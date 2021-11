NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Šlágr dne • A. Murray (Brit.) - Brooksby (USA) | Court Central (19:30 SEČ)



Andy Murray (156.) - Jenson Brooksby (59.) | Court Central (19:30 SEČ)

Andy Murray se v pařížské hale Bercy naposledy představil v letech 2015-16. Zatímco před šesti lety ve finále neuspěl, o rok později halové Masters poprvé ovládl. Bývalý první hráč světa a trojnásobný grandslamový šampion se posledního Masters sezony účastní pojedenácté, jeho protivník Jenson Brooksby si na tomto podniku zahraje poprvé. Čtyřiatřicetiletého Brita a 21letého Američana čeká premiérový vzájemný souboj.

Murray se ani letos zdravotním potížím nevyhnul. Za sebou má 14 turnajů a pouze dvakrát ztroskotal na úvodním soupeři (Montpellier - Jegor Gerasimov a US Open - Stefanos Tsitsipas). Jeho letošním maximem na nejvyšším okruhu je čtvrtfinále z haly v Métách. Pod střechou se představil na generálkách v Antverpách a Vídni. Z obou podniků odjížděl s bilancí 1-1, ve Vídni si vyšlápl na Huberta Hurkacze.

Brooksby prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. Po třech triumfech na challengerech se velmi rychle začal prosazovat na hlavní tour. V Newportu se při svém debutu v hlavních soutěžích turnajů ATP dostal až do finále, dále hrál semifinále nedávno v hale v antverpách, ve Washingtonu a probojoval se do osmifinále US Open. V Paříži musel do dvoukolové kvalifikace, po obratech zdolal Petera Gojowczyka a Roberta Carballése.

Brooksby měl v kvalifikačních bojích nečekané potíže, na rozdíl od Antverp, kde bez ztráty setu a velmi suverénně vyhrál pět zápasů. Pařížská hala možná americkému mladíkovi nesedí, čehož by mohl zkušený Murray využít. Britský veterán v Bercy ještě nikdy neprohrál dříve než v osmifinále a je mírným kurzovým favoritem, přestože v žebříčku figuruje o téměř sto míst níže.

Tip: Murray ve třech setech

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty (čtvrtfinále)

Největší úspěchy v hale: Méty (čtvrtfinále)

Bilance: 18-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 10-7

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-2 (kariérní 182-34)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (nehrál), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)

Andy Murray - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 21-9

Nejlepší výsledek: triumf (2016)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Antverpy (2. kolo), Vídeň (2. kolo)

Jenson Brooksby - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Newport (finále); Antverpy, Washington (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (semifinále)

Bilance: 49-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 11-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 36-6 (kariérní 67-36)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (1. kolo), Wimbledon (nehrál), US Open (osmifinále)

Jenson Brooksby - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Antverpy (semifinále)