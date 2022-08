1. den na US Open: První kolo čeká pět Čechů v čele s Krejčíkovou. Serena Williamsová možná odehraje poslední zápas kariéry

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku US Open do turnaje vstoupí pět českých nadějí. Utkání prvního kola čeká Barboru Krejčíkovou, Karolínu Muchovou, Jiřího Lehečku a kvalifikanty Sáru Bejlek a Tomáše Macháče. Serena Williamsová nastoupí proti Dance Koviničové a možná odehraje poslední zápas své kariéry. Světová jednička Daniil Medveděv vykročí za obhajobou titulu.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Macháč (ČR) - van de Zandschulp (21-Niz.) | Court 8 (20:30 SELČ) Lehečka (ČR) - Garín (Chile) | Court 14 (20:30 SELČ) Krejčíková (23-ČR) - Contrerasová Gómezová (Mex.) | Court 10 (21:00 SELČ) Muchová (ČR) - Tomljanovicová (Austr.) | Court 7 (21:00 SELČ) Bejlek (ČR) - Samsonovová (-) | Court 7 (22:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Medveděv (1-) - Kozlov (USA) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) • Šlágr dne • S. Williamsová (USA) - Koviničová (Č. Hora) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Tomáš Macháč (126.) - Botic van de Zandschulp (22.) | Court 8 (20:30 SELČ)

Tomáš Macháč zahájí svůj debut v hlavní soutěži US Open soubojem s nasazeným Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem. S loňským čtvrtfinalistou má vyrovnanou vzájemnou bilanci, všechny čtyři souboje se uskutečnily na nižších okruzích a poslední dva patřily českému kvalifikantovi.

Macháč letos velmi často bojuje se zdravotními problémy, jinak by byl v žebříčku pravděpodobně výše. Sezonu začal triumfem na challengeru v Austrálii, postupem do druhého kola Australian Open a první výhrou na Masters. Dalších grandslamů se kvůli zranění nezúčastnil. Po více než tříměsíční pauze se vrátil na začátku srpna na domácím challengeru v Liberci, kde vypadl ve čtvrtfinále a neobhájil loňské finále. Chuť si spravil na další akci v Polsku a získal svou čtvrtou trofej z challengerů. Na vítězné vlně pokračoval v kvalifikaci US Open, ačkoli měl jen pár dní na přesun.

Van de Zandschulp ještě před 13 měsíci bojoval hlavně na challengerech, ale za poslední rok udělal velký kus práce a pomohlo mu k tomu hlavně čtvrtfinále právě na US Open. Loni tady musel do kvalifikace a letos je mezi nasazenými. Na antuce v Mnichově měl na dosah svůj první triumf na této úrovni a semifinále si zahrál i na dalších dvou površích, na trávě v londýnském Queen's Clubu a na poslední generálce ve Winston-Salemu. I na dalších třech přípravných akcích zvládl úvodní zápas.

Macháč rozhodně není bez šance na postup. Van de Zandschulp sice figuruje o více než 100 míst výše, nicméně zas tak velkým kurzovým favoritem není. Rychlejší povrchy talentovanému Čechovi obvykle sedí a má solidní šanci překvapit. Potřebuje však jeden ze svých nejlepších výkonů, aby mohl nizozemskou jedničku vůbec ohrozit.

Tip na vítěze: Botic van de Zandschulp

Tomáš Macháč - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Marseille, Australian Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (2K)

Bilance: 31-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 21-4

Bilance proti hráčům Top 30: 0-2 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-), Wimbledon (-)

Tomáš Macháč - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Grodzisk Mazowiecki challenger (T)

Botic van de Zandschulp - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (F); Winston-Salem, Queens (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Winston-Salem (SF)

Bilance: 31-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 13-10

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 10-2 (kariérní 204-107)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K), Wimbledon (OF)

Botic van de Zandschulp - US Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Washington (OF), Montréal (2K), Cincinnati (2K), Winston-Salem (SF)



Jiří Lehečka (61.) - Cristian Garín (82.) | Court 14 (20:30 SELČ)

Jiří Lehečka dnes zahájí svůj debut v hlavní fázi US Open. O první vítězství v hlavních soutěžích grandslamových turnajů bude usilovat proti trápícímu se Cristianovi Garínovi. S bývalou světovou sedmnáctkou, která při všech třech předchozích startech v hlavním losu tohoto podniku skončila ve druhém kole, se utká poprvé.

