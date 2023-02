1. den v Dubaji: Do turnaje vstoupí Kvitová, Bouzková, Krejčíková a Linda Fruhvirtová

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Dubai Duty Free Tennis Championships vstoupí do hlavní soutěže čtyři české naděje. Nasazená Petra Kvitová se utká s Italkou Trevisanovou, Marie Bouzková s Američankou Keninovou, Barbora Krejčíková s Rumunkou Beguovou a Linda Fruhvirtová s Američankou Collinsovou.

Barbora Krejčíková (29.) - Irina Beguová (38.) | Court 1 (9:00 SEČ)

Předloňská finalistka Barbora Krejčíková bude na úvod letošního ročníku čelit Irině Beguové, která tady při všech třech předchozích startech ztroskotala hned v prvním kole. Má tak ideální příležitost Rumunce oplatit tři roky starou porážku ze Shenzhenu a srovnat vzájemnou bilanci.

Krejčíková si loni prošla tříměsíční pauzou zaviněnou zraněním lokte, která odstartovala právě po vystoupení na Blízkém východě, a velmi dlouho se hledala. Pořádně se rozjela až na konci sezony, když ovládla po sobě jdoucí halové podniky v Tallinnu a Ostravě. Letos si vede solidně, na třech ze čtyř turnajů přešla přes úvodní kolo, na Australian Open si zahrála osmifinále a všechny čtyři nezdary zaregistrovala proti členkám Top 20. V Abú Zabí se loučila ve druhém kole (Ljudmila Samsonovová) a v Dauhá hned v prvním (Veronika Kuděrmetovová).

Beguová v uplynulé sezoně triumfovala na antuce v Palermu a nebyla daleko od svého žebříčkového maxima, 22. místa. Do nového tenisového roku vstoupila výborně, v Adelaide se přes Shelby Rogersovou, Jelenu Ostapenkovou a Veroniku Kuděrmetovovou probila až do semifinále, v němž nestačila na pozdější vítězku Arynu Sabalenkovou. Na Australian Open však vypadla už ve druhém kole po překvapivém nezdaru s Laurou Siegemundovou a v prvním kole v Linci uhrála jen tři gamy.

Krejčíková sice nemá svou nejlepší formu, nicméně na v posledním měsíci se trápící Beguovou by to mělo stačit. Zatímco česká favoritka stále drží krok i s nejlepšími hráčkami světa, Rumunka prohrála na Australian Open s Laurou Siegemundovou a v hale v Linci schytala výprask od Clary Tausonové.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 5-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 2-4 (kariérní 30-38)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Abú Zabí (2K), Dauhá (1K)

Irina Beguová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 4-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-1 (kariérní 26-85)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Irina Beguová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2021-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Linec (1K)



Petra Kvitová (13.) - Martina Trevisanová (25.) | Centre Court (10:30 SEČ)

Šampionka z roku 2013 a finalistka ročníku 2019 Petra Kvitová vstoupí do turnaje premiérovým soubojem se světovou pětadvacítkou Martinou Trevisanovou. Italka v Dubaji startuje podruhé a pokusí se vyrovnat své maximum v tomto dějišti.

Kvitová měla silný začátek aktuální sezony, první ztracený set i porážku zaznamenala až v pátém utkání, přestože čelila Jessice Pegulaové či Jeleně Rybakinové. Po čtvrtfinálovém nezdaru s Darjou Kasatkinovou v Adelaide však přišel pokles formy, na Australian Open vypadla už ve druhém kole s Anhelinou Kalininovou a ve druhém kole na generálce v Dauhá byla nad její síly Cori Gauffová, které nedokázala ani jednou sebrat podání.

Trevisanová je takto vysoko na žebříčku jen díky silnému antukovému jaru, během něhož ukořistila svůj první titul na nejvyšší tour a hrála semifinále French Open. Letos má mizernou bilanci 2-6, obě výhry ukořistila v týmovém United Cupu a na všech třech turnajích ztroskotala hned v prvním kole po jasné prohře s Annou Karolínou Schmiedlovou na Australian Open, Elise Mertensovou v Abú Zabí a Karolínou Muchovou v Dauhá.

