslamové finále, před čtyřmi lety byla v osmifinále a loni to i díky příznivému losu dotáhla do čtvrtfinále. Tentokrát však není mezi nasazenými.

Kariérní bilance: 15:7

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Vizitka Sáry Bejlek. (@ Livesport / Enetpulse)

Sára Bejlek měla velmi solidní začátek sezony. Po zvládnuté kvalifikaci v Brisbane i na Australian Open prošla do semifinále na větší akci ITF v Indii, jenže překvapivá porážka odstartovala naopak nepovedené období. Během něj bojovala s formou i zdravotními problémy. Po neúspěšné obhajobě senzačního osmifinále na tisícovce v Madridu se talentovaná česká teenagerka propadla až na konec druhé stovky žebříčku.

Nejlepší letošní výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší letošní úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Letošní bilance: 15:10

Letošní bilance na antuce: 7:5

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Po sérii špatných výsledků však ožila teď na French Open a uhájila svou kariérní neporazitelnost v grandslamových kvalifikacích v úvodní půlce sezony. Zatímco s Monou Barthelovou a nasazenou jedničkou Julijí Starodubcevovou si poradila suverénně, mezitím měla obrovské problémy s Enou Šibaharaovou. Japonku, která měla tři mečboly, udolala až v super tie-breaku rozhodujícího setu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Madrid (kvalifikace), 125k Paříž (kvalifikace)

Na French Open startuje podruhé v kariéře a stejně jako předloni zvládla tříkolové kvalifikační síto. V předloňském ročníku ale v prvním kole schytala výprask a kanára od Kamilly Rachimovové. Pořád vlastně čeká na svůj premiérový postup do druhého kola majorů, v úvodním kole má bilanci 0:5.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023, 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Vizitka Terezy Valentové. (@ Livesport / Enetpulse)

Tereza Valentová v úvodních měsících excelovala na nejnižším okruhu. Na větších turnajích ITF si zahrála třikrát finále a ve dvou případech slavila triumf. V úvodu antukového jara se jí ovšem přestalo dařit. Česká teenagerka přijela do Paříže s nelichotivou letošní bilancí 2:2 na nejpomalejším povrchu. Přesto má v aktuálním roce parádní zápasovou úspěšnost 23:6 a neustále vylepšuje své žebříčkové postavení.

Nejlepší letošní výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší letošní úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Letošní bilance: 23:6

Letošní bilance na antuce: 5:2

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Po nepovedené přípravě na svůj grandslamový debut se rozjela. Tříkolovou kvalifikací na French Open i díky skvělému zvládání klíčových momentů prošla bez ztráty jediného setu. Maximálně šest gamů povolila Arině Rodionovové, Dalmě Gálfiové i Simoně Waltertové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: W100 Wiesbaden (čtvrtfinále), W75 Praha (1. kolo)

Na French Open loni ovládla juniorskou dvouhru i čtyřhru a letos si odbývá fantastický debut na dospělých grandslamech.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2025)

Loňský výsledek: nehrála

French Open 2025

• Shrnutí •

Loňské finále: Šwiateková (1-Pol.) - Paoliniová (12-It.) 6:2, 6:1

Nejvýše nasazené: Sabalenková, Gauffová, Pegulaová, Paoliniová, Šwiateková, M. Andrejevová, Keysová, Qinwen Zheng

Češky: Muchová, Krejčíková, Nosková, Bouzková, Siniaková, Vondroušová, Kvitová, T. Valentová, Bejlek

Divoké karty: Aiavaová, Rakotomangaová Rajaonahová, Jovicová, Jeanjeanová, Jacquemotová, Boissonová, Parryová, Paquetová

Kategorie: grandslam

Místo konání: Paříž, Francie

Povrch: antuka

Dotace: 56.352.000 eur



• Možná čtvrtfinále •

Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (8-Čína)

Paoliniová (4-It.) - Šwiateková (5-Pol.)

M. Andrejevová (6-) - Pegulaová (3-USA)

Keysová (7-USA) - Gauffová (2-USA)



• Možná osmifinále •

Sabalenková (1-) - Anisimovová (16-USA)

Šnajderová (11-) - Qinwen Zheng (8-Čína)

Paoliniová (4-It.) - Svitolinová (13-Ukr.)

Rybakinová (12-Kaz.) - Šwiateková (5-Pol.)

M. Andrejevová (6-) - Badosaová (10-Šp.)

Muchová (14-ČR) - Pegulaová (3-USA)

Keysová (7-USA) - Navarrová (9-USA)

Krejčíková (15-ČR) - Gauffová (2-USA)



• Soupeřky českých tenistek v 1. kole •

Kvitová (ČR) - Golubicová (Švýc.)

Nosková (29-ČR) - Potapovová (-)

Siniaková (ČR) - Kasatkinová (17-Austr.)

Muchová (14-ČR) - Parksová (USA)

Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (-)

Krejčíková (15-ČR) - Mariaová (Něm.)

Bouzková (ČR) - Kalinská (30-)

T. Valentová (ČR) - Paquetová (Fr.)

Bejlek (ČR) - Kosťuková (26-Ukr.)

Kompletní los