Lehečka v únoru zazářil v Rotterdamu, když při svém debutu v hlavních soutěžích na okruhu ATP prošel až do semifinále a zajistil si debut v Top 100 žebříčku, ve které svou pozici postupně upevnil. V následujících měsících si však zahrál už jen jedno čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Formu z Kitzbühelu si přivezl na domácí challenger v Liberci a nenašel přemožitele. Před US Open se na tvrdých površích představil pouze na poslední generálce ve Winston-Salemu a nestačil hned na extrémně se trápícího Petera Gojowczyka.

Garín už je pár let v krizi. Jeho letošním maximem je jediné semifinále, na které dosáhl na antuce v Houstonu. Na grandslamech se mu ovšem v tomto roce daří, na Australian Open a French Open byl ve třetím kole, a ve Wimbledonu dokonce ve čtvrtfinále. Své poslední zápasy absolvoval na červencových antukových akcích ve Gstaadu a Kitzbühelu a neuhrál jediný set.

Lehečka má jedinečnou šanci poprvé projít do druhého kola majorů. Garín sice v Melbourne postoupil do třetího kola, nicméně po skalpech antukových specialistů Facunda Bagnise a Pedra Martíneze. Jediné další letošní vítězství na venkovních betonech zaznamenal po skreči Dušana Lajoviče. Dvacetiletý český talent toho na druhou stranu v těchto podmínkách letos také moc neodehrál.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 34-23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-4 (kariérní 11-7)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Jiří Lehečka - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Winston-Salem (1K)

Cristian Garín - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (3K)

Bilance: 16-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 5-5 (kariérní 31-35)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K), Wimbledon (ČF)

Cristian Garín - US Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019-21)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná



Barbora Krejčíková (23.) - Fernanda Contrerasová Gómezová (200.) | Court 10 (21:00 SELČ)

Barbora Krejčíková v hlavní fázi US Open debutovala loni a obhajuje čtvrtfinále. I druhý start v hlavní soutěži závěrečného grandslamu roku by měla zahájit vítězně. Utká se totiž s kvalifikantkou Fernandou Contrerasovou Gómezovou, která v New Yorku hraje premiérově a čeká ji teprve třetí vystoupení v hlavní části majorů.

Krejčíková ještě v lednu navazovala na senzační loňskou sezonu, když prošla do finále v Sydney a do čtvrtfinále Australian Open. Kvůli zranění lokte však tři měsíce nehrála a formu úplně ztratila. Po zdravotní pauze byla jen jednou ve čtvrtfinále a dosáhla na pouhé dvě vítězné série. Příprava na US Open se jí absolutně nepovedla. V Praze skončila ve druhém kole a neobhájila loňský triumf, v Torontu a Cincinnati ztroskotala hned na první soupeřce a v souboji o čtvrtfinále v Clevelandu uhrála jen pět gamů s rozjetou Bernardou Peraovou.

Contrerasová Gómezová se pohybuje hlavně na nižších okruzích a jejím maximem v tomto roce jsou dvě semifinále. Na grandslamech debutovala na French Open a také v Paříži a ve Wimbledonu prošla kvalifikačním sítem. Na antuce v areálu Rolanda Garrose se navíc podívala do druhého kola. Za sebou má tři generálky a ani na jedné nepřešla přes první kolo hlavní soutěže. V kvalifikaci US Open porazila Andreu Lazarovou, Anu Bogdanovou a Tamaru Korpatschovou.

Krejčíková je ve všech směrech jasně kvalitnější hráčkou. Navzdory slabé formě po zranění by si měla s dnešní nezkušenou soupeřkou bez větších potíží poradit.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (F)

Bilance: 15-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 11-8

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-3 (kariérní 229-128)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Barbora Krejčíková - US Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (1K), Cleveland (2K)

Fernanda Contrerasová Gómezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu

Bilance: 32-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 14-10

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Fernanda Contrerasová Gómezová - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: San José (Q), 125k Concord (Q), W60 Bronx (1K)



Karolína Muchová (235.) - Ajla Tomljanovicová (46.) | Court 7 (21:00 SELČ)

Karolína Muchová musela využít chráněného žebříčku, aby se mohla na US Open zúčastnit přímo hlavní soutěže. Předloňská osmifinalistka v prvním kole nastoupí proti Ajle Tomljanovicové. S chorvatskou rodačkou reprezentující Austrálii se utká poprvé.