Kvitová je jasnou favoritkou a neměla by mít s antukovou specialistkou žádné potíže. Trevisanová má na betonech s hráčkami Top 50 katastrofální úspěšnost 1-16, recept našla jen na Marii Sakkariovou na začátku sezony v United Cupu, a před pár dny v Dauhá jasně prohrála s Karolínou Muchovou.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 6-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-2 (kariérní 207-133)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 12-8

Nejlepší výsledek: triumf (2013)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Dauhá (2K)

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru na individuálních turnajích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru na individuálních turnajích

Bilance: 2-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na venkovních betonech: 2-6

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-3 (kariérní 4-10)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Martina Trevisanová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Abú Zabí (1K), Dauhá (1K)



Marie Bouzková (26.) - Sofia Keninová (210.) | Court 1 (10:30 SEČ)

Marie Bouzková zahájí své premiérové vystoupení v Dubaji proti šampionce Australian Open a bývalé světové čtyřce Sofii Keninové, která se tady představí počtvrté a jejím maximem je osmifinále. S Američankou startující na divokou kartu se dosud potkala jen před šesti lety na antukové akci ITF a prohrála ve třech setech.

Bouzkové se vůbec nedaří navázat na loňskou sezonu, během níž získala na Livesport Prague Open svůj první titul na této úrovni, hrála čtvrtfinále Wimbledonu a vyšplhala se až do Top 30. Letos si poprvé vyzkoušela roli nasazené jedničky na turnajích WTA a v Hobartu skončila už ve druhém kole na Anně Blinkovové. Na Australian Open poprvé figurovala mezi nasazenými na grandslamech a loučila se v prvním kole. Přes úvodní kolo hlavní soutěže se nedostala ani na generálkách v Abú Zabí a Dauhá.

Keninová zaznamenala v posledních dvou letech obrovský propad formy, na vině jsou i časté zdravotní potíže a dvě delší pauzy. Blýskat na lepší časy se pro ni začalo až v letošním roce, v Aucklandu nejvíce potrápila pozdější šampionku Cori Gauffovou, v Hobartu si zahrála své první semifinále na nejvyšším okruhu od French Open 2020 a v uplynulém týdnu v Dauhá smetla rozjetou Ljudmilu Samsonovovou a statečně vzdorovala Veronice Kuděrmetovové.

Bouzková má v poslední době problémy s formou i kondicí. V Abú Zabí ve druhé polovině utkání s Beatriz Haddadovou Maiaovou úplně odpadla a před týdnem neprošla kvalifikací v Dauhá. Celkově letos prohrává i se slabšími hráčkami a nebylo by překvapením, kdyby na bývalou světovou čtyřku a grandslamovou šampionku Keninovou nestačila a přišla o sérii 21 výher proti soupeřkám nacházejícím se mimo Top 100. Šance jsou totiž vyrovnané a Američanka figurující o téměř 200 míst níže letos hraje velmi slušně.

Tip na vítězku: Sofia Keninová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (2K)

Bilance: 4-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-0 (kariérní 218-96)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Abú Zabí (1K), Dauhá (Q)

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (SF)

Bilance: 5-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-3 (kariérní 28-42)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sofia Keninová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Linec (1K), Dauhá (2K)



Linda Fruhvirtová (52.) - Danielle Collinsová (42.) | Court 1 (13:30 SEČ)

Linda Fruhvirtová si díky divoké kartě od pořadatelů odbyde svůj debut na "tisícovce" v Dubaji. Sedmnáctiletá Češka vyzve grandslamovou finalistku a bývalou světovou sedmičku Danielle Collinsovou, která se na tomto podniku poprvé představila loni a v prvním kole vzdala Markétě Vondroušové. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Fruhvirtová má za sebou životní sezonu korunovanou premiérovým triumfem na akcích WTA a v posledním měsíci se prezentovala solidní formou. Při debutu na Australian Open ukončila sérii čtyř vyřazení v prvních kolech a při své premiéře ve druhém týdnu grandslamových podniků byla jediný set od postupu do čtvrtfinále. Poté se představila už jen v Hua Hinu, ve druhém kole podlehla trápící se, ale ten den skvěle hrající Tamaře Zidanšekové.

Collinsovou v posledních letech neustále zužují zdravotní problémy, na začátku probíhající sezony je ovšem fit. Do Dubaje přijela s nijak oslnivou letošní bilancí 5-5, nicméně porážky si připsala proti Jeleně Rybakinové (x2), Veronice Kuděrmetovové, Jeleně Ostapenkové a světové jedničce Ize Šwiatekové. Na největší z turnajů na Blízkém východě se připravovala v Abú Zabí a Dauhá. Před pár dny schytala ve druhém kole v Kataru výprask 0-6 1-6 od Šwiatekové.

Fruhvirtová bude muset spoléhat na nevynucené chyby z rakety soupeřky, od základní čáry totiž Collinsovou určitě nepřetlačí a Američanka bude trestat slabší druhý servis české teenagerky. Favoritka na postup je jasná.

Tip na vítězku: Danielle Collinsová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 4-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-0 (kariérní 2-6)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Linda Fruhvirtová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 5-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 37-27)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Danielle Collinsová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Abú Zabí (1K), Dauhá (2K)