1. den v Melbourne: Kvitovou čeká derby se Siniakovou, Bouzková vyzve obhájkyni Ósakaovou, za obhajobou vykročí i Djokovič

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Bouzková (ČR) - Ósakaová (3-Jap.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) Siniaková (ČR) - Kvitová (7-ČR) | Margaret Court Arena (3:00 SEČ) Strýcová (32-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Court 22 (2:30 SEČ) Krejčíková (ČR) - Kanepiová (Est.) | Court 5 (2:30 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Struff (Něm.) - Djokovič (2-Srb.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ) • Šlágr dne • V. Williamsová (USA) - Gauffová (USA) | Margaret Court Arena (4:30 SEČ)



• Češi v akci •

Marie Bouzková (59.) - Naomi Ósakaová (3.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Marie Bouzková si poprvé v kariéře zahraje hlavní soutěž Australian Open a bude usilovat o svou teprve druhou výhru v hlavní soutěži na grandslamech. Jednadvacetiletá Češka do prvního kola schytala jednu z největších favoritek a obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou, s níž se utká poprvé.

Bouzková stejně jako loni úspěšně prošla tříkolovou kvalifikací v Brisbane, v prvním kole hlavní soutěže neměla šanci proti pozdější finalistce Madison Keysové. V Hobartu se rovněž loučila v prvním kole, když nevyužila mečbol proti vracející se CiCi Bellisové.

Ósakaová svou sezonu stejně jako loni odstartovala v Brisbane a i tentokrát skončila v semifinále. V něm po nevyužitém mečbolu proti pozdější šampionce Karolíně Plíškové přišla o sérii 14 vítězství.

Ósakaová je proti nezkušené Bouzkové jasnou favoritkou. Japonka je ve všech směrech kvalitnější hráčkou a bylo by obrovským překvapením, pokud by přes první kolo nepřešla.

Tip: Ósakaová ve dvou setech

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart, Brisbane (1. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart, Brisbane (1. kolo)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 3-2)

Marie Bouzková - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Brisbane (1. kolo), Hobart (1. kolo)

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 41-17)

Naomi Ósakaová - Australian Open

Kariérní bilance: 13-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: vítězka

Generálka: Brisbane (semifinále)



Kateřina Siniaková (57.) - Petra Kvitová (8.) | Margaret Court Arena (3:00 SEČ)

V prvním kole letošního Australian Open dojde na české derby. Kateřina Siniaková vyzve nasazenou sedmičku a loňskou finalistku Petru Kvitovou. S dvojnásobnou wimbledonskou šampionkou prohrála oba předchozí souboje.

Siniaková se po loňské velmi nepovedené sezoně představila zkraje roku v Shenzhenu, kde v prvním kole uhrála osm her s pozdější šampionkou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Kvitová odstartovala letošní tenisový rok v Brisbane. Po třech suverénních výhrách v semifinále neudržela vedení proti Madison Keysové.

Siniaková se dlouhodobě trápí a proti Kvitové by neměla mít moc šancí. Špatné ovzduší panující v Melbourne, které mají na svědomí zuřící požáry, ovšem může negativně ovlivnit hlavně Kvitovou, jež trpí astmatem. Pokud však budou podmínky standardní, měla by nasazená Češka bez větších potíží slavit postup do dalšího kola.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Shenzhen (1. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Shenzhen (1. kolo)

Bilance: 0-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 5-18)

Kateřina Siniaková - Australian Open

Kariérní bilance: 2-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Shenzhen (1. kolo)

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 139-41)

Petra Kvitová - Australian Open

Kariérní bilance: 20-10

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Brisbane (semifinále)



Barbora Strýcová (33.) - Sorana Cirsteaová (74.) | Court 22 (2:30 SEČ)

Ve dvouhře se trápící Barbora Strýcová se po odhlášení Biancy Andreescuové jako poslední dostala mezi nasazené a pokusí se toho využít. V prvním kole narazí na Soranu Cirsteaovou. Rumunku loni porazila na antuce v Istanbulu.

Strýcová od loňského veleúspěšného Wimbledonu stále hledá singlovou formu. Generálky na Australian Open opustila s negativní bilancí 1-2, v Brisbane skončila ve druhém kole po porážce s Alison Riskeovou, v Adelaide hned v úvodním zápase nestačila na kvalifikantku Bernardu Peraovou.

Cirsteaová před Australian Open rovněž odehrála tři zápasy. Nejprve se představila v Shenzhenu, kde v prvním kole neudržela vedení proti domácí divoké kartě a hráčce druhé stovky Xiyu Wang. V Hobartu úspěšně prošla dvoukolovou kvalifikací, ale kvůli zranění levé nohy do hlavní soutěže nenastoupila.

Otázkou je, jak je na tom Cirsteaová zdravotně. Pokud je fit, bude možná opět rozhodovat až třetí set. Mírnou favoritkou je každopádně nasazená Češka.

