1. den National Bank Open: Do hlavní soutěže vstoupí Muchová, Siniaková, Bouzková a Martincová

Kateřina Siniaková (55.) - Jelena Ostapenková (32.) | Centre Court (17:00 SELČ)

Kateřina Siniaková v prvním kole letošního ročníku National Bank Open změří síly s Jelenou Ostapenkovou. Jediný dosavadní souboj předloni v Pekingu jasně vyhrála Siniaková, grandslamové šampionce povolila pouhé tři gamy.

Siniaková se po dlouhém trápení v posledních měsících ohromně zvedla. Na generálkách v Parmě (antuka) a Bad Homburgu (tráva) hrála semifinále a finále, na French Open a ve Wimbledonu postoupila do třetího kola, na tvrdém povrchu v pražské Stromovce se probojovala do čtvrtfinále a na olympijských hrách s Barborou Krejčíkovou získala zlato v deblu.

Ostapenková má letos nejhorší výsledky právě na tvrdém povrchu, jejím maximem je osmifinále z generálky v Melbourne. Na antuce ovšem byla ve čtvrtfinále v Římě a na trávě ovládla přípravný turnaj v Eastbourne. Na olympiádě v Tokiu prožila zklamání, hned v prvním kole nestačila na vracející se veteránku Jelenu Vesninovou.

Siniaková má teď určitě vyrovnanější formu než Ostapenková. U Lotyšky bude tradičně záležet na tom, kolik nevynucených chyb vyprodukuje. Ostapenková je kurzovou favoritkou, ale Siniaková určitě může projít do dalšího kola. Šance na postup jsou podle nás spíše hodně vyrovnané.

Tip: Siniaková ve třech setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále); Parma (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (čtvrtfinále)

Bilance: 17-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 3-6

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-2 (kariérní 24-26)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Kateřina Siniaková - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (Toronto 2017 a 2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): 2. kolo

Generálka: Praha (čtvrtfinále)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (osmifinále)

Bilance: 20-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-3 (kariérní 61-39)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Jelena Ostapenková - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 2-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (Toronto 2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): osmifinále

Generálka: OH Tokio (1. kolo)



Tereza Martincová (61.) - Amanda Anisimovová (86.) | Court Rogers (18:30 SELČ)

Tereza Martincová do hlavní soutěže vstoupí soubojem debutantek a kvalifikantek s Amandou Anisimovovou. S bývalou světovou jednadvacítkou a semifinalistkou French Open se potkala předloni na trávě na Mallorce a nevyužila mečbol.

Martincová prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. Poprvé se prokousala do elitní stovky žebříčku a stále své maximum ve světovém hodnocení zlepšuje. Na trávě svou formu ještě pozvedla, když došla do čtvrtfinále generálek v Nottinghamu a Birminghamu a do třetího kola Wimbledonu. Nejlepšího výsledku se dočkala na poslední akci v pražské Stromovce, kde si zahrála své první finále na hlavní tour. V Montréalu si v kvalifikaci poradila s Demi Schuursovou a Polonou Hercogovou.

Anisimovové se nedaří už od senzačního semifinále na předloňském French Open. Od té doby odehrála 52 utkání a uspěla jen ve 27 z nich. Trápení neukončila ani na domácích betonech v San José, kde před týdnem v prvním kole zahodila několik šancí proti Ajle Tomljanovicové. V Montréalu také musela do kvalifikace, proti Maddison Inglisové potřebovala tři sety a potíže měla i s Kamillou Rachimovovou.

Ještě předloni a asi i loni by Anisimovová byla favoritkou na postup. Americká hvězdička se však ohromně trápí a letos v životní formě hrající Martincová by toho mohla využít a tentokrát zápas dovést do vítězného konce. Už předloni na Mallorce se to málem povedlo.

