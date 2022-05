Zverev ve čtvrtfinále French Open zastavil rozjetého Alcaraze

FRENCH OPEN - Alexander Zverev na French Open zdolal 6-4 6-4 4-6 7-6 čtrnáct zápasů neporaženého španělského teenagera Carlose Alcaraze, oplatil mu debakl z nedávného finále v Madridu a postupem do semifinále vyrovnal své pařížské maximum z loňské sezony. O druhé grandslamové finále si 25letý Němec zahraje s Djokovičem, nebo Nadalem.

Alexander Zverev od triumfu na loňském Turnaji mistrů nezískal ani jeden titul. V posledních týdnech není v optimální psychické pohodě a na French Open už ve druhém kole otáčel proti Sebastiánu Báezovi ze stavu 0-2 na sety a odvracet muset i mečbol.

Ale přežil a v dnešním čtvrtfinále zaznamenal teprve třetí letošní výhru nad hráčem Top 10 a připsal jeden z nejcennějších skalpů sezony. Vyřadit dokázal vítěze čtyř letošních turnajů a 14 zápasů neporaženého Carlose Alcaraze, kterého zdolal 6-4 6-4 4-6 7-6 a oplatil mu tři týdny starý debakl z finále turnaje Masters 1000 v Madridu.

Pětadvacetiletý Němec se mohl v dramatickém utkání opřít o výtečný servis. Celkem přišel o své podání dvakrát, poprvé až ve třetím setu. Ve čtvrté sadě využil v tie-brejku za stavu 8-7 druhý mečbol v utkání.

"Věděl jsem, že musím předvést od začátku svůj absolutně nejlepší tenis. Jsem rád, že se mi to podařilo. Doufám, že stihnu tenhle turnaj vyhrát dřív, než tu pak začne vítězit on (Alcaraz). Je to neuvěřitelný hráč," řekl v rozhovoru na kurtu Zverev.

Alcaraz, který v tomto roce získal čtyři triumfy na okruhu ATP a patřil k favoritům turnaje, doplatil v utkání také na 56 nevynucených chyb. Na Roland Garros vylepšil své osobní maximum, kterým bylo loňské třetí kolo, a vyrovnal své grandslamové maximum, kterým bylo čtvrtfinále z loňského US Open.

Olympijský šampion z Tokia postupem do semifinále obhájil loňský výsledek. O druhé grandslamové finále, které si zahrál jen US Open 2020 a prohrál v něm s Dominicem Thiemem, se utká buď s úřadujícím šampionem Novakem Djokovičem nebo třináctinásobným vítězem French Open Rafaelem Nadalem.