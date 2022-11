1. den v Miláně: Lehečka zahájí Turnaj mistrů pro mladíky proti domácímu Passarovi

V rámci prvního hracího dne letošního Turnaje mistrů do 21 let se rozehrají obě základní skupiny. Jiří Lehečka zahájí svou premiéru na Next Gen ATP Finals proti domácímu Francescovi Passarovi, v jeho skupině se dále utkají Matteo Arnaldi s Brandonem Nakashimou. Zápasy ve druhé skupině obstarají Lorenzo Musetti s Chun-Hsin Tsengem a Jack Draper s Dominicem Strickerem.