Tip: Martincová ve třech setech

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (finále)

Bilance: 31-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-3 (kariérní 18-30)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Tereza Martincová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): nehrála

Generálka: Praha (finále)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Parma (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3. kolo)

Bilance: 11-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-3 (kariérní 22-16)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Amanda Anisimovová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): nehrála

Generálka: San José (1. kolo)



Marie Bouzková (74.) - Maria Sakkariová (18.) | Centre Court (20:00 SELČ)

Marie Bouzková předloni právě na National Bank Open (v Torontu) prorazila a hrála své první semifinále na turnajích WTA. Body se jí již odečetly a v žebříčku klesla o více než 20 míst. Hned do prvního kola letošního ročníku schytala nasazenou jedenáctku Marii Sakkariovou. Řecké jedničce se pokusí oplatit předloňskou porážku z Wimbledonu.

Bouzková měla v úvodních měsících sezony vynikající formu, jenže po semifinále v Guadalajaře přišel obrovský propad formy a také zdravotní potíže. Z posledních 13 zápasů má mizernou bilanci 3-10 a do Montréalu dorazila se sérií čtyř porážek. Generálku absolvovala v San José a hned v prvním kole prohrála bitvu s Anou Konjuhovou.

Sakkariová má v letošní sezoně skvělé výsledky, ale i několik překvapivých vyřazení v úvodních kolech. Letos byla už čtyřikrát v semifinále, z toho třikrát na tvrdém povrchu. Po parádní bitvě s Barborou Krejčíkovou v semifinále French Open vypadla ve Wimbledonu již ve druhém kole a na olympijských hrách v Tokiu v osmifinále podlehla pozdější bronzové medailistce Elině Svitolinové.

Bouzková se už skoro pět měsíců ohromně trápí a bylo by překvapením, kdyby nasazenou soupeřku vyřadila. Sakkariová má sice letos výpadky, ale je zaslouženě jasnou favoritkou.

Tip: Sakkariová ve dvou setech

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara, Melbourne 4 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara, Melbourne 4 (semifinále)

Bilance: 13-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na venkovních betonech: 10-7

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-2 (kariérní 3-7)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Marie Bouzková - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): semifinále

Generálka: San José (1. kolo)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 24-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-2 (kariérní 45-36)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo)

Maria Sakkariová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018-19, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): 1. kolo

Generálka: OH Tokio (osmifinále)



Karolína Muchová (23.) - Océane Dodinová (109.) | Court Rogers (20:00 SELČ)

Karolína Muchová svůj debut na National Bank Open zahájí premiérovým soubojem s Océane Dodinovou. Aktuálně 109. hráčka se do hlavní soutěže probila přes kvalifikaci.

Muchovou letos opět trápí zdravotní potíže, v sezoně 2021 zvládla odehrát jen osm turnajů. Své největší úspěchy posbírala na grandslamech, když si na Australian Open zahrála své největší semifinále v kariéře a nedávno ve Wimbledonu čtvrtfinále. Na tvrdém povrchu nehrála od australského léta, do nominace na olympijské hry se totiž nevešla.

Dodinová se do závěrečných kol na nejvyšším okruhu probojovala až na poslední akci. Na antuce v Palermu došla do semifinále a prohrála v něm bitvu s rozjetou Elenou Gabrielou Ruseovou. Na betonech má letos vyrovnanou bilanci 6-6 a na hlavní tour se ani jednou nedostala přes první kolo. Kvalifikaci ovšem zvládla suverénně, šanci nedala Kayle Crossové ani Ann Liové.

Muchová by však měla být pro trápící se Dodinovou podstatně těžší soupeřkou než její protivnice v kvalifikaci. Češka je favoritkou na postup.

Tip: Muchová ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 17-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-0 (kariérní 127-62)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Karolína Muchová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): nehrála

Generálka: žádná

Océane Dodinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 21-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-1 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo), Wimbledon (kvalifikace)

Océane Dodinová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): nehrála

Generálka: žádná



• Šlágr dne Montréal •

Paula Badosaová (31.) - Viktorija Golubicová (47.) | Court Rogers (17:00 SELČ)

Dnešní šlágr v Montréalu obstarají hráčky, které zazářily na posledních dvou grandslamech a čeká je debut na National Bank Open. Čtvrtfinalistka French Open Paula Badosaová poprvé vyzve čtvrtfinalistku Wimbledonu Viktoriji Golubicovou.