Muchová kvůli přetrvávajícím problémům s břišním svalem loňskou sezonu ukončila už právě po US Open a do letošní naskočila až na konci března. Také v tomto roce ji sužují zdravotní potíže, dohromady odehrála jen 12 zápasů s poloviční úspěšností. V pořadí se propadla až do třetí stovky a musela využít chráněného žebříčku. Před US Open odehrála jediný přípravný turnaj. Na akci WTA 125k v Concordu suverénně zvládla první kolo, ale hned v dalším musela vzdát.

Tomljanovicová si první solidní výsledek v aktuální sezoně připsala až v dubnu na antuce v Istanbulu. Do čtvrtfinále, které je jejím letošním maximem, se podívala také v Rabatu, Nottinghamu, Wimbledonu a při posledním vystoupení v Cincinnati. Přípravu na US Open absolvovala ještě ve Washingtonu a Torontu, na obou akcích skončila ve druhém kole.

Zdravotní stav Muchové je velkým otazníkem. Pokud je stoprocentně fit a nebyla by příliš znát nedostatečná zápasová praxe, pak by měla potvrdit, že je mnohem kvalitnější hráčkou, a postoupit. Vzhledem k jejímu nejistému rozpoložení je však favoritkou Tomljanovicová.

Tip na vítězku: Ajla Tomljanovicová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Miami (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 6-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 3-5 (kariérní 28-28)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (3K), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: 125k Concord (2K)

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Wimbledon, Nottingham, Rabat, Istanbul (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 28-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-11

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 9-1 (kariérní 226-104)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Ajla Tomljanovicová - US Open

Kariérní bilance: 6-8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Washington (2K), Toronto (2K), Cincinnati (ČF)



Sára Bejlek (209.) - Ljudmila Samsonovová (35.) | Court 7 (22:30 SELČ)

Sára Bejlek se poprvé představí v hlavních soutěžích grandslamů a vlastně vůbec poprvé v hlavní fázi jakéhokoli turnaje na nejvyšším okruhu. Soupeřku má ohromně těžkou, premiérově vyzve ruskou ranařku Ljudmilu Samsonovovou.

Bejlek letos třikrát triumfovala na okruhu ITF, vyšplhala se v žebříčku a už může hrát grandslamové kvalifikace. Na venkovních betonech ve své kariéře odehrála jen 11 zápasů s bilancí 7-4. Po nezdaru ve Wimbledonu se vrátila na oblíbenou antuku, v Nizozemsku vypadla v semifinále a v Olomouci se ztrátou jediného setu obhájila loňský triumf. Po měsíční pauze se vydala zkusit kvalifikaci US Open a porazila Kristinu Mladenovicovou, Priscillu Honovou i Heather Watsonovou a zajistila si debut v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

Samsonovová v úvodních sedmi měsících sezony uhrála pouhá dvě čtvrtfinále. Na americké půdě se ovšem neskutečně rozjela a vyhrála všech deset zápasů, jen dvakrát ztratila set. Ve Washingtonu vybojovala svůj druhý kariérní titul na této úrovni a v Clevelandu rozdílem třídy přehrála všech pět soupeřek, v žádném ze setů jim nepovolila více než čtyři gamy.

Bejlek asi ještě takové palebné síle ve své kariéře nečelila a bude si muset připravit co nejlepší možnou obranu. Samsonovová totiž hraje hodně agresivně a do New Yorku si přivezla sérii deseti výher. Česká teenagerka může ve svém prvním souboji s hráčkami Top 100 jedině překvapit.