Tip: Strýcová ve třech setech

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (2. kolo)

Bilance: 1-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 120-97)

Barbora Strýcová - Australian Open

Kariérní bilance: 17-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016 - 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (1. kolo)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart, Shenzhen (1. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart, Shenzhen (1. kolo)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 34-31)

Sorana Cirsteaová - Australian Open

Kariérní bilance: 10-11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Shenzhen (1. kolo), Hobart (1. kolo)



Barbora Krejčíková (127.) - Kaia Kanepiová (100.) | Court 5 (2:30 SEČ)

Barbora Krejčíková zahájí svůj debut v hlavní soutěži Australian Open a svou teprve druhou kariérní účast v hlavní soutěži grandslamu proti Kaie Kanepiové. S bývalou světovou patnáctkou, která momentálně uzavírá elitní stovku žebříčku, se potkává poprvé.

Krejčíkové se vstup do letošní sezony moc nevydařil. Na slabším turnaji ITF v Hongkongu prohrála už ve čtvrtfinále a na podniku WTA v Shenzhenu skončila v kvalifikaci. Na Australian Open ovšem v kvalifikaci předvedla parádní jízdu a třem soupeřkám dohromady povolila jen 15 gamů.

Kanepiová má za sebou před úvodním grandslamem sezony jediné utkání. V australském Brisbane v prvním kole kvalifikace prohrála s Marií Bouzkovou.

Krejčíková je rozehranější a vypadá to, že jí to letos v Melbourne hodně sedí. Kanepiová není ve své nejlepší formě, čehož by mohla česká kvalifikantka využít a připsat si své premiérové vítězství v hlavní soutěži grandslamů.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (1. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (1. kolo)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 7-9)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: ITF W25 Hongkong (čtvrtfinále), Shenzhen (kvalifikace)

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (1. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (1. kolo)

Bilance: 0-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 295-107)

Kaia Kanepiová - Australian Open

Kariérní bilance: 8-10

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2009, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Brisbane (kvalifikace)



• Cesta za obhajobou titulu •

Jan-Lennard Struff (37.) - Novak Djokovič (2.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)

Se sedmi tituly nejúspěšnější hráč Australian Open a největší favorit letošního ročníku Novak Djokovič vykročí za obhajobou loňského triumfu proti Janovi-Lennardovi Struffovi. S německým tenistou se dosud potkal dvakrát a ani jednou mu nepovolil set.

Struff v úvodním týdnu sezony reprezentoval Německo v ATP Cupu a vedl si velmi slušně (bilance 2-1). Na prvním individuálním turnaji v Adelaide si poradil se Salvatorem Carusem, ale ve druhém kole překvapivě nestačil na hráče druhé stovky Alexe Bolta.

Djokovič do letošní sezony rovněž vstoupil v ATP Cupu. V premiérovém ročníku nové týmové soutěže vyhrál všech šest dvouher, přičemž porazil i Rafaela Nadala a Daniila Medveděva, a výrazně pomohl Srbsku k celkovému triumfu.

Djokovič je jasným favoritem. Do karet mu nahrává i překvapivá porážka Struffa s domácím Boltem v Adelaide. Němec má však velmi silný servis a sety mohou být těsné, případně vyvrcholit tie-breakem, který je vždy loterií. Pokud ale Djokovič předvede svůj standardní výkon, měl by postoupit hladce.

Tip: Djokovič ve třech setech

Jan-Lennard Struff - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (2. kolo)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 7-18)

Jan-Lennard Struff - Australian Open

Kariérní bilance: 1-5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: ATP Cup (skupina, bilance 2-1), Adelaide (2. kolo)

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčům Top 31-50: 1-0 (kariérní 169-16)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 68-8

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019)

Loňský výsledek: vítěz

Generálka: ATP Cup (vítěz, bilance 6-0)



• Šlágr dne •

Venus Williamsová (55.) - Cori Gauffová (66.) | Margaret Court Arena (4:30 SEČ)

Šlágrem úvodního dne Australian Open je americký souboj generací mezi 39letou dvojnásobnou finalistkou Venus Williamsovou a vycházející hvězdou, teprve 15letou Cori Gauffovou. Hráčky se střetly již loni ve Wimbledonu, kde v utkání prvního kola senzačně zvítězila teenagerka.

Williamsová odehraje svůj první letošní zápas. Kvůli zranění odřekla účast na generálkách v Brisbane a Adelaide.

Gauffová loni na podzim v hale v Linci vybojovala svůj premiérový titul a vstup do letošní sezony neměla špatný. V Aucklandu nejprve smetla Viktórii Kužmovou, ale vzápětí nestačila na Lauru Siegemundovou.

Gauffová je tentokrát favoritkou. Mladší Američanku netrápí zdravotní potíže a na svůj věk hraje velmi slušně. U Williamsové stále visí otazník nad jejím zdravotním stavem.

Tip: Gauffová ve třech setech

Venus Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 0-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 235-28)

Venus Williamsová - Australian Open

Kariérní bilance: 53-19

Nejlepší výsledek: finále (2003, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: žádná

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (2. kolo)

Bilance: 1-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-1 (kariérní 7-4)

Cori Gauffová - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Auckland (2. kolo)