Badosaová měla své nejsilnější období na antuce. V Charlestonu a Madridu uhrála semifinále, v Bělehradu slavila první titul a na French Open se dostala do svého prvního čtvrtfinále na grandslamech. Následovalo osmifinále Wimbledonu a čtvrtfinále na olympijských hrách v Tokiu, v němž musela vzdát Markétě Vondroušové.

Golubicová byla na začátku roku až 138. hráčkou světa, teď je skoro o sto míst výše a na svém maximu. Včetně nižšího okruhu ITF má letos parádní bilanci 43-14 a na WTA Tour dvakrát hrála finále. Dařilo se jí i na trávě, nejprve v Eastbourne prošla z kvalifikace do čtvrtfinále a mezi nejlepší osmičku se prokousala i ve Wimbledonu (první čtvrtfinále na grandslamech). V Tokiu ve druhém kole nestačila na Naomi Ósakaovou.

Badosaová už by měla být zdravotně naprosto v pořádku a je zaslouženou favoritkou. Na tvrdém povrchu by měla mít proti Golubicové navrch, nicméně postup Švýcarky by nebyl nijak velkým překvapením.

Tip: Badosaová ve dvou setech

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (triumf); Madrid, Charleston, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: OH Tokio (čtvrtfinále)

Bilance: 29-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 6-3 (kariérní 10-5)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Paula Badosaová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): nehrála

Generálka: OH Tokio (čtvrtfinále)

Viktorija Golubicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Lyon (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (finále)

Bilance: 43-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-4

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 4-1 (kariérní 12-14)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Viktorija Golubicová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): nehrála

Generálka: OH Tokio (2. kolo)



• Šlágr dne Toronto •

Nick Kyrgios (80.) - Reilly Opelka (36.) | Stadium (úterý 2:30 SELČ)

V Torontu bude dnešní šlágr patřit Nickovi Kyrgiosovi a Reillymu Opelkovi, kteří uzavřou pondělní program na centrálním dvorci. Australský bouřlivák a americký servisman se potkávají poprvé.

Kyrgios v pandemické době skoro nehraje, letos absolvuje svůj teprve šestý turnaj. Bývalý 13. hráč světa má motivaci, jenže také psychické potíže, a dokonce se svěřil, že přemýšlí o konci kariéry. Na americkém kontinentu se mu zatím nedaří. V Atlantě ve druhém kole vypadl s Cameronem Norriem a ve Washingtonu, kde obhajoval titul, se loučil hned po prvním zápase po porážce s pozdějším finalistou Mackenziem McDonaldem.

Opelka až na semifinále na antuce v Římě nemůže být se svými letošními výsledky vůbec spokojený. Na venkovních betonech i celkově má dokonce negativní úspěšnost a z Atlanty i Washingtonu odjížděl s bilancí jedné výhry a jedné porážky. V Atlantě prohrál tie-breakovou bitvu s krajanem Taylorem Fritzem, ve Washingtonu nestačil na trápícího se Johna Millmana.

Ani jeden z aktérů nehraje svůj nejlepší tenis. Vzhledem k Opelkově dělovému servisu mohou rozhodovat maličkosti. Kyrgios je v mezihře přece jen lepším hráčem a měl by potvrdit roli mírného favorita.

Tip: Kyrgios ve třech setech

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (osmifinále)

Bilance: 7-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-4

Bilance proti hráčům Top 31-50: 1-0 (kariérní 34-14)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (nehrál), Wimbledon (3. kolo)

Nick Kyrgios - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (Montréal 2015 a 2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): 1. kolo

Generálka: Atlanta (2. kolo), Washington (1. kolo)

Reilly Opelka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta (čtvrtfinále)

Bilance: 10-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-7

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-4 (kariérní 26-25)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Reilly Opelka - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (Montréal 2017, Toronto 2021).

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): nehrál

Generálka: Atlanta (čtvrtfinále), Washington (osmifinále)