Tip na vítězku: Ljudmila Samsonovová

Sára Bejlek - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu

Bilance: 31-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (Q)

Sára Bejlek - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cleveland, Washington (T); Stuttgart (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland, Washington (T)

Bilance: 20-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 16-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 5-2 (kariérní 132-85)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (-)

Ljudmila Samsonovová - US Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Washington (T), Cleveland (T)



• Cesta za obhajobou titulu •

Daniil Medveděv (1.) - Stefan Kozlov (111.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Daniil Medveděv vykročí za obhajobou svého jediného grandslamového triumfu soubojem se Stefanem Kozlovem, který se jako předposlední vešel přímo do hlavní soutěže a v hlavní fázi domácího grandslamu si zahraje poprvé v kariéře. Jediný dosavadní souboj jasně vyhrál aktuální lídr žebříčku.

Medveděv ve finále lednového Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby se trápí. Asi si nepředstavoval, že na letošní US Open přijede po jediném triumfu v tomto roce, který navíc slavil na podniku nejnižší kategorie. Přípravu na US Open sice zahájil zmíněným prvenstvím v Los Cabos, nicméně v Montréalu se loučil hned po zápase s rozjetým Nickem Kyrgiosem a přesvědčivě nepůsobil ani na další akci Masters v Cincinnati, v semifinále prohrál se Stefanosem Tsitsipasem.

Kozlov ještě nikdy nebyl v elitní stovce žebříčku a letos se mu vůbec nedaří prosadit se na nejvyšším okruhu, jeho nejlepším výsledkem je čtvrtfinále v Delray Beach. Přes úvodní kolo hlavní soutěže na této úrovni se dostal už jen na Australian Open a v Acapulku. Do New Yorku přijel se sérií osmi porážek, na vítězství čeká od kvalifikace Wimbledonu.

Medveděv je ve všech směrech jasně lepším hráčem a na úvod turnaje by měl slavit hladký postup. Bylo by obrovským překvapením, kdyby se Kozlovovi podařilo vyrovnat své grandslamové maximum.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (T); Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Bilance: 34-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 23-7

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 6-1 (kariérní 176-64)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 20-4

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Los Cabos (T), Montréal (2K), Cincinnati (SF)

Stefan Kozlov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (ČF)

Bilance: 12-25

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na venkovních betonech: 8-12

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (Q), Wimbledon (1K)

Stefan Kozlov - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Washington (1K), Chicago challenger (1K), Cincinnati (Q)



• Šlágr dne •

Serena Williamsová (605.) - Danka Koviničová (80.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ)

Serena Williamsová dnes možná odehraje svůj poslední zápas své veleúspěšné kariéry. Majitelka 23 grandslamových trofejí a šestinásobná šampionka US Open se v prvním kole utká s Dankou Koviničovou, která může vyrovnat své newyorské maximum. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Williamsová po zranění podkolenní šlachy odehrála svůj první singlový zápas přesně po roce ve Wimbledonu. Dohromady absolvovala jen čtyři utkání a dosáhla na jediné vítězství, v Torontu porazila Nurii Párrizasovou. Na poslední akci v Cincinnati do prvního kola dostala úřadující šampionku US Open Emmu Raducanuovou, schytala kanára a uhrála jen čtyři gamy.

Koviničová má letos bilanci 17-14 a v pozitivních číslech je hlavně díky výkonům na nižších okruzích, na tom nejvyšším totiž v hlavních soutěžích posbírala pouhých šest výher a nikde nepřešla přes úvodní kola. Do New Yorku dorazila se sérií pěti porážek a deseti prohraných setů, posledního postupu se dočkala na French Open. Pro srovnání uhrála s Párrizasovou na generálce v Cincinnati pouhé dva gamy.

Williamsová po roční pauze rozhodně není v nejlepší formě ani ideální fyzické kondici. Koviničová je pro ni však i v tomto rozpoložení velmi hratelnou soupeřkou. Čtyřicetiletá legenda se nebude chtít rozloučit hned na úvod a měla by potvrdit roli favoritky.

Tip na vítězku: Serena Williamsová

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (2K)

Bilance: 1-3

Bilance z posledních 10 zápasů: rok nehrála

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 217-15)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (1K)

Serena Williamsová - US Open

Kariérní bilance: 106-14

Nejlepší výsledek: triumf (1999, 2002, 2008, 2012-14)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (1K)

Danka Koviničová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Indian Wells, Australian Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (3K)

Bilance: 17-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 6-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 9-4 (kariérní 268-166)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K), Wimbledon (-)

Danka Koviničová - US Open

Kariérní bilance: 2-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Cincinnati